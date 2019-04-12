Митинг в Архангельске. То, что не показывают по центральным каналам ТВ

В воскресенье, 7 апреля 2019 года, в городе Архангельске прошёл митинг против ввоза мусора из Москвы в Архангельскую область.Данный митинг местная власть пыталась запретить, но в итоге полиция побоялась вмешиваться.

Источник: https://mylnikovdm.livejournal.com/319711.html