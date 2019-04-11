Сводки от ополчения Новороссии 11 апреля 2019

Киев не позволил координатору от ОБСЕ гуманитарной подгруппы Контактной группы Тони Фришу посетить удерживаемых на территории Украины лиц.

Об этом сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева.

«Украина не пустила Фриша к удерживаемым на территории Украины лицам, которые задержаны в связи с конфликтом в Донбассе и в чьем освобождении заинтересована ЛНР», — сказала Кобцева.

«С нашей стороны были предоставлены актуальные и объективные списки, но Украины свои обязательства не выполнила. Шантажные заявления, сделанные (представителем Киева в гуманитарной подгруппе Ириной) Геращенко накануне поездки Фриша в Республики, что он сначала посещает удерживаемых лиц в ЛНР, и по результатам допуска к посещению, Украина примет решение (о допуске к удерживаемым на Украине лицам — прим. ред.) — это кроме как попыткой блокирования процесса освобождения удерживаемых лиц, блокирования Минского переговорного процесса никак не назовешь», — подчеркнула представитель ЛНР.

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Она добавила, что Киев настаивал на внесении в список удерживаемых в ЛНР лиц, с которыми должен был встретиться Фриш, людей, которые не были задержаны на территории Республики.

«В связи с этим, хотелось бы призвать Геращенко опираться, прежде всего, на факты и не давать волю своей фантазии», — сказала Кобцева.

«Украина была не заинтересована в посещении Фришем всех удерживаемых лиц в связи с конфликтом. Они избирательно подошли к посещению Фриша на нашей территории и полностью блокировали визит Фриша (на территории Украины) и не предоставили ему возможности встретиться с людьми, о которых мы говорили», — заявила представитель ЛНР.

Напомним, вопрос обмена пленными является одним из основных пунктов Минских соглашений.

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