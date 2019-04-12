А-119 – длинная цепь событий

И зучение исследовательских лунных полётов", был секретным планом, разрабатываемым ВВС США. Проект так и не состоялся, возможно, потому, что высадка людей на Луну - как пропагандистский ход, была более приемлемой для населения США.



В США, в рамках проекта "А-119" (1958-1960) планировали провести ядерный взрыв на Луне.

Ядерный заряд, доставленный на Луну баллистической ракетой, должен был взорваться на границе. между видимой и невидимой сторонами спутника. Именно так его лучше всего наблюдать с поверхности Земли. Мощность используемого заряда должна была быть не меньшей, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. На поверхности Луны появился бы огромный кратер, заметно изменивший ее облик.



Достоверной информации, почему проект так и не осуществился - нет, все материалы хранятся под грифом "совершенно секретно".

Проект А-119 возглавлял выдающийся ученый-инженер Леонард Райффель, которому сейчас уже за 80 лет. Райффель сказал, что начало проекта пришлось на 1958 год, на разгар "холодной войны". Русские только что запустили спутник и явно лидировали в космической гонке. Чтобы "убедить" американскую общественность, что США не отстают от Советского Союза, было решено доставить ядерную бомбу на Луну и взорвать ее. Кроме того, проект предусматривал исследования, связанные с возможностью ведения ракетно-ядерной войны в космосе.



Любопытная деталь: вокруг Райффеля собралась мощная когорта ученых. Среди них был и будущий великий астроном Карл Саган. В его обязанности входило следить за передвижением радиоактивного облака, которое могло образоваться после взрыва ядерной бомбы. Позднее Саган случайно выдал тайну проекта А-119. Нанимаясь на работу и перечисляя свой послужной список, он неосмотрительно указал и на свое участие в этом проекте.



Именно Эдвард Теллер, "отец американской водородной бомбы", предложил взрыв нескольких ядерных боеголовок на Луне, чтобы исследовать эффекты такого взрыва в условиях низкой гравитации.

Взрыв собирались провести во время полнолуния на границе тёмной и светлой стороны Луны. Тогда освещённая лучами солнца пыль после огромного взрыва будет хорошо видна с Земли.



Эксперты считали, что поскольку Луна не имеет атмосферы, облака пыли распространятся во всех направлениях, и вряд ли создастся характерный гриб. Но они не были уверены. Исследователи предложили использовать водородную бомбу. На это, однако, не согласились военные, указывая, что они не имеют ракеты, которая могла бы перенести на расстоянии 385 тысяч км водородною бомбу большого веса. Именно этот факт - невозможность просчитать точное попадание в цель и заставил проводить программу пилотируемых полетов на Луну.



Любопытно, не правда ли? Речь идет уже не об одной, а о нескольких боеголовках.

Осуществляемый на заказ ВВС США сверхсекретный "Проект А119" начался в мае 1958 года в Armour Research Foundation (Фонд исследований обороны). Фонд, связанный с военной авиацией сейчас является частью Иллинойсского технологического института в Чикаго, штат Иллинойс. Физик Леонард Рейфель организовал команду экспертов, которые анализировали вопрос видимости взрывов с Земли, влияние взрывов на поверхность Луны и выгоды от реализации проекта для науки.



В состав команды вошёл также талантливый астроном Джерард Койпер, и его докторант, который позже стал известным астрономом и популяризатором науки, Карл Саган. Последний отвечал за математическое моделирование расширения пылевого облака в пространстве Луны. Саган также исследовал, сможет ли ядерный взрыв обнаружить органические молекулы на Луне - тогда ещё не исключалось, что на естественном спутнике Земли существует жизнь.





Далее события развивались следующим образом – Военные не смогли утвердительно ответить на вопрос о средстве доставки заряда к Луне. По словам их представителей: "… у нас сейчас нет такой ракеты, которая бы смогла с нужной точностью доставить водородную бомбу к цели".

Возникает вопрос – Речь уже шла о нескольких термоядерных зарядах? И следом еще один вопрос – К чему такая точность, если "граница видимой и невидимой стороны Луны" находится в пределах 300 километров?



Ответ на эти вопросы лежит на поверхности – К тому времени, у ВВС США были цели на поверхности Луны, уничтожить которые можно было только с помощью подрыва нескольких термоядерных зарядов.

Версия о противостоянии с Советским Союзом в "холодной войне", честно говоря "попахивает". Советские луноходы, на поверхности нашего естественного спутника появились только в конце 1970 года. Советского присутствия на Луне еще не было и в помине.



Однако, этот проект так и не осуществился. Ракетная техника, того времени, не позволяла доставить устройства к цели с требуемой точностью.

Американцы начали проект "Аполлон".



Полёт Гагарина, который потряс Соединённые Штаты в ещё большей степени, чем запуск "Спутника-1", и последовавшая за ним новая волна военной истерии резко изменили обстановку.

На очередной пресс-конференции, 22 апреля 1961 г., Кеннеди подтвердил репортёрам, что уже поручено Национальному совету по аэронавтике и его новому председателю Джонсону изучить, в какой области космических исследований, "если таковая вообще существует", Соединённые Штаты могли бы надеяться обогнать Советский Союз.



Ещё через три дня, 25 апреля, он официально взял на себя обязательство "форсировать наши усилия", с тем чтобы Соединённые Штаты заняли преобладающее место в космосе.

В своем традиционном послании конгрессу, Кенеди заявлял: "Сейчас настало время, когда мы должны занять бесспорно лидирующую роль в космосе и космических достижениях, которые во многом являются ключевыми факторами для определения нашей будущей судьбы на земле".



И они таки добились своего - 21 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг первым ступил на её поверхность. Весь мир тогда облетели его слова: "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества".



На этом вроде бы эта "гонка" должна было исчерпать себя. Но, в ходе программы "Аполлон", в печально известной экспедиции "Аполлон 13", на корабле опять же находился ядерный заряд. Его хотели взорвать на Луне для неких научных целей - сейсмических исследований. Экспедиция чуть было не закончилась трагически.



Поражает просто маниакальное желание Пентагона, подорвать ядерный заряд на Лунной поверхности.

Лунные цели так и небыли уничтожены, а вскоре была закрыта и программа «Аполлон» начавшаяся как логическое продолжение проекта А-119.

Источник: http://www.neveroyatno.info/news/a_119_dlinnaja_cep_sobytij/2013-07-23-1722