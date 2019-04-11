“Солдатик”
19:51. 11 апреля 2019 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Трейлер нового художественного фильма о Великой Отечественной Войне.
Посвящен реальной истории сына полка Сергея Алёшкова, который в ходе Сталинградской битвы в шестилетнем возрасте получил медаль "За боевые заслуги".
Снимают в Белоруссии, что подпитывает некоторые надежды на то, что фильм может оказаться неплохим.
Алешков Сергей Андреевич 1936-1990г.р
В апреле 1943г. награжден медалью "За боевые заслуги"
Из приказа по 142 гв. сп № 013/П от 26.04.1943 о награждении медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»:
… За время пребывания в полку с 8 сентября 1942 года вместе с полком прошёл ответственный боевой путь. 18 ноября 1942 года был ранен… Своей жизнерадостностью, любовью к части и окружающим, в чрезвычайно трудных моментах вселял бодрость и уверенность в победе. Тов. АЛЕШКИН любимец полка.
Думаете, на замполита-политрука реляция? Нет. Хотя, в некотором смысле, пожалуй, да.
… Поднятая взрывом пыль развеялась. Тов. Алёшкин с ужасом понял, что снаряд попал аккурат в блиндаж командира полка. Подбежав, он сообразил, что в одиночку не справится с брёвнами накатов, и рванул к сапёрам. Сапёры быстро разобрали перекрытие; заваленный командир полка был жив и даже цел, только оглушён. А боец Алёшкин стоял рядом и, не скрывая радости, ревел в три ручья.
Когда ты теряешь уже второго отца, и твоё сердце от отчаяния стремительно проваливается в уже знакомую бездну, а потом взлетает ввысь, потому что на сей раз — счастье, он остался живой — разреветься немудрено. И уж конечно не стыдно, даже бывалому бойцу.
Особенно в шесть лет.
8 сентября 1942 года разведгруппа 142-го гвардейского стрелкового полка (точнее, в то время — ещё пока 510-го «простого»; гвардейским он станет в декабре вслед за переименованием «своей» 154-й сд в 47-ю гвардейскую) в лесу в Ульяновском районе Орловской (ныне Калужской) области обнаружила предельно истощённого, покрытого коростами полуголого ребёнка на вид лет пяти, и вывела его в своё расположение.
Командир полка Михаил Данилович Воробьёв вспоминал:
Сережа едва стоял на своих тонюсеньких ножках и смотрел испуганно, умоляюще. В блиндаже все словно онемели. Хотелось ринуться туда, к линии окопов, чтобы вцепиться в горло первому же попавшемуся фашисту. Я подошел к нему, погладил по головке и спросил
— Как же звать тебя?
— Серёжа.
— И фамилию помнишь?
— Алёшкины мы.
С фамилией Серёжа чуть напутал, что выяснилось уже потом: на самом деле он был Алёшков. И его история была по тем временам обыкновенной.
Жил он с матерью и старшими братьями в глухой деревушке Грынь почти посередине между Калугой и Орлом, у границы с Тульской областью. Когда ему было 5 лет, началась война. Двое старших братьев пошли на фронт. Пришли немцы. Неизвестно, чем им не глянулся десятилетний Петя Алёшков, последний из Серёжиных старших братьев, но устанавливавшие в деревне новый порядок немецкие солдаты его убили. И бросившуюся к убитому сыну мать — тоже убили. А на замершего в шоке Серёжу пули пожалели, просто отпнули в сторону, чтобы не мешался.
Народ побежал от немцев в лес, Серёжа было побежал вместе с людьми, но быстро потерялся. Сколько он бродил по лесу, он так и не вспомнил; может, дней пять, а может и целую неделю. Если бы не лесные ягоды, так бы там и сгинул; когда разведчики его нашли, он даже плакать не мог.
Командир полка небезосновательно рассудил, что, хоть на фронте и опасно, но ребёнок окрепнет, будет сыт, одет, и под постоянным контролем старших.
Сергей стал воспитанником полка (термин «сын полка» войдёт в обиход позже, ближе к концу войны, видимо, с подачи писателя Катаева), в котором его невесёлую историю знали все. Лично, конечно, на передовой не сидел и по немцам не стрелял (хотя и мечтал). Но балластом тоже не был: каждое утро являлся в штаб и докладывал о прибытии для несения службы. А дел было много, в том числе и тех, что ему по силам. Он носил бойцам почту и патроны, в перерывах между маршами и боями читал стихи, пел песни. И, думаю, укреплял боевой дух бойцов полка так, как просто не смог бы ни один замполит или заградотряд.
18 ноября 1942 года Серёжа с бойцами попал под артобстрел и был ранен осколком в ногу. После лечения — к радости всего полка вернулся к своим. А потом, когда закончилась Сталинградская битва, командир к немалой Серёжиной радости решил его усыновить. Вскоре у него появилась и новая мама — комдив разрешил подполковнику Воробьёву жениться на его избраннице, старшине медицинской службы Нине Андреевне Бедовой.
И они прожили вместе долгую и счастливую жизнь. А Серёжу пришлось отправить в тыл — командование (вплоть до Верховного) без энтузиазма относилось к наличию несовершеннолетних в зоне боевых действий. И в 1944 году он попал в первый набор курсантов Тульского суворовского училища. Вместе с ним в ноябре 1944 начали учёбу 83 ленинградца и больше 30 сынов полка и юных партизан. Сергей окончил училище в шестом выпуске, в 1954 году (а в 1960 оно было расформировано).
О дальнейшей судьбе Сергея Андреевича Алёшкова сведений мало. Известно лишь, что всегда — на каникулы, а потом в отпуск — приезжал в гости к приёмному отцу, служил в армии, последнее время жил в Челябинске, встречался со школьниками. Умер самый юный гвардеец и кавалер медали «За боевые заслуги» рано, в 1990 году.
http://www.pomni.is74.ru/person/16454/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4913530.html