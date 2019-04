Не в общем хоре. Константин Сёмин. Агитпроп 13.04.2019

Две конкурирующие картины мира: “у нас все хорошо, у них все плохо” и “у нас все плохо, у них все хорошо” Сторонники каждой из этих концепций готовы таскать друг друга за волосы на подмостках бесконечных ток-шоу.



Статья Николая Леонова “Я опасаюсь за судьбу Крыма, Калининграда и Приморья”:

https://eadaily.com/ru/news/2019/03/2…



Статья Рэя Далио “Why and How Capitalism Needs to Be Reformed”:

https://www.linkedin.com/pulse/why-ho…





_______________________________________________



Поддержать рублем производство и распространение Агитации и Пропаганды:

https://agitblog.ru/agitdonate.html

_______________________________________________







Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru

Константин Сёминв Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин СёминВконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Сёминв Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mpLiMuyttbI