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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 апреля 2019

12:52. 12 апреля 2019 Просмотров - 263 Нет комментариев Опубликовал:

Ливийская армия Хафтара заявила о контроле военной базы правительства нацсогласия в Айн-Заре

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Захарова: боевики продолжают атаковать позиции сирийской армии в Идлибе

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Турецкая реклама Су-57



Турецкая инфографика сравнивающая F-35 и Су-57.
Ее появление совсем не удивительно, после заявлений турецкого МИДа о том, что если США не продадут F-35, то Турция может купить аналогичные самолеты (читай Су-57) у России.
Тема прицепом к сделке по С-400 появилась в турецких СМИ, где сразу начались сравнения обеих машин с их преимуществами и недостатками.

Указанные характеристики.

1. Максимальная скорость
2. Продолжительность полета
3. Масса топлива
4. Максимальная взлетная масса.

Стоит помнить, что для Турции это не только вопрос ТТХ, но и вопрос военно-политической субъектности, где Турция позиционирует себя как субъектного игрока, который сам решает, у кого, что и в каких кол-вах закупать. Сделке по F-35 препятствует не только контракт на С-400, но и нежелание Анкары идти на уступки Вашингтону ради спасения сделки по F-35, что может выглядить так, как будто на Турцию надавили, а она уступила. Отсюда и интерес к теме Су-57, которой турки по сути тыкают в американцев, пытаясь их шантажировать дальнейшим вовлечением России на турецкий рынок вооружений. Не трудно представить размах истерики в Вашингтоне (при текущих неадекватных реакциях на С-400), если дело с Су-57 перейдет от умозрительных разговоров к практическому обсуждению контракта на производство этих машин для нужд Турции. Причем, как и в случае с С-400, Турция может быть заинтересована не только в самих машинах, но и технологии их производства, что может придать ускорение развитию авиастроительной отрасли турецкого ВПК. И тут уже вопрос, захочет ли Россия делиться с "другой Реджепом" подобными технологиями.

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Зачем горели склады: В Ираке конфисковали партию украинского контрабандного оружия (ФОТО)

Зачем горели склады: В Ираке конфисковали партию украинского контрабандного оружия (ФОТО) | Русская весна

Пограничная служба Ирака конфисковала партию контрабандного оружия из Украины в порту Умм-Каср на юге провинции Басра.

В ходе таможенного досмотра в контейнере вместо заявленных в декларации детских игрушек обнаружилась большая партия украинских самозарядных пистолетов «Форт-19».

Об этом сообщила иракская таможенная служба, опубликовавшая фотографии с места событий.

По всей видимости, оружие из Украины должно было попасть на черный рынок Ирака.

«20-футовый контейнер с 1033 единицами украинского оружия был ввезён под видом партии игрушек, ведётся следствие», — подчёркивается в заявлении главного Таможенного управления Ирака.

Примечательно, что пистолеты пришли в полной комплектации и с запасными обоймами, с серийными номерами.

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Зачем горели склады: В Ираке конфисковали партию украинского контрабандного оружия (ФОТО) | Русская весна
Зачем горели склады: В Ираке конфисковали партию украинского контрабандного оружия (ФОТО) | Русская весна
Зачем горели склады: В Ираке конфисковали партию украинского контрабандного оружия (ФОТО) | Русская весна
Зачем горели склады: В Ираке конфисковали партию украинского контрабандного оружия (ФОТО) | Русская весна

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Турция угрожает США российскими Су-57: в Анкаре сравнили «Сушки» с F-35 (ФОТО)

Турция угрожает США российскими Су-57: в Анкаре сравнили «Сушки» с F-35 (ФОТО) | Русская весна

Препятствия на пути поставок Анкаре самолётов пятого поколения F-35 подталкивают Анкару к поиску альтернатив, пишет государственное турецкое агентство «Анадолу». Приводим их материал целиком.

В ответ на готовность турецких властей реализовать контракт по ЗРК С-400, источники в Вашингтоне объявили о невозможности передачи F-35 на баланс ВВС Турции. На это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкару не просто вывести за рамки программы разработки самолетов F-35. 

По словам министра, в случае реализации худшего из сценариев, Турция будет изыскивать альтернативные пути обеспечения нужд ВВС в самолетах пятого поколения. «В случае, если не получится приобрести F-35, Турция закупит похожие самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала строительства отечественных истребителей пятого поколения», — пояснил Чавушоглу.

Заявление главы турецкой дипломатии прозвучало на фоне завершившегося визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву и для многих стало сигналом «российской альтернативы» для F-35.

На вооружении ВКС России уже стоят многофункциональные самолеты пятого поколения Су-57. Причем, по мнению экспертов, российский самолет обладает рядом значительных преимуществ перед F-35 по дальности полёта, скорости и маневренности.

В то же время, F-35 более «невидимым».

У американских военных самолетов также сохраняются преимущества в плане синтеза данных с приборов обнаружения, что крайне важно в современной войне.

Кроме того, «тридцать пятые» могут координировать действия других самолетов на «территории противника».

Задачи конструкторов Су-57 были несколько иными, чем у F-35. Российский самолет пятого поколения был создан с целью обеспечения превосходства над противником, угрожающим важным воздушным объектам. Именно поэтому принцип «невидимости» не был приоритетом для создателей Су-57.

Военная доктрина РФ предполагает ведение боя с «невидимыми» воздушными объектами, и не акцентирует внимание на собственных самолётах- невидимках.

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Турция угрожает США российскими Су-57: в Анкаре сравнили «Сушки» с F-35 (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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