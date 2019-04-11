Загадочное исчезновение людей на Аляске

Почему на Аляске пропало почти в два раза больше людей, чем живет там? Местные поисково-спасательные отряды ведут сотни операций каждый год, но не находят признаков людей живых или мёртвых, как будто они, почти буквально, растворились в воздухе.

Аляска, конечно, суровое место, но почему так много людей и самолётов пропадает здесь и, более того, почему большинство из этих пропаж сосредоточено в одном месте?

В так называемом треугольнике Аляски, который простирается от Джуно до Анкориджа и на севере — до города Барроу, исчезло больше людей, чем где-либо еще в мире. Это тысячи километров озер, пустошей и гор со зловещей репутацией.

Первым зафиксированным случаем подобного исчезновения считается пропажа самолета рейса Аляска-Техас с 44 пассажирами на борту в 1950 году. Аэроплан просто исчез – никаких следов от него не найдено до сих пор.

Аляскинский треугольник прогремел на весь мир 16 октября 1972 года, когда где-то на пути из Анкориджа в Джуно бесследно исчез самолет «Сессна» с членом конгресса США от демократической партии Томасом Хейлом Боггсом и политиком Ником Бегичем на борту.

Это исчезновение запустило самый масштабный поиск в истории США. Сорок спасательных самолетов в течение 39 дней прочёсывали местность в поисках обломков или выживших, но безрезультатно. «Сессна» с политиками будто растворились в воздухе.

Ник Бегич и Хейл Боггс

Все это можно было бы списать на случайность, суровый климат и безлюдность края, по причине чего отыскать разбившуюся технику здесь весьма проблематично. Но поражает то, что с тех пор в Аляскинском треугольнике бесследно исчезло более 16 тысяч людей, причем, как туристов, так и местных жителей. И еще ни один человек не найден.

Местное племя тлинкитов обвиняет в этом злое существо куштака, что примерно переводится как «человек-выдра». По легенде, этот оборотень имитирует крики ребёнка или женщины, чтобы завлечь свою жертву в реку. Оказавшихся в воде людей куштака либо убивает, разодрав на части, либо заколдовывает и превращает в маленького куштаку. С этой же целью он порой похищает младенцев. Поэтому матери-тлинкитки пугают куштакой своих детей, чтобы они избегали самостоятельных прогулок у воды.

У конспирологов есть своя теория на этот счет. Они считают, что на Аляске «сокрыта» древняя пирамида огромного размера, которую они называют черной, способная использовать силу всей Земли. Бывший военный Брюс Л.Пирсон утверждает, что американские власти давно уже пытаются овладеть секретом черной пирамиды и он сам, как эксперт, участвовал в этом проекте и потому может с уверенностью сказать, что сооружение создано не нашей цивилизации много тысяч лет назад.

Вполне возможно, что люди и техника пропадают здесь, поскольку вольно или невольно мешают военным. Но официальные власти США всячески открещиваются от данной версии, тем более трудно предположить, что изучение этой древней пирамиды началось американскими военными еще в середине прошлого века и об этом очень мало сведений.

Официальное объяснение странному исчезновению людей в Аляскинском треугольнике сводится к геопатогенным зонам, энергетическим вихрям и экстремальным электромагнитным излучениям, которые присутствуют и в других загадочных местах нашей планеты. Самый известный пример — это Бермудский треугольник, но некоторые исследователи полагают, что Стоунхендж, остров Пасхи и египетские пирамиды тоже лежат в зонах с таким излучением.

В таких местах компасы и электронные приборы выходят из строя, происходят нарушения в работе двигателей, что может объяснить аварии самолётов. Это аномальное электромагнитное излучение, по всей видимости, вызывает у людей видения, головокружение, дезориентацию и растерянность.

Факт остаётся фактом — в штате с населением меньше, чем в Сан-Франциско, каждые четыре человека из тысячи пропали без вести. Но страшная и наиболее вероятная правда в том, что люди, которым нечего терять, специально идут в безлюдную тундру Аляски, чтобы никогда не быть найденными.

Использованы материалы статьи Ильи Кислова с сайта mixstuff.ru

Источник: https://mirtayn.ru/zagadochnoe-ischeznovenie-lyudej-na-alyaske/