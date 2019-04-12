Главное направление нашего развития. Андрей Иванов

Концептуал СМИ Космос как важнейшая идея для страны

Общественный деятель, автор книги “Антименеджмент: организации будущего” Андрей Иванов о том, почему развитие космонавтики сможет изменить наше общество и выведет его на качественно иной, более высокий уровень нравственности.



Как создать систему управления любого уровня для устойчивого процветания конкретной компании и всего общества в современных и перспективных экономических реалиях? Читайте в книге:

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

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