Тоньше талия – длиннее жизнь

Проблема долголетия волнует не только переживающих кризис среднего возраста. И то сказать – одно дело годами влачить жизнь в болезнях и недугах (а при неблагоприятных обстоятельствах так можно промучиться и с юных лет), и совсем иное – бодро чувствовать себя и в 80, и в 90 и даже… Трудно поверить, но есть на земле народы, для которых и 160 лет не предел!Впервые русский читатель узнал о феномене народа хунза в 1964 году, когда еженедельник «Неделя» (приложение к газете «Известия») опубликовал перевод сенсационной французской статьи. Речь в ней шла о загадочном племени, вернее, древнем княжестве хунзакутов, расположенном в долине реки Хунза между Индией и Пакистаном, в окрестностях северной границы Кашмира.До тех пор об этой территории в СССР не упоминалось, причём по причинам политическим. Хунза оказалась на территории, за которую боролись друг с другом Индия и Пакистан, а СССР от конфликта дистанцировался, изъяв эту местность из энциклопедий и карт.Народ здесь жил и живёт прелюбопытнейший. Отчего же хунзы здравствуют как минимум до 120 лет, не зная хворей и болей?Там, где нет тюремМир заговорил о народе хунза в 1970-е годы благодаря бродячим западным хиппи, искавшим экзотичной романтики, новой религии и пригодных уголков Земли для дармового кайфа.Обитают хунзакуты численностью в 15 тысяч человек в изолированной гималайским ландшафтом Счастливой долине, лежащей среди покрытых ледниками гор на высоте 2000 м над уровнем моря.Историки докопались, что первые общины возникли здесь ещё в эпоху Александра Македонского, когда его воины во время индийского похода по тем или иным причинам, в том числе и дезертирства, осели в здешних краях. Косвенным подтверждением этого служит факт, что хунзакуты испокон веков считали себя народом воинов. Ведь, по легенде, первопоселенцы долгие годы вынуждены были соблюдать строгую армейскую дисциплину, ни на секунду не расставаясь с оружием.Второе, столь же косвенное доказательство заключается в их удивительном сходстве с европейцами, чего не скажешь о других народах этого региона.Но в отличие от жителей Европы хунзакуты исключительно оптимистичны, для них характерно ровное позитивное настроение и радушное гостеприимство – бойцовские замашки ушли в предания за ненадобностью.Здесь правят король (династии около 400 лет) и совет старейшин. Люди преклонного возраста окружены почётом, их авторитет непререкаем. И как может быть иначе: ведь хунзы вообще не знают старческого слабоумия и в возрасте, когда европеец уже полвека лежит в земле сырой, участвуют в полевых работах и совершают вылазки высоко в горы.Здесь не бывает преступлений, а потому нет ни стражей порядка, ни тюрем.Но главное, чем славятся хунзакуты, – это, конечно, возраст. Хунзы живут, не зная болезней, до 110, а то и до 160 лет. Причём женщины в 40 лет выглядят девушками; 60-летние дамы стройны и гибки, как наши 30-летние, а в 65 лет сохраняют способность рожать детей!Стакан урюкаМожно было бы предположить, что на здоровье местных жителей благотворно действует горный климат гималайской долины, а также полезный образ жизни, включая привычку купаться в ледяной воде даже в 15-градусные морозы и общую физическую активность.Однако главный секрет долголетия, свежести и зримой красоты в другом: в крайне скудном рационе питания, возведённом у хунзакутов чуть ли не в религиозную догму. Исторически дело, конечно, в остром недостатке плодородных земель и в печальной необходимости употреблять как можно меньше пищи. Животных тут разводят только полезных (негде пасти, разве что на горных склонах, и нечем кормить), забивают их, когда содержание становится нерентабельным. Причём и коровы, и овцы, и козы мелкие и тощие; молока дают мало. Мясо их жилистое и нежирное, и едят его крайне редко.Повседневная пища – сырые овощи и фрукты, цельное зерно – пророщенное или в виде супов и лепёшек. Пшеницу толкут в каменных ступках и заливают водой, и из этого самого примитивного теста (без дрожжей) готовят что-то вроде оладий, высушивая их прямо на стенах домов. Примерно так же обходятся с рожью, овсом, ячменём, кукурузой, гречкой, рисом, просом, горохом, чечевицей, орехами, абрикосовыми зёрнами. В небольших количествах на стол идут молоко и брынза.Калорийность еды чрезвычайно низка: суточная норма – примерно 50 г белка, 36 г жира и 365 г углеводов. Соль почти не употребляется, сахара и муки нет и в помине. Почти не знают здесь алкоголя (редко пьют водянистый виноградный самогон). Короче, по русской пословице: ешь просто – проживёшь лет дО ста. С поправкой лет на пятьдесят…Важное значение, по мнению специалистов, играет и то, что хунзакуты едят лишь то, что породила их собственная земля.Есть здесь и весьма полезный для организма период (с точки зрения медиков – разгрузочный) «голодной весны», который длится до четырёх месяцев. В это время, когда в свежих плодах большая нехватка, хунзакуты потребляют в основном сушённые впрок абрикосы – вернее, нечто вроде размазни из размоченного урюка, раз в день по стакану. Абрикосы ценятся превыше всего, им приписывается молодильная сила. Они даже вошли в местную поговорку: «И жена не пойдёт за тобой туда, где не зреет абрикос».Андрей Ардер

Источник: http://2planeta.ru/news/tonshe_talija_dlinnee_zhizn/2019-04-09-74302