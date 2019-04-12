Приоритет СССР в космосе
12:55. 12 апреля 2019 Просмотров - 146 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Запуск первого искусственного спутника Земли, первый полёт человека в космос, первый выход человека в открытый космос – все эти и другие знаковые события в истории советской космонавтики в хронологии важнейших достижений за период 1951 – 1988 гг.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8652477.html
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А теперь на последнем месте после индусов.
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На последнем Онуфрий ))
Или Онуфрий сколько совершил прорывов в космосе?
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https://www.youtube.com/watch?v=K_1pEQulmJs&list=RD0mZ5JAnvOLg&index=22
С ПРАЗДНИКОМ!!
Ведь ничего не изменилось с времён Гагарина и СССР.
Только стало сложнее и интереснее,жестче и динамичнее,красивее,совершеннее.
И чтоб чего-то достичь надо СМЕЛО перешагивать через пьющих боярышник Серых Онуфриев.