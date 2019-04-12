Дыра в соседнюю Вселенную

Почти 63 года назад произошла страшная и странная история в Пенсильвании: исчезли два сына фермеров Самюэля и Сусанны Кокс. Джордж семи лет и пятилетний Джозеф пошли гулять в лес, пообещав вернуться к обеду, и не вернулись. Родители искали их всю ночь, а утром бросились за помощью. Более сотни людей прочесывали лес, но безрезультатно. Родители были в отчаянии.

Неподалеку от фермы Коксов находилось индейское селение, куда и направились мистер и миссис Кокс с надеждой, что проживающая там колдунья поможет им в поисках. Взглянув на фотографию мальчиков индианка почему-то забеспокоилась: «Они в ином мире». «Умерли?» — едва выговорила мать. «Нет, ушли в иное измерение. Я их не вижу», — ответила колдунья.

Мистер и миссис Кокс обратились в газеты и на радио, рассказали о своей беде на всю Америку: вдруг кто-нибудь случайно что-то видел, что-то знает. На статью в газете отозвался фермер Джейкоб Дилберт, который жил в двенадцати милях от Коксов. Этот джентльмен увидел странный сон: будто он ходит по незнакомому лесу и вдруг, перешагнув через сгнившее поваленное дерево, наткнулся на мертвого оленя.

Фермер пошел дальше и заметил детский башмачок под кустом. Неподалеку журчала речка, затянутая в каменистый пояс. За грядой валунов — овраг, а на дне его изуродованный ствол сосны, в корнях которой лежат два мертвых мальчика. Этот сон повторялся несколько ночей подряд, прежде чем Джейкоб, услышав историю об исчезновении детей, позвонил Коксам.

По его описанию убитые горем родители узнали местность – она похожа на лес вблизи города Карстона в штате Огайо, куда Коксы еще счастливой полной семьей ездили отдыхать. Почти не сомневаясь и не раздумывая, Коксы отправились в Огайо, и Джейкоб счел своим долгом поехать с ними. Дорога заняла три дня. И во время ночевки Дилберт опять увидел тот страшный сон.

С рассветом мужчины начали поиски. Они быстро обнаружили и речку, и поваленное дерево, и мертвого оленя, и маленький башмачок. В корнях старого дерева лежали тела мальчиков — Джозефа и Джорджа.

Как оказались дети в соседнем штате? Что произошло? Никаких видимых повреждений на теле малышей не было, следов насилия тоже. Врач, делавший вскрытие, так и не смог определить причину смерти. Дети как будто уснули, только уснули навеки. Полиция начала расследование в Огайо. Но никто не видел мальчиков – ни живых, ни мертвых.

Наверное, эта история, сколь бы загадочной она ни была, со временем канула бы в Лету, но в дело вмешался известный американский парапсихолог доктор Б. Гордон. Он, изучив все детали трагедии, заявил, что мальчики провалились в пространственно-временную дыру и мгновенно оказались в соседнем штате.

Возможно, их организмы просто не выдержали этой колоссальной нагрузки. А может быть, во время перемещения они стали свидетелями чего-то такого, с чем не в состоянии была справиться детская психика?

О существовании дыр в пространстве рассказывают еще египетские папирусы. В начале нашей эры о них знали ученики Христа, о них говорили как о доказательствах божественной сущности Иисуса. В Средние века такие «перемещения в пространстве» считали происками ведьм.

В архивных записях муниципалитета города Павии есть запись, датируемая 1826 годом, где сообщается о странном исчезновении двух престарелых сестер. Дом их оказался пуст, никто никогда больше их не видел. А соседка старушек рассказывала, между прочим, о странных снах. Доктор Гордон верил, что вещие сны, связанные с мгновенными исчезновениями людей, не случайны. Он был убежден, что мозг человека в критических условиях преодолевает рациональные ограничения и передает информацию о другой реальности тому, кто может ее принять. Собственно, первому, кто подвернется. Только эти телепатические «взрывы» ученые не научились пока регистрировать.

Чаще всего такие сообщения получают родственники или друзья посылающего сообщение, так как их частоты излучения мозга настроены друг на друга. Но иногда «приемник» близкого человека выключен, потому что родственник слишком взвинчен или находится под воздействием психотропных лекарств.

Тогда сообщение, заключающее в себе большую энергию, находит другой «передатчик» — иногда совсем случайного человека, чей мозг способен воспринять информацию. Таковым оказался Дилберт в деле об исчезновении мальчиков.

По мнению доктора Гордона, человечество все чаще и чаще будет сталкиваться с такими дырами в пространстве, а значит, должно научиться не просто выживать, попадая в эти космические каналы, но и использовать их в своих целях. Как использовать? Первое, что приходит в голову: это гораздо более дешевый вид транспорта, чем все известные до сих пор.

Впрочем, Гордон признавал, что психика человека страдает при таких перемещениях сквозь материю весьма сильно: «Это серьезное препятствие, но оно не должно нас останавливать: психику можно защищать, например, осуществлять перемещения в состоянии гипнотического сна».

А вот использовать пространственные дыры для перемещения грузов, как утверждает ведущий ученый в области изучения черных дыр — английский профессор Стивен Хокинг, полне безопасно. Это действительно экономически выгодно, только нужно для начала заняться разведкой этих самых «тоннелей».

Стивен Хокинг

Хорошо бы составить карту пространственных дыр, изучить их «графики работы». И тут астрофизики должны работать об руку с парапсихологами. Ведь астрофизикам давно известно о существовании черных дыр во Вселенной, где вещество сжато до невероятных плотностей, куда всасываются все космические частицы и электромагнитные излучения, оказывающиеся поблизости.

А пространственно-временные дыры на Земле – это, видимо, представители того же модельного ряда. Так что, знания астрофизиков тут пригодятся. Вот и Хокинг уже проецирует законы дыр космических на земные, говоря о том, что «теоретически объект, находящийся в энергетической дыре, может перемещаться во времени, оставаясь в одной и той же точке пространства».

Этот всемирно-знаменитый профессор Стивен Хоккинг выдвинул, кстати, гипотезу еще более захватывающую. Речь идет о существовании бесконечного числа Вселенных. Черные дыры, по его мнению, являются мостами между этими вселенными. Попав в черную дыру, можно мгновенно оказаться не просто в другой точке пространства, а в другом мире.

Конечно, пока это лишь смелая гипотеза. У нее есть сторонники и очень много противников. Впрочем, путешествие в прошлое — давно уже не удел фантастов, а научное направление, в которое правительство Британии вкладывает деньги. Ведет это направление тот самый Стивен Хокинг, профессор математики Кембриджского университета.

Хокинг выдвинул еще одну потрясающую гипотезу «хронологической защиты», в которой профессор объясняет обывателям, почему не стоит ждать в обозримом будущем возможности «слетать в прошлое», чтобы кое-что поправить в истории. Не нужно превращать научную проблему в способ свести счеты с не угодившими чем-то предками.

«Лучшее доказательство того, что мы не сможем вмешиваться в историю, это отсутствие среди нас толп туристов из будущего», — шутит Хоккинг. Шутка, надо признать, хорошая, но так ли уж прав профессор насчет туристов из прекрасного будущего.

Использованы материалы сайта oracle-today.ru

Источник: https://mirtayn.ru/dyra-v-sosednyuyu-vselennuyu/