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Поляки, и где же ваша „Солидарность”, так ратовавшая за рынок и капитализм?!!

09:25. 13 апреля 2019 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:

Долгое время жизнь маленького городка Нужец-Стацья на востоке Польши крутилась вокруг вокзала, рассказывает Le Monde.

Это небольшое здание из кирпича и камня было построено в 1905 году, когда страна входила в состав Российской империи, — через эту станцию пролегал железнодорожный путь, служивший для доставки грузов в соседнюю Белоруссию.

В 50-х годах XX века здесь, вблизи железнодорожной станции, были размещены оружейные склады, а в городе поселились около 300 военных с семьями. «Благодаря им, а также лесоперерабатывающим заводам, город стал процветать», — вспоминает мэр поселения Пётр Ящук.

Однако после распада советского блока приватизированные заводы стали закрываться один за другим. Чуть позже, в 1999 году, «собрали чемоданы» и военные. С тех пор население города продолжает уменьшаться, а коммерческие предприятия закрываться, отмечает издание. На свежеотремонтированный вокзал, частично переоборудованный в библиотеку, поезда заезжают всё реже.


«Наш город красив, но ни одному инвестору не захочется располагаться так близко к Белоруссии, — сетует глава города. — Большая часть польского экспорта идёт в Германию с другого конца страны, поэтому вся промышленность развивается там».

Как сообщает газета, в 2017 году ВВП на душу населения Подляского воеводства, в котором располагается Нужец-Стацья, составил €11 800 против €45 700 для жителей Варшавы, €23 100 для обитателей Нижнесилезского воеводства или €22 800 для области Великой Польши на Западе, в центре экономической жизни страны. Именно там построили свои заводы крупные предприятия: Volkswagen, Siemens, LG, — в то время как транснациональные гиганты вроде IBM, Capgemini или HSBC локализовали часть своих служб в Кракове — всё это в ущерб востоку страны.

Как и во многих других странах, эта «пропасть» обязана своими размерами «исходу» населения из сельскохозяйственных областей, который стал набирать обороты в Польше после падения коммунистического режима в 1989 году.

Однако, по мнению экспертов Института развития сельской местности и сельского хозяйства в Варшаве, раскол может быть связан и с многолетней раздробленностью страны, длившейся до начала XX века. Если запад и юг страны находились под влиянием Пруссии и Австро-Венгрии — там преобладало развитие промышленности и обработка больших сельскохозяйственных угодий, — то восток находился под властью России, где преобладающей формой производства оставались небольшие фермерские хозяйства.

Этот раскол только усилился во времена коммунистического режима, когда основные инвестиции также шли на запад, а не на восток.

После краха коммунизма переход к капитализму на востоке был непростым, замечает фермер Михаль Куптель, семье которого удалось выкупить 7 гектаров государственной земли и превратить их в сельхозугодья площадью 300 гектаров.

Многие фермеры, превратившие государственные земли в частные кооперативы, ввиду недостатка коммерческого опыта разорились, другие, добившиеся успеха, с трудом находят себе замену после ухода на пенсию — «молодёжь уже не хочет заниматься столь тяжёлым трудом». Треть земель, обрабатываемых предприятием Михаля, взята в наём у детей бывших фермеров, переехавших в город или за границу.

Из соседнего города Семятичи десятки автобусов ежедневно отправляются в Брюссель. По словам одного из шофёров, превратившего подобные перевозки в собственный бизнес, число отъездов существенно возросло после 2004 года, когда Польша стала частью ЕС. «В Бельгии больше рабочих мест, и зарплаты лучше, вот и всё», — замечает он.

«Эта волна эмиграции только подстёгивает негативную спираль, в которой находятся области, затронутые этой проблемой: снижение бюджетных поступлений, трудность оказания государственных услуг, снижение привлекательности», — анализирует ситуацию специалист польской академии наук Пжемислав Слешинский.

«Когда я начинала работать в 1991 году, в нашем поселении было четыре школы, сейчас осталась только одна, — делится с изданием Галина Трещотка, школьная учительница села Дубиче-Церкевне, расположенного недалеко от Беловежской пущи. — Мы надеемся продержаться хотя бы до пенсии».

С каждым потерянным учеником сокращается и финансирование со стороны государства, а значит, для поддержания работы учебного заведения необходимо отыскивать средства в сельской казне, сетует глава поселения Леон Малашевский, добавляя, что надежды на будущее области связаны исключительно с продажей опустевших дворов под дачные участки столичным жителям.

«Благодаря помощи структурных фондов ЕС, мы оборудуем дома солнечными батареями, отремонтируем канализацию — улучшение качества жизни может привлечь людей», — отмечает мэр. При этом Малашевский не верит обещаниям властей, в частности, об улучшении транспортного сообщения в регионе.

По его словам, прежде чем увеличивать автобусный парк, необходимо отремонтировать дороги в регионе. Но и это, по мнению собеседника газеты, не решит главной проблемы востока Польши: «Здесь нет рабочих мест».

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Источник.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4411571.html

Метки: восток, Запад, капитализм, коммунисты, польша, рынок, советский

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