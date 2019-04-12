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Нанесен серьезный урон ВС США! Почему СМИ молчат о затонувшем истребителе F-35A? Юрий Селиванов

12:52. 12 апреля 2019 Просмотров - 280 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=avcA79o2AVQ

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