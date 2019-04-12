Главное направление нашего развития. Андрей Иванов
Космос как важнейшая идея для страны
Общественный деятель, автор книги “Антименеджмент: организации будущего” Андрей Иванов о том, почему развитие космонавтики сможет изменить наше общество и выведет его на качественно иной, более высокий уровень нравственности.
Как создать систему управления любого уровня для устойчивого процветания конкретной компании и всего общества в современных и перспективных экономических реалиях? Читайте в книге:
Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/glavnoe-napravlenie-nashego-razvitiya-andrey-ivanov