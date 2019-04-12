Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 апреля 2019

Препятствия на пути поставок Анкаре самолётов пятого поколения F-35 подталкивают Анкару к поиску альтернатив, пишет государственное турецкое агентство «Анадолу». Приводим их материал целиком.

В ответ на готовность турецких властей реализовать контракт по ЗРК С-400, источники в Вашингтоне объявили о невозможности передачи F-35 на баланс ВВС Турции. На это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкару не просто вывести за рамки программы разработки самолетов F-35.

По словам министра, в случае реализации худшего из сценариев, Турция будет изыскивать альтернативные пути обеспечения нужд ВВС в самолетах пятого поколения. «В случае, если не получится приобрести F-35, Турция закупит похожие самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала строительства отечественных истребителей пятого поколения», — пояснил Чавушоглу.

Заявление главы турецкой дипломатии прозвучало на фоне завершившегося визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву и для многих стало сигналом «российской альтернативы» для F-35.

На вооружении ВКС России уже стоят многофункциональные самолеты пятого поколения Су-57. Причем, по мнению экспертов, российский самолет обладает рядом значительных преимуществ перед F-35 по дальности полёта, скорости и маневренности.

В то же время, F-35 более «невидимым».

У американских военных самолетов также сохраняются преимущества в плане синтеза данных с приборов обнаружения, что крайне важно в современной войне.

Кроме того, «тридцать пятые» могут координировать действия других самолетов на «территории противника».

Задачи конструкторов Су-57 были несколько иными, чем у F-35. Российский самолет пятого поколения был создан с целью обеспечения превосходства над противником, угрожающим важным воздушным объектам. Именно поэтому принцип «невидимости» не был приоритетом для создателей Су-57.

Военная доктрина РФ предполагает ведение боя с «невидимыми» воздушными объектами, и не акцентирует внимание на собственных самолётах- невидимках.

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