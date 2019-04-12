«Каледы дар» – Жизнь по славянскому летоисчеслению 7527 лета

В этой статье попробуем разобраться, что представляет из себя славянский календарь? Действительно ли календарь – это «Каледы дар»? В марте 2019 года по славянскому календарю нас ожидает год Парящего Орла, а вернее лето 7527-е. Что это за летоисчисление и какому календарю стоит верить?

Реформы календарей

Календарь – одно из древнейших изобретений человечества. Легче всего найти подтверждение в источниках для не так давно случившихся фактов. Например, всего каких-то триста лет назад. Времени прошло не так много. Уничтожить и переписать в угоду определенной политической ситуации источники пока еще не удалось в полной мере.

Подписан царский указа был 19 декабря по юлианскому исчислению лет. «Сотворение Мира» — это не метафора, как можно подумать. Петр Первый весьма непатриотично лишил одним росчерком пера славянский народ нескольких тысяч лет:

7208-1700 = 5508

Объяснение, почему Петр 1 пошел на реформу календаря приводилось тут же. Удобства общения с зарубежными соседями ради, в общем-то.

Кроме того, не возбранялось указывать и дату по прежнему календарю, по привычному «от сотворения мира», но это только «сряду» с новым «от Рождества Христова».

Так как григорианский календарь соседних держав не совпал с юлианским, то возникла разница на 10 дней. Петр Первый, не усомнившийся в изменении тысячелетий, засмущался и не стал менять даты календаря Цезаря. В России Указ подписан 19 декабря, а в Европе было 29-е.

«Отстающий календарь» терпели вплоть до очередного потрясения страны и смены власти. После Октябрьской революции «старый» стиль был изменен на «новый» и в память об этом мы получили любимый народный праздник – Старый Новый год.

Попытки «внедрения» нового стиля предпринимались неоднократно. Например, в 1830 году выступила Петербургская академия наук о необходимости изменить календарь. Однако министр народного просвещения того времени – князь К.А. Ливен был против, о чем и высказался в докладе царю. Николаю Первому пришлось согласиться с князем, а не с Академией наук.

Следующие попытки «сдвинуть» исчисление на 10-13 дней предпринимались в 1864 и 1899 годах, но они яростно «отбивались» органами царской власти и представителями Синода (церкви).

Почему же сдвинулся в итоге календарь не на 10 дней, как было в 1700 году, а на 13?

Дело в том, что в году 365 дней и 6 часов (минуты и секунды мы тут «округлили»).

В процессе развития календарной системы, человечество остановилось на том, что каждые четыре года наступает високосный, добавляется, как вы помните, 29 февраля.

То есть, копий было сломано не мало, а в итоге мы имеем не самый совершенный календарь. В нынешнем календаре 365 дней (плюс один високосный с 366-ю днями), 12 месяцев, 30/31 дней в месяце, 24 часа в сутках.

Согласитесь, хорошо, что проект советского календаря так и не был принят?

А как было у наших предков? Как они решали проблему «лишних» часов, если, конечно, они знали об этом?

Календарь предков славян

Википедия утверждает, что происхождение слова «календарь» имеет латинские корни. «Календае» — первый день месяца. Раньше в календы наступал срок платежа по долгам. Поэтому, как нам объясняют, «бухгалтерские книги» постепенно стали календарем в современном понимании.

Другое мнение, что происхождение слова от «Каляды даръ» и оно затем уже распространилось по миру и «дошло» и до Древнего Рима. В пользу этого мнения следующие умозаключения: в латинском языке «долг» — «дебитум». Узнаете знакомое «дебет»? Книга на латыни – «либра» или «либеллус». Записка – «нота», «албум» или «литерае». Для обозначения понятия ссуда у древних римлян было также отдельное слово – «фаенерор». Почему же тогда записки о долге, который записывался и требовался к возврату, начали называть именно по первому дню месяца – «календ»? Получается, что «календариум» и ссуды – довольно нелогичное объяснение происхождение слова «календарь» в его последующем понимании.

Более логичным представляется происхождение именно от дара Каляды. Рассмотрим это утверждение.

Круглолет Числобога – другое наименование Каляды дара, основывается на 9-ти и 16-ти численной системе счета. Также для славян священной цифрой является 3.

Вспомните русские народные сказки: трехголовый змей; камень у трех дорог; тридевять земель; тридевятое царство; сорок сороков.

За десятки тысячелетий Каляды Дар «не забежал» вперед и «не отстал» ни на день! Причиной точности Круголета в том, что он основывается на матиакальной модели Вселенной. В нем учтена галактическое место Земли и ее осевая централизация.

Календарь отображается Рунами. Сороковники – это месяц в сорок дней. Сороковник – первый по счету обозначался одной Руной, а последующие – сочетанием Руны первого Сороковника со второй Руной, которая обозначала часть вращение Земли вокруг Ярилы (Солнца).

Один цикл вращения Земли вокруг Ярилы составляло Лето. Если умножить 40 (дней) на 9 (месяцев), мы получим 360 дней. Неделя состояла из девятин – 9 дней.

360 градусов в окружности – может быть отсюда берут начало? И 360 секунд в часе?

«Лето» имеет в русском языке множество понятий. «Сколько тебе лет?», а не «годов». А также: летопись, летоисчисление, в летах (немолодой), по молодости лет, кануть в Лету…

«Лет» — лететь без опоры, а «о» — круг, «лето» — лететь по кругу.

Даты в Летописях записывались буквами, а не цифрами, как велел Петр Первый.

Итак, вот какое велось исчисление лет (на момент введения календаря от Рождества Христова, т.е. 1700):

Лето 7208 от Сотворения Мира в Звездном Храме;

12708 от Великой Стужи;

44244 от Сотворения Великого Коло Рассении;

106478 от Основания Асгарда Ирийского;

111813 от Великого Переселения из Даарии;

И далее, до Лета 604 074 от Времени Трех Солнц…

Напомним, это по состоянию на 1700 год, т.е. прибавляем к этим датам 319 лет, прошедших с петровской реформы.

В марте 2019 года наступает 7527-е лето от Сотворения Мира в Звездном Храме.

Что означает С.М.З.Х. — Сотворение Мира в Звёздном Храме?

Некоторые историки полагают, что под Сотворением Мира следует понимать заключение мира в великой битве двух народов. Великая Раса (Славяно-Арии) победила Великого Дракона (Китайцы или аримами).

Другое мнение – в тот год наблюдалось необычное явление звезд, которое и названо было Сотворением Мира. Из-за того, что в русском алфавите были изменены буквы, слово «мир» стало пониматься только как последствие победы, а до этого «мiр» имело и иной смысл – «устройство», «порядок».

В 5508 году до нашей эры на звездном небе наблюдалось уникальное астрономическое явление.

Оно заключалось в том, что на одной линии выстроились центр эклиптики, ось вращения Земли и ярчайшая звезда северного полушария Арктур. Уникальность явления и расчеты по годам можно посмотреть по ссылке на работу ученого, академика РАЕН Тюняева Андрея Александровича: < ![CDATA[ ]]> https://via-midgard.com/14947-o-sotvorenii-mira-i-…< ![CDATA[]]>

Карта звездного неба 5508 г. до н.э.

Мозаика «Сотворение мира», 12 в., Кафедральный собор Монреале

Сотворение мира, 13 в.

Таким образом, как считает Тюняев, астрономическое событие и стало точкой отсчета славянского календаря. Затем, знания по астрономии постепенно утрачивались. Жрецы, которые знали астрономию уничтожались чужеземцами, а знания искажались и передавались уже в религиозном ключе или как мифы.

Кроме того, сама дата от Сотворения Мира – 5508 г. до н.э. берется историками на основании «византийского» варианта летоисчисления. А ведь еще существовали иные варианты: еврейская, иудейская, алексанрийская, по Феофилу, по Августину и многие другие. Летописей, дошедших до нас, довольно много и все они указывают на разные года Сотворения Мира.

Русский Народный календарь

Как обстояло дело с летоисчислением в не таком далеком прошлом – в нашей эре? Начиная с крещения в Х веке по привычному нам григорианскому календарю?

На Руси календарь называли месяцесловом. Это аграрный или народный календарь. Наряду с ним существовали и использовались церковный и гражданский. Все три календаря в чем-то были сходными, а в чем-то сильно различались. Поэтому возникала довольно часто путаница. В народном календаре указывались события, связанные с жизнью крестьян – когда проводить те или иные работы. Это своеобразная энциклопедия народной жизни – дневник будней и праздников, обычаев и культуры того времени.

После принятия христианства, многие народные праздники стали под запретом церкви как языческие. Народ не мог так просто отказаться от своих обычаев и обрядов, поэтому церковь умело заменяла названия праздников, переименовывались святые и менялось толкование на христианское.

При крещении Руси ввели юлианский календарь. Он был не принят народом, потому что названия месяцев были непонятными – номера на латыни, самих месяцев на 3 больше, да и начало года – осенью, а не весной. Церковники придумали выход – месяца стали называть по славянски: стужень, серпень и т.п. Тогда названия месяцев прижились, но народный календарь продолжал использоваться наряду с церковным. Ведь в церковном можно было посмотреть лишь церковные даты, а в жизни требовались совершенно другие – когда проводить те или иные работы, когда праздновать день Купалы или Масленицы-Марёны.

Кроме того, возникала путаница с освещением событий. Русские летописцы указывали на дату от С.М.З.Х. с учетом того, что начало года было весной. Греческие приглашенные летописцы – дата от С.М. от начала года осенью. Возникала разница 1 год, если дата приходилась, например, на 1 марта. Иван Третий издал Указ, по которому начало года стали отмечать с 1 марта 6856 года от С.М.З.Х. На запрет использовать «старый» календарь народ ответил бунтами и расправой с «божьими» людьми. Иван Третий был вынужден разрешить пользоваться двумя календарями. Один – церковный, — считался официальным, а второй – народным.

К лету 7000-му начались настроения «конца света». После наступления даты, убедившись, что апокалипсис не наступил, Церковь приняла решение о переносе начала года с 1-го марта на 1-е сентября.

В 7090 году католической церковью был принят календарь папы римского Григория XII. Его мы и называем григорианским. И исчисление по григорианскому календарю стало вестись от Рождества Христова.

Дальше известно – Петр I в 7208 г. ввел григорианский календарь и стал с 1 января 1700 год.

Языческие праздники по возможности «перекраивали» под христианские: День Бога Велеса стал днем Власия. День Бога Купалы – день Ионна Крестителя. День Бога Перуна – день Ильи Пророка.

Постепенно народный календарь становился двояким – в нем переплелись народные обычаи, языческие и христианские праздники.

Народное исчисление, как бы то ни было, прочно связано со сменой времен года. Спиридоньев день – это день зимнего солнцеворота (21 декабря) и он был перенесен на 25-е – на Рождество. А Масленица – начало коловорота (года по современному говоря), — с 21 марта по христианскому календарю приурочена к Пасхе и стала иметь плавающую дату.

В итоге, у нас наблюдается эдакий сплав православия и христианства в календаре. Сосуществование народных и церковных дат и праздников в настоящее время уже невозможно как-либо разъединить, это целая система. Живая, меняющаяся и развивающаяся. Народный календарь зависит от ситуации в стране, отражая и вбирая в себя все самое важное и значимое.

Почему сложно восстановить славянский календарь?

Вы тоже заметили, что если 40 дней умножить на 9 месяцев получим 360 дней это не 365? Куда делись 5-6 дней в году, если историки утверждают, что славянское летоисчисление отличалось такой точностью, что даже за несколько тысячелетий не накопилось какой-либо погрешности, а не то что у нас – каждые четыре года – високосные? Дело в том, что в сороковнике могло быть 40 или 41 день.

В дне было 16 часов по 144 части. 1 час (примерно 90 минут) составляло 1296 Долей (примерно 37,56 сек). В Доле — 72 мгновений, каждое мгновенье — это 760 мигов. Один Миг равнялся 160 Сигов, а Сиг — 14 тысячам Сантигов.

1 секунда = 34,5 долей = 2484,34 Мгновений = 1888102,236 Мигов = 302096358 Сигов

Еще один вопрос – как и кто находит и объясняет источники. Ученые – они тоже люди. В 1988 году обнаружена древнейшая стоянка человека в местности Диринг-Юрях. Это Якутия. Предполагаемый возраст стоянки – около 2,5 млн. лет. Но по общепринятой теории жизнь начала распространяться с Африки. (Не говоря уж о том, что от обезьяны). В Челябинской области найдено поселение 20 в.- 2 до н.э. – Аркаим. Раскопки доказывают, что человек в то время был очень даже культурно развит, опять же, не говоря о других аспектах развития. Не прекращаются споры историков, развешивание ярлыков «псевдоученых» и «эзотериков». Сам разброс датирования построек Аркаима показателен – от 20 до 2 века до н.э.

Ачинскому жезлу (календарю) — около 18 тысяч лет. Те же самые вопросы без ответов.

Получается, что мало найти «след», надо еще его интерпретировать.

Предания доходят до нас не только через камни и поселения. Другое направление – устное народное творчество. Вот где есть разгуляться фантазии! Как говорится, нет дыма без огня. Если какое-то важное событие произошло, оно обязательно будет отражено. Сказ о том важном событии, обрастая подробностями, будет передаваться из поколения в поколение. И через сказки, где «ложь добрым молодцам урок», можно уловить нить знаний, накопленных давно-давно.

Но это уже совсем другая история… Как результат творчества можно привести пример славянский тотемный календарь.

Выводы

Начав отвечать на вопрос: что представляет из себя Каледы дар или славянский календарь, мы получили еще больше вопросов. Конечно, хорошо было бы написать: вот он, такой точный и красивый календарь. Пользуйтесь, как наши предки тысячи лет назад. Но к сожалению, до нас дошло так мало источников, которые могли бы дать исчерпывающие ответы. Представьте, что снова (?) наступит потоп (поменяются полюса или др.) и сметет все достижения цивилизации. Останутся лишь кое-где каменные глыбы. Ни книг, ни компьютеров. Наши далекие потомки через три-четыре тысячи лет найдут захоронения и будут по украшениям судить о развитии нашей цивилизации. Ну, и, конечно, наскальные росписи изучать, те самые, которые мы сейчас сами изучаем. И календари каменные.

Я буду рада, если мое исследование заставило вас задуматься о казалось бы обыденных явлениях. Иногда задать вопрос гораздо важнее, чем получить ответ.