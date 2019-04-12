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Поцелуй мира

14:19. 12 апреля 2019 Просмотров - 141 2 коммент. Опубликовал:


Папа Римский на переговорах в Ватикане целует ноги лидера Южного Судана и руководителя оппозиции, чтобы продвинуть мирные процесс и прекратить вялотекущую гражданскую войну и разруху.







PS. В Судане же, где вчера прошел переворот, военные заявили, что не планируют выдавать свергнутого Аль-Башира или других причастных к истории с Дарфуром Международному Уголовному Суду.
Так сказать следуют американскому примеру, когда Белый Дом и Госдеп отказали МУС в праве расследовать военные преступления американских войск в Афганистане и признавать юрисдикцию международных судебных органов.
Суданская военная хунта берет пример.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4914812.html

Метки: Африка, Ватикан, дипломатия, папа римский, судан, фотографии, юмор

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2 коммент.»

  • 314 246
    Женечка 12 апреля 2019 в 15:15 Ссылка
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    А есть полное видео?
    Как оказалось, зря старался:
    “Я выражаю искреннюю надежду, что военные действия окончательно прекратятся”, – заявил Папа Франциск.
    Однако обещаний о соблюдении мира понтифик так и не получил.

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  • 1675 1475
    mary 12 апреля 2019 в 15:37 Ссылка
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    Лицедеи и циники ,но на черных действует и не только.

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