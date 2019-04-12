Изображения, которые расскажут о нашем теле лучше любого учебника
09:22. 12 апреля 2019 Просмотров - 262 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Наш организм можно изучать бесконечно, и только школьными учебниками по биологии не обойтись. Например, вы знали, что видит окулист, когда расширяет вам зрачки, как выглядят нервная система, поврежденный капилляр и увеличенные под микроскопом колбочки и палочки в глазу?
А вы когда-нибудь задумывались над тем, как выглядят сонные артерии?
А нервная система?
Вот почему зубная боль чаще всего сопровождается головной болью
Эта модель мозга примерно показывает его консистенцию. Так и происходит сотрясение мозга
Вот что видит офтальмолог, когда расширяет вам зрачки
А так при сильном увеличении выглядят палочки и колбочки в глазу
Кровеносные сосуды на ноге
Как выглядят 113 кг веса против 54 кг
Ускоренный процесс коррекции зубов при помощи брекетов
Так выглядят наши зубы внутри челюсти (они гораздо больше, чем кажутся на первый взгляд)
Яйцеклетка до оплодотворения в окружении сперматозоидов
Так выглядит бактериофаг — вирус, который поражает бактерии
А это молекулярная модель вируса гриппа
Комар ищет капилляр, чтобы выпить кровь
Поврежденный капилляр с красными кровяными тельцами под электронным микроскопом
(via)
А вы когда-нибудь задумывались над тем, как выглядят сонные артерии?
А нервная система?
Вот почему зубная боль чаще всего сопровождается головной болью
Эта модель мозга примерно показывает его консистенцию. Так и происходит сотрясение мозга
Вот что видит офтальмолог, когда расширяет вам зрачки
А так при сильном увеличении выглядят палочки и колбочки в глазу
Кровеносные сосуды на ноге
Как выглядят 113 кг веса против 54 кг
Ускоренный процесс коррекции зубов при помощи брекетов
Так выглядят наши зубы внутри челюсти (они гораздо больше, чем кажутся на первый взгляд)
Яйцеклетка до оплодотворения в окружении сперматозоидов
Так выглядит бактериофаг — вирус, который поражает бактерии
А это молекулярная модель вируса гриппа
Комар ищет капилляр, чтобы выпить кровь
Поврежденный капилляр с красными кровяными тельцами под электронным микроскопом
(via)
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8650783.html
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Надо знать, как устроено то, чем владеешь!
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Как легко у него мозг сотрясся, шлёпнул чуть-чуть и инвалидность.