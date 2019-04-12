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Видеоблог: Николай Платошкин

15:00. 12 апреля 2019 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал:

В России готовятся к транзиту власти

Предательство социализма — одна из величайших трагедий в истории человечества. Но народ рано или поздно всё равно вернётся к своим истокам. В этой книге вы прочитаете об успешной практике строительства социализма в странах Восточной Европы и Азии и узнаете, каким будет грядущий социализм в нашей стране:

Преданный социализм, Елисеев Александр Владимирович

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Николай Платошкин

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-nikolay-platoshkin

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Один комментарий»

  • 9425 5415
    Maleos 12 апреля 2019 в 15:15 Ссылка
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    Вероятно, скурвился во время работы в должности вице-консула в консульстве Российской Федерации в Хьюстоне в 2004-2006 годах. В своих “научных” филькиных грамотах напрочь не замечает деятельности жыдосаксов при гос.переворотах, всё у него какие-то “экономические” причины. Да и настрочил этих грамот, как из пулемёта, по несколько штук в сутки и явно не один. Тоже видать, в сотрудничестве с иностранными консультантами, как ГД, которая по сто штук в день законов принимает…

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