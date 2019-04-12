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“Позитивное мышление” приводит к депрессии

20:28. 12 апреля 2019 Просмотров - 191 Нет комментариев Опубликовал:
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Есть два пути к неудачам и депрессии: короткий и длинный. Первый путь быстро приведёт к болезням, бедности и проблемам. Надо начать замечать все плохое, эмоционально об этом плохом рассказывать и говорить, что все безнадёжно. Главное, мелочи подмечать; ничего не упустить! Надо жаловаться на жизнь, завидовать "счастливчикам", подолгу сидеть, сгорбившись и безвольно опустив руки. И повторять про себя: "почему я такой несчастный?". Через короткое время разовьется депрессия. Психолог Рейнолдс испытал этот способ и попал в психиатрическую клинику – заболел депрессией. Нескольких дней для этого хватило.

Второй путь длиннее; где-то полгода потребуется для развития депрессии. А где депрессия, там болезни, травмы, неудачи! Этот длинный путь – позитивное мышление. Не позволяйте себе грустить, переживать, огорчаться и сердиться. Причинят вам страдание, заденут больно – а вы кричите радостно: "мне-то не больно, курица довольна!". Всегда насильно улыбайтесь. Всех поддерживайте, даже если устали и плохо себя чувствуете. Дружите с врагами. И уверяйте себя и других, что проблем нет и быть не может. И что очень скоро прилетит волшебник в голубом вертолете, все наладит и исправит. И появятся богатство и счастье.


Через полгода разовьётся депрессия, исследования это доказали. И все отвернутся от вас – где ваш позитив и улыбка? Почему вы перестали всех бодрить и веселить? Так профессиональные проповедники здорового образа жизни и позитивного мышления скрывают свои болезни. Возраст. И чувствуют себя несчастными и старыми…

Мэри Бейкер Эдди, основательница школы "позитивного мышления", скрывала свои визиты к зубному врачу; она же сама проповедовала, что болезни надо мысленно лечить! Просто начать думать хорошо! А Поль Брегг скрывал свой возраст, прибавлял себе пятнадцать лет. Потому что выглядел так себе, несмотря на свое учение о здоровом голодании и позитивном мышлении… И поделиться им было не с кем. Некому рассказать о проблемах и получить поддержку – это же они должны всех поддерживать!

Вот два пути к депрессии и одиночеству. Надо выбрать золотую середину. И оставаться живым нормальным человеком с живыми нормальными реакциями. Улыбаться, когда хорошо. Огорчаться, когда плохо. И при этом надеяться на лучшее, и искать пути решения проблемы. А безосновательное позитивное мышление вызывает депрессию – ученые с огорчением об этом сообщили недавно…

Анна Кирьянова
Источник

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8655173.html

Метки: анна кирьянова, психология

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