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Юрий Гагарин на Би-Би-Си ТВ

09:19. 12 апреля 2019 Просмотров - 118 3 коммент. Опубликовал:
-У нас есть поговорка: когда вы нервничаете у вас бабочки в животе.
Вы можете честно заверить что у вас не было бабочек в животе до старта?

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Интервью с  Юрием Гагариным.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8651752.html

Метки: bbc, Видео, гагарин, история, космонавт, космос, ссср

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