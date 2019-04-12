Видеоблог: Николай Платошкин

Концептуал СМИ В России готовятся к транзиту власти

Предательство социализма — одна из величайших трагедий в истории человечества. Но народ рано или поздно всё равно вернётся к своим истокам. В этой книге вы прочитаете об успешной практике строительства социализма в странах Восточной Европы и Азии и узнаете, каким будет грядущий социализм в нашей стране:

Преданный социализм, Елисеев Александр Владимирович

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