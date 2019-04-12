Сводки от ополчения Новороссии 12 апреля 2019

Только что в редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

В преддверии второго тура президентских выборов на Украине, несмотря на заявления украинской стороны о соблюдении Минских договорённостей, командование «ООС» продолжает предпринимать попытки по дестабилизации обстановки и проведения провокаций с применением диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Так, 11 апреля на мариупольском направлении, в районе н. п. Широкино, нашими военнослужащими была своевременно обнаружена группа противника.

В ходе непродолжительного боестолкновения диверсанты вынуждены были отступить на исходные позиции, понеся при этом потери, которые составили один убитый и двое раненых.

Один раненый, предательски брошенный на поле боя командованием группы, был обнаружен группой досмотра НМ ДНР. На месте ему была оказана первичная медицинская помощь.

В ходе предварительного опроса установлено, что задержанный Тофан И.И. является старшим солдатом. Для проведения дальнейшего дознания военнослужащий передан представителям МГБ Республики.

Отмечаем, что это не единственный случай попытки прорыва наших позиций со стороны ДРГ ВСУ. Резонансный случай произошел 7 апреля этого года, когда военнослужащими НМ ДНР были обнаружены две диверсионно-разведывательные группы противника в количестве по 15–20 человек каждая, которые выдвигались со стороны населённого пункта Пищевик с позиций 79-й бригады ВСУ в направлении населённого пункта Октябрь с целью проведения провокации в районе КПВВ «Октябрь».

В этой связи призываем международные организации не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны, которые идут вразрез с заявлениями руководства Украины о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

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