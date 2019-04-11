Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых: Одесская наступательная операция (ФОТО)

Исполнилось 75 лет со дня освобождения Одессы. Минобороны России подготовило материал в честь этого знаменательного события.

Еще в ходе Березнеговато-Снигирёвской операции командующий войсками 3-го Украинского фронта получил директиву Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК), в которой указывалось, что в связи с успешным наступлением 2-го и 3-го Украинских фронтов войска 3-го Украинского фронта должны преследовать отходившего противника.

Ближайшая задача заключалась в том, чтобы не допустить отхода противника за реку Южный Буг и, захватив переправы на участке Константиновка, Вознесенск, не дать противнику организовать оборону на р. Южный Буг. В дальнейшем должны были овладеть городами Тирасполь и Одесса, освободить северо-западное побережье Черного моря и продолжать наступление с целью выхода на р. Прут и северный берег р. Дунай, на государственную границу СССР с Румынией.

Войскам 3-го Украинского фронта в полосе шириной 170 км, от Константиновки до Днепровско-Бугского лимана, оборонялись пополненные войска немецкой 6-й и румынской 3-й армий группы армий «А» (с 5 апреля «Южная Украина», командующий генерал-фельдмаршал Э. Клейст, с 1 апреля генерал-полковник Ф. Шернер). Они имели 16 немецких и 4 румынские дивизии, 8 бригад штурмовых орудий, 2 танковых батальона, насчитывали 350 тыс. человек, около 3200 орудий минометов, 160 танков и штурмовых орудий.

На этом направлении противник мог использовать до 550 боевых самолетов 1-го авиационного корпуса немецкого 4-го воздушного флота и румынского авиационного корпуса.

Основной оборонительный рубеж противника, который возводился силами местного населения ещё с лета 1943 г., проходил по реке Южный Буг. В оперативной глубине противник имел оборудованные в инженерном отношении оборонительные рубежи по рекам Тилигул, Бол. Куяльник, Мал. Куяльник, Днестр. Особенно сильно укреплялись подступы к Одессе.

В состав фронта входили 57-я, 37-я, 46-я, 8-я гвардейская, 6-я, 5-я ударная, 28-я и 17-я воздушная армии, а также 4-й гвардейский механизированный, 4-й гвардейский кавалерийский и 23-й танковый корпуса. Группировка советских войск к началу операции имела 470 тыс. человек, 12678 орудий и минометов, 435 танков и самоходно-артиллерийских установок, 436 самолетов.

Она превосходила противника в людях — в 1,3, в артиллерии — в 4, в танках — в 2,7 раза, но уступала ему в самолетах в 1,3 раза.

План Одесской операции разрабатывался командующим войсками фронта генералом армии Р. Я Малиновским совместно с представителем Ставки ВГК Маршалом Советского Союза А.М. Василевским. 19 марта он был утвержден Верховным Главнокомандующим.

3-му Украинскому фронту предстояло нанести удар силами 46-й (генерал-лейтенант В.В. Глаголев), 8-й гвардейской (генерал-полковник В.И. Чуйков) армий, конно-механизированной группы (КМГ) (генерал-лейтенант И.А. Плиев) и 23-го танкового корпуса (генерал-майор танковых войск А.О. Ахманов) в общем направлении на станцию Раздельная в обход Одессы с северо-запада. 57-я (генерал-лейтенант Н.А. Гаген) и 37-я (генерал-лейтенант М.Н. Шарохин) армии должны были наступать на Тирасполь, а 6-я (генерал-лейтенант И.Т. Шлемин), 5-я ударная (генерал-полковник В.Д. Цветаев) и 28-я (генерал-лейтенант А.А. Гречкин) армии — на Николаев.

Поддержка наступления войск фронта, кроме 17-й воздушной армии, возлагалась на авиацию и корабли Черноморского флота (вице-адмирал, с 10 апреля адмирал Ф.В. Октябрьский). Части морской пехоты привлекались для боевых действий за приморские города и порты.

Задача 3-м Украинским фронтом по разгрому противника между Южным Бугом и Днестром решалась в тесном взаимодействии с армиями левого крыла 2-го Украинского фронта, которому Ставка ВГК приказала не позднее 24–25 марта развить наступление на юг вдоль реки Днестр, чтобы охватить немецкие 8-ю, 6-ю и румынскую 3-ю армии.

Перегруппировка войск 3-го Украинского фронта и подготовка Одесской операции проводилась в весеннюю распутицу, да еще и под проливными дождями. В целях повышения подвижности войск, быстрого обхода узлов сопротивления и опорных пунктов врага, выхода им в тыл и захвата важных узлов дорог, переправ и мостов на реках в дивизиях создавались подвижные передовые отряды в составе до роты автоматчиков, взвода саперов на автомашинах, с одним-двумя 45-мм орудиями или самоходно-артиллерийскими установками.

В ночь на 26 марта армии правого крыла и центра фронта приступили к форсированию Южного Буга и прорыву обороны противника на его правом берегу. Однако из-за отсутствия достаточного количества переправочных средств и сильного артиллерийского огня противника в течение всего дня успеха они не имели.

Усилия были перенесены на расширение ранее захваченных плацдармов на правом берегу Южного Буга в районах Константиновки и Вознесенска. Преодолевая сопротивление врага, 57-я и 37-я армии к исходу 28 марта расширили плацдарм до 45 км по фронту и от 4 до 25 км в глубину.

Бойцы Красной Армии проходят по улицам освобожденной Одессы. 10 апреля 1944 г.

Оценив успех на правом крыле, командующий войсками фронта решил перегруппировать в полосу 57-й и 37-й армий конно-механизированную группу и 23-й танковый корпус, располагавшиеся в районе северо-восточнее Новой Одессы в полосе 46-й армии. Конно-механизированная группа получила задачу переправиться на правый берег Южного Буга и наступать в направлении станции Раздельная, а 23-й танковый корпус — на Тирасполь.

Левофланговые армии и морская пехота в первый день операции начали штурм Николаева. Отважно действовал десант из состава 384-го отдельного батальона морской пехоты и 1-го гвардейского укрепленного района 28-й армии. В ночь на 26 марта отряд численностью в 67 человек под командованием старшего лейтенанта К.Ф. Ольшанского на семи рыбачьих лодках вышел из села Богоявленск и, пройдя 15 км вверх по Южному Бугу, в 5 часов утра высадился в Николаевском порту.

В течение двух суток десантники отбили 18 контратак, уничтожив до 700 вражеских солдат и офицеров. Но сами десантники потеряли 55 человек. Ценой своей жизни они способствовали освобождению Николаева.

Родина высоко оценила подвиг десантников. Всем им было присвоено звание Героя Советского Союза, 55 из них — посмертно. Площадь в центре города Николаева названа именем героев-десантников. На ней жители города воздвигли величественный памятник, увековечивший этот подвиг. Одна из улиц названа именем К.Ф. Ольшанского.

Части 61-й гвардейской и 24-й стрелковых дивизий 6-й армии и 130-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии в ночь на 28 марта форсировали реку Ингул и также ворвались в Николаев. Одновременно с юга на город на помощь десантникам наступали части 28-й армии.

Совместными усилиями войск 6-й, 5-й ударной и 28-й армий «при содействии отрядов контр-адмирала Белоусова и майора Катанова», как отмечалось в докладе Генерального штаба Ставке ВГК, советские войска 28 марта освободили город Николаев.

Противник, отступая, взорвал мост через реку Южный Буг в районе Варваровки. Поэтому соединениям 6-й и 5-й ударной армий пришлось ее форсировать. К утру 29 марта части 37-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии овладели Варваровкой. После восстановления разрушенного моста началась переправа на правый берег других войск фронта.

Угроза выхода войск 2-го Украинского фронта в тыл приморской группировки немецких войск вынудили его командование начать поспешный отвод немецкой 6-й и румынской 3-й армий за Днестр. Одновременно оно стремилось на рубеже реки Тилигул задержать наступление войск 57-й и 37-й армий, 23-го танкового корпуса и конно-механизированной группы.

Но этого сделать не удалось. К утру 30 марта была закончена переправа 23-го танкового корпуса и конно-механизированной группы через Южный Буг в районе Александровки. 31 марта, несмотря на упорное сопротивление противника, войска 37-й армии и конно-механизированной группы форсировали Южный Буг и приступили к его преследованию в направлении Раздельной.

В то же время войска левого крыла фронта развивали наступление вдоль Черноморского побережья на Одессу. 30 марта 5-я ударная армия при содействии высаженного с моря десанта морской пехоты форсировала Днепровско-Бугский лиман и овладела городом Очаковом.

По мере возможности с учетом погоды наступавшим войскам оказывала поддержку авиация 17-й воздушной армии и Черноморского флота. Она наносила массированные удары по отходившему противнику, а транспортная авиация, в связи с трудностями снабжения сухопутных войск в условиях распутицы и бездорожья доставляла им по воздуху боеприпасы, горючее и другие грузы.

4 апреля соединения конно-механизированной группы и 37-й армии овладели станцией Раздельная, перерезав железную дорогу, связывающую Одессу с Тирасполем.

Группировка противника оказалась рассечённой на две части. Два армейских корпуса 6-й немецкой армии (9 дивизий и две бригады штурмовых орудий) под ударами 37-й, 57-й армий и 23-го танкового корпуса отходили к Тирасполю. Остальные соединения и части противника (10 немецких, 2 румынские дивизии, два танковых батальона и две бригады штурмовых орудий) охватывались войсками 3-го Украинского фронта с севера и северо-запада и прижимались к Одессе. 5 апреля войска конно-механизированной группы достигли Страсбурга (Кучурган), создав угрозу окружения этой группировки немецких войск.

Чтобы отрезать врагу путь отхода за Днестр, командование войсками фронта повернуло конно-механизированную группу из района Раздельной на юго-восток. Ее части последовательно овладели Беляевкой, Маяками, а 7 апреля вышли к Днестровскому лиману, усилив угрозу окружения одесской группировки немецких войск. К этому времени 8-я гвардейская и 6-я армии обходили Одессу с северо-запада, а 5-я ударная армия наступала на город вдоль побережья Черного моря.

Одессу обороняли всего более шести вражеских дивизий немецкой 6-й армии. Утром 6 апреля они предприняли попытку прорваться через Раздельную на Тирасполь. Удар противника пришелся по частям 82-го стрелкового корпуса 37-й армии, не успевшего создать прочной обороны.

Ценой больших потерь врагу удалось пробиться через боевые порядки корпуса, выйти к переправам через реку Кучурган в районе Наксия, Ангелиновка, соединиться со своими войсками, действовавшими северо-западнее Раздельной.

Подтянув дополнительные силы, командующий 37-й армией организовал удар по прорвавшемуся противнику. Во второй половине 7 апреля он был отброшен к югу и юго-востоку от Раздельной. 57-я армия в этот день продолжала наступление и продвинулась от 8 до 15 км. Однако части вражеских войск удалось отойти за Днестр.

Вечером 9 апреля 86-я гвардейская, 248-я, 320-я и 416-я стрелковые дивизии 5-й ударной армии овладели станциями Сортировочная, Kyяльник, Пересыпь и ворвались в северные кварталы Одессы. Части 8-й гвардейской и 6-й армий вышли на подступы к Одессе с северо-запада.

У противника оставался единственный путь отхода в районе Овидиополь с последующей переправой через Днестровский лиман. В этом направлении он и начал отводить свои тылы и войска. Часть войск пыталась пробиться к переправам через Днестр в районе Беляевки. По отходящим колоннам врага наносила удары советская авиация. 262-я ночная бомбардировочная дивизия и 244-я бомбардировочная дивизия бомбили вражеские суда в порту. В низовьях Днестровского лимана наносили удары по транспортам и автоколоннам врага соединения 9-го смешанного авиакорпуса генерал-майора авиации О.В. Толстикова.

Немецкое командование пыталось эвакуировать часть своих войск и материальных ценностей из Одессы морем. Однако корабли и транспорты врага подверглись ударам авиации фронта и Черноморского флота, торпедных катеров и подводных лодок, действовавших на его коммуникациях. Совместно они потопили свыше 30 вражеских судов.

В результате ожесточенных боев 10 апреля Одесса была освобождена. Значительную помощь советским войскам в освобождении города оказали партизаны и подпольщики, вышедшие из катакомб и укрытий. Они помогли очистить город от врага и предотвратили подготовленные им взрывы порта, причалов, зданий, складов.

В ночь на 10 апреля партизаны нанесли удар по противнику с тыла. Партизаны Куяльницкого отряда под командованием Л.Ф. Горбеля уничтожили подрывную команду противника, которая должна была взорвать дамбу Хаджибеевского лимана и затопить Пересыпь, которая открывала советским войскам путь в город.

6-я и 5-я ударная армии были выведены во второй эшелон фронта, а остальные войска в течение 10–14 апреля продолжали преследование врага. При этом 23-й танковый корпус 10 апреля попал в окружение в районе Плоское, где вел бой до подхода туда 11 апреля стрелковых соединений 57-й армии. 12 апреля соединения армии вышли к Днестру, форсировали реку и захватили небольшие плацдармы на ее правом берегу.

В это время части 37-й армия в ночь на 12 апреля освободили от противника город Тирасполь и захватили плацдарм юго-западнее города до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину. К исходу 12 апреля плацдарм был расширен по фронту до 16 км и в глубину от 6 до 10 км.

8-я гвардейская армия и конно-механизированная группа, преодолевая упорное сопротивление противника, наступали в направлении Овидиополь.

В сложном положении 10 апреля оказались 10-я гвардейская и 30-я кавалерийские дивизии КМГ, которые к северу от Овидиополя были атакованы крупными силами врага, отступавшими из-под Одессы, и вынуждены были отойти на север. Растянутых на 60-километровом фронте вдоль Днестра двух корпусов 8-й гвардейской армии оказалось недостаточно, чтобы преградить противнику путь отхода на запад. По этому поводу Маршал Советского Союза А.М. Василевский указал генералу армии Р.Я. Малиновскому на «инертные действия армии Чуйкова», которые позволяют противнику безнаказанно уходить за Днестр в районе Овидиополя, приказав принять адекватные меры.

Наступавшая севернее 46-я армия к исходу 11 апреля вышла на восточный берег Днестра в районе к югу от Чебручи и 12 апреля силами разведывательных подразделений форсировала Днестр в 3 км юго-восточнее Раскаевцы.

Соединения 8-й гвардейской армии 13 апреля вышли на рубеж северная часть Калаглея, северо-восточная окраина Барабой-1, северная окраина Ильичевка. На следующий день армия очистила от врага побережье Днестровского лимана и в ночь на 15 апреля силами 74-й гвардейской стрелковой дивизии форсировала Днестр у Ильичевки (2 км юго-восточнее Беляевки).

Дальнейшее наступление войск 3-го Украинского фронта было приостановлено Ставкой ВГК, которая 14 апреля приказала перейти к обороне на достигнутом рубеже.

В результате Одесской операции советские войска нанесли тяжелое поражение немецкой 6-й и румынской 3-й армиям. Противник потерял за время операции свыше 27 тыс. человек убитыми и более 11 тыс. человек пленными, 952 орудия, 443 танка и штурмовых орудия, 95 складов с боеприпасами и продовольствием.

Продвижение советских войск составило до 180 км, были освобождены Николаевская и Одесская области Украинской ССР, а также значительная часть Молдавии. Потери фронта в боях с 20 апреля по 10 мая составили 32633 человека, из них безвозвратные — 6882.

В результате Одесской операции Черноморский флот получил возможность перебазировать в северо-западный бассейн Черного моря легкие силы флота и авиацию, что создавало угрозу изоляции с моря крымской группировки противника, блокированной советскими войсками с суши.

Захватив плацдармы на правом берегу Днестра, войска 3-го Украинского фронта создали благоприятные предпосылки для наступления в целях завершения освобождения Молдавии и переноса военных действий на территорию Румынии и Балканы.

Советские воины в ходе Одесской операции показали примеры выносливости и воинского мастерства. Многие части и соединения 3-го Украинского фронта, наиболее отличившиеся в боевых действиях, были награждены орденами Советского Союза и удостоены почетных наименований Одесских, Николаевских, Раздельненских и Очаковских.

Вместе с тем следует признать, что 3-й Украинский фронт так и не смог выйти на государственную границу с Румынией. Противнику удалось отвести часть сил немецкой 6-й и румынской 3-й армий на правый берег Днестра и оказать на этом рубеже упорное сопротивление.

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