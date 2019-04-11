После знаменитой истории с радиопостановкой в эфире станции «CBS» 30 октября 1938 года романа Герберта Уэллса «Война миров», когда многие слушатели поверили в атаку пришельцев и бросились в панике искать убежища, подобный трюк был опробован и в Эквадоре.Однако, когда горячие латиноамериканские радиослушатели поняли, что это обман, они окружили радиостанцию и подожгли ее, причем в здании в тот момент находилось около 100 человек. Чтобы выжить, они прыгали из окон, но, тем не менее, по разным данным от 6 до 20 человек погибли.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8645878.html