Храбрая страна: Как маленький Эквадор до апреля 2019 г. противостоял США, но сдался

Известный журналист, обозреватель ВГТРК Андрей Медведев об удивительном противостоянии Эквадора с США из-за основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который был схвачен в минувший четверг. Напомни, что американский Минюст обвиняет его в сговоре с целью совершения компьютерного взлома, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Я вообще удивлён даже не тем, как долго держался Ассанж. Он понятно, крепкий, цельный человек. Но можно только догадываться, чего стоило Эквадору не сдавать Ассанжа. Страна, в которой бюджет очень зависит от нефтедобычи. И от американских инвестиций.

Один пример. Вот компания Chevron. Chevron и его «дочка» Texaco несут ответственность за огромный разлив нефти в Эквадоре. Точнее, они сливали отходы от нефтедобычи прямо в почву. В итоге — уничтоженная сельва, погибшие животные, рост раковых заболеваний у людей, особенно детей.

Эквадор судился с американскими нефтяниками, даже выиграл иск на 8 миллиардов. Правда, в международных арбитражах, и в США иск признали недействительным. Иначе быть не могло. Chevron в год зарабатывает 300 миллиардов долларов. Это в разы больше, чем бюджет Эквадора.

Когда мы снимали фильм «Миропорядок», сам Ассанж нам в интервью рассказывал об этом:

«В этом конкретном случае, у нас есть конфликтующие государство и компания, и, на самом деле, компания значительно больше. Но ни одна из этих (американских) компаний не является просто большой компанией. Chevron сильно интегрирована с США, как государством, поставляет США нефть для военных целей, она интегрирована в правящий класс США. Она имеет госактивы, контакты с американскими спецслужбами, Агентством национальной безопасности, ЦРУ».

Он предполагал, что Эквадор будут давить именно экономически, чтобы заставить его выдать. Но бывший-то президент Рафаэль Корреа держался. Не знаю, как, но держался. И Ассанжа не выдавал. А вот Ленин (президент республики Ленин Морено, – прим. РВ) подвёл.

Корреа назвал его самым большим предателем в истории страны.

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