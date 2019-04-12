Юрий Гагарин на Би-Би-Си ТВ

-У нас есть поговорка: когда вы нервничаете у вас бабочки в животе.

Вы можете честно заверить что у вас не было бабочек в животе до старта?

Интервью с Юрием Гагариным.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8651752.html