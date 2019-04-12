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Митинг в Архангельске. То, что не показывают по центральным каналам ТВ

09:14. 12 апреля 2019 Просмотров - 206 4 коммент. Опубликовал:
В воскресенье, 7 апреля 2019 года, в городе Архангельске прошёл митинг против ввоза мусора из Москвы в Архангельскую область.
Данный митинг местная власть пыталась запретить, но в итоге полиция побоялась вмешиваться.


Tags: власть, воля народа, политика

Источник: https://mylnikovdm.livejournal.com/319711.html

Метки: власть, воля народа, политика

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4 коммент.»

  • 5029 2555
    XAPOH 12 апреля 2019 в 9:44 Ссылка
    GD Star Rating
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    Жителям приморских городов очень хорошо известно, что чайки жируют на помойках. С недавних пор это стало известно и жителям других регионов РФии.

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  • 116 44
    Онуфрий 12 апреля 2019 в 10:49 Ссылка
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    Триколор на митинге лишний.

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  • 641 521
    Andrew Drozdov 12 апреля 2019 в 11:06 Ссылка
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    Что хотят протестующие? Неужели запуска мусороперерабатывающих заводов путём введения новых налогов? Вероятно передвинут мусорный полигон от одного населённого пункта к другому, и протесты начнутся уже там. Платить всё равно будет население ни тем, так другим способом. Может быть начнут раздельный сбор мусора. Но всё это отсрочка.Количество мусора зашкаливает. У меня давно впечатление, что выношу мусора больше, чем делаю покупок в магазинах. Мусор – обратная сторона желания продать как можно больше. Упаковка – бич современных городов.
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    Что-то было привлекательное в Советском Союзе с его минимализмом в упаковке и вещами, способными служить десятилетиями.

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