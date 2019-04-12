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Аппараты НАСА никогда не были на Марсе

15:38. 12 апреля 2019 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал:

Теория, согласно которой американская программа покорения Марса является имитацией, сродни пресловутой «лунной афере», становится все более популярной не только в уфологических, но и в научных кругах.

Под эту теорию такие исследователи, как, например, немец Герхард Вишневски, подводят финансовую базу: расходовать – пусть даже в течение 51 года (начиная с 1964-го) – 120 миллиардов долларов на «марсианскую авантюру» как минимум расточительно. Поэтому дескать NASA и решило околпачить всемирного обывателя в очередной раз.

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Насколько обоснованна эта конспирологическая версия? Давайте разберемся. И тотчас укажем на одно сенсационное обстоятельство: никто из специалистов, сомневающихся в том, что «марсианская программа» США является реальной, не указывает места, где она осуществляется на самом деле. Вопрос: почему?120 миллиардов долларов – включая 2,5 миллиарда, израсходованные на новые марсианские роботы Opportunity и Curiosity.

Тем не менее, даже создавая «марсоходы», изначально предусмотренные для использования на Земле и нигде больше, имитаторы из аэрокосмического агентства США, на взгляд инженера, «сэкономили, считая всю мировую общественность за некоего простака». Как доказательство: тот же Curiosity, продолжающий баловать нас снимками (о них далее), якобы «переданными с Марса», оснащен литий-ионным аккумулятором «мощностью» в 140 (!) ватт.

Любой обладатель современного мобильного телефона скажет вам, как быстро садятся такие аккумуляторы, едва температура среды опустится ниже нуля. Исследователь произвел расчеты и указывает: когда NASA утверждает, что аккумуляторы, которыми оснащены «марсоходы», без сбоев работают на протяжении 10 и более лет в условиях Марса (где среднегодовая температура – минус 55 градусов по Цельсию), оно просто обманывает нас. И больше того: злосчастных 140 ватт не хватит даже в тепличных условиях Земли для того чтобы питать (зачастую одновременно) 39 моторов «марсохода», подобного Curiosity.

Десятки моторов, необходимые роботу для того, например, чтобы управлять камерами, ведущими съемку, передвигаться, маневрировать, сверлить горные породы. Американский инженер приводит на 55 страницах своего новейшего исследования десятки аналогичных фактов, свидетельствующих о том, что «марсоходы» никогда не покидали – да и не могли покинуть – пределов Земли.

Исследование американца Чарльза Шульца. Называется оно «Путеводитель по марсианским ископаемым». Ученый, добросовестно проанализировав сотни фотографий, якобы переданных «марсоходами» с Красной планеты, полон энтузиазма: «Космические аппараты Viking, Pathfinder, MER, Phoenix предоставили нам десятки свидетельств того, что на Марсе есть или, во всяком случае, была жизнь!»

И действительно: на 400 страницах своей работы Шульц приводит десятки сенсационных снимков, взятых с официального сайта NASA. Вот лемминг, судя по всему, пьющий воду. А вот голень животного – тут ученый высмеивает уфологов, принимающих оную за часть тела инопланетянина, – судя по всему, голень моржа. А вот, наконец, совсем уж по заветам кузена Бенедикта, и крыло какого-то насекомого. На этом фоне лишайник, растущий на Марсе, − сущая ерунда.

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Открытия» Шульца не понравились сотрудникам NASA. Тем более что у Шульца тотчас нашлись многочисленные последователи. Энтузиасты ищут площадки для съемок, где дескать имитируются марсианские пейзажи, в пустынях Невады и Аризоны, песках Калифорнии. На что создатели марсианской программы вполне логично ответствуют: «Останки моржей, леммингов, лишайника – в пустыне? Простите, это полный бред!»Что ж, так оно и есть. Ибо настоящая съемочная площадка, на которой имитируется Марс (и соответствующие фото), находится в канадской Арктике – на самом большом необитаемом острове в мире, именуемом Девон.

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Вся флора и фауна, так неудачно попадающая в объективы Curiosity и Opportunity, как раз характерна для условий тамошней тундры. И более того: ландшафты Девона, на котором, судя по всему, и расположен «космический Голливуд», идеально подходят для превращения в марсианские пейзажи. Накладываете немного красного цвета в той же программе Photoshop на снимки, сделанные в Девоне, и вот вам, пожалуйста, − «Марс»! С далекого 1964 года вряд ли человечество приблизилось к разгадке тайн Красной планеты.

Источник: http://www.neveroyatno.info/news/apparaty_nasa_nikogda_ne_byli_na_marse/2019-03-09-4010

Метки: знания

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