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Приоритет СССР в космосе

12:55. 12 апреля 2019 Просмотров - 146 3 коммент. Опубликовал:


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Запуск первого искусственного спутника Земли, первый полёт человека в космос, первый выход человека в открытый космос – все эти и другие знаковые события в истории советской космонавтики в хронологии важнейших достижений за период 1951 – 1988 гг.

 

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8652477.html

Метки: инфографика, космонавтика, космос, ссср

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