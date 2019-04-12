Митинг в Архангельске. То, что не показывают по центральным каналам ТВ
09:14. 12 апреля 2019 Просмотров - 206 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
В воскресенье, 7 апреля 2019 года, в городе Архангельске прошёл митинг против ввоза мусора из Москвы в Архангельскую область.
Данный митинг местная власть пыталась запретить, но в итоге полиция побоялась вмешиваться.
Данный митинг местная власть пыталась запретить, но в итоге полиция побоялась вмешиваться.
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Жителям приморских городов очень хорошо известно, что чайки жируют на помойках. С недавних пор это стало известно и жителям других регионов РФии.
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Триколор на митинге лишний.
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Что хотят протестующие? Неужели запуска мусороперерабатывающих заводов путём введения новых налогов? Вероятно передвинут мусорный полигон от одного населённого пункта к другому, и протесты начнутся уже там. Платить всё равно будет население ни тем, так другим способом. Может быть начнут раздельный сбор мусора. Но всё это отсрочка.Количество мусора зашкаливает. У меня давно впечатление, что выношу мусора больше, чем делаю покупок в магазинах. Мусор – обратная сторона желания продать как можно больше. Упаковка – бич современных городов.
Любопытен альтернативный путь. Может стоит ввести акцизы на упаковку? Глядишь, это приостановит вакханалию с генерацией мусора. Идея конечно нестандартная.
Не стоит забывать второй генератор мусора – запланированный выход из строя вещей с необходимостью покупки новых. По сути, современный капитализм своё благополучие базирует на ускоренной переработке природных ископаемых в мусор. Мусор пришёл в Россию вместе с капитализмом.
Что-то было привлекательное в Советском Союзе с его минимализмом в упаковке и вещами, способными служить десятилетиями.
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Пусть всю упаковку себе в имения в Италии свозят.