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Главное направление нашего развития. Андрей Иванов

20:22. 12 апреля 2019 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

Космос как важнейшая идея для страны

Общественный деятель, автор книги “Антименеджмент: организации будущего” Андрей Иванов о том, почему развитие космонавтики сможет изменить наше общество и выведет его на качественно иной, более высокий уровень нравственности.

Как создать систему управления любого уровня для устойчивого процветания конкретной компании и всего общества в современных и перспективных экономических реалиях? Читайте в книге:

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/glavnoe-napravlenie-nashego-razvitiya-andrey-ivanov

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