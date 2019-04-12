Юрий Гагарин на Би-Би-Си ТВ
09:19. 12 апреля 2019 Просмотров - 118 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
-У нас есть поговорка: когда вы нервничаете у вас бабочки в животе.
Вы можете честно заверить что у вас не было бабочек в животе до старта?
Русские субтитры можно включить нажав на значок субтитров.
Интервью с Юрием Гагариным.
Вы можете честно заверить что у вас не было бабочек в животе до старта?
Русские субтитры можно включить нажав на значок субтитров.
Интервью с Юрием Гагариным.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8651752.html
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Мы всегда были и будем первыми.
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А на Луну слабо людей высадить?
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На протяжение всего интервью дебильные улыбки смехуёчки.