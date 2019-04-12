Приоритет СССР в космосе

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Запуск первого искусственного спутника Земли, первый полёт человека в космос, первый выход человека в открытый космос – все эти и другие знаковые события в истории советской космонавтики в хронологии важнейших достижений за период 1951 – 1988 гг.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8652477.html