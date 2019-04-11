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Война миров

09:29. 11 апреля 2019 Просмотров - 259 Один комментарий Опубликовал:


После знаменитой истории с радиопостановкой в эфире станции «CBS» 30 октября 1938 года романа Герберта Уэллса «Война миров», когда многие слушатели поверили в атаку пришельцев и бросились в панике искать убежища, подобный трюк был опробован и в Эквадоре.

Однако, когда горячие латиноамериканские радиослушатели поняли, что это обман, они окружили радиостанцию и подожгли ее, причем в здании в тот момент находилось около 100 человек. Чтобы выжить, они прыгали из окон, но, тем не менее, по разным данным от 6 до 20 человек погибли.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8645878.html

Метки: истории

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Один комментарий»

  • 116 44
    Онуфрий 11 апреля 2019 в 11:55 Ссылка
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    Какие же эквадорцы отсталые люди. Зачем прыгать из окна после прослушивания романа Роберта Уэльса “Война миров”?

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