Поцелуй мира

Папа Римский на переговорах в Ватикане целует ноги лидера Южного Судана и руководителя оппозиции, чтобы продвинуть мирные процесс и прекратить вялотекущую гражданскую войну и разруху.PS. В Судане же, где вчера прошел переворот, военные заявили, что не планируют выдавать свергнутого Аль-Башира или других причастных к истории с Дарфуром Международному Уголовному Суду.Так сказать следуют американскому примеру, когда Белый Дом и Госдеп отказали МУС в праве расследовать военные преступления американских войск в Афганистане и признавать юрисдикцию международных судебных органов.Суданская военная хунта берет пример.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4914812.html