Профессор МПГУ А.В.Пыжиков в программе “Телесоскоб. Почему буржуазия полюбила И.В.Сталина?”

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Профсоюзы – это реальный, законный социальный инструмент, с помощью которого мы можем начать изменять к лучшему нашу жизнь. Мы сами можем начать это делать прямо сейчас! Ни от кого не дожидаясь снисходительности или жалости... Добрый день, соратники и ...
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