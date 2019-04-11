Сцены жестокости на экране создают негативный отклик психики у людей



В начале 60-х годов психолог Альберт Бандура решил выяснить, склонны ли дети имитировать агрессивное поведение взрослых. Он взял огромную надувную куклу-клоуна, которую назвал Бобо, и снял фильм, как взрослая тётя его ругает, лупит, пинает и даже бьёт молотком. Потом он показал это видео группе из 24 дошкольников. Второй группе показали видео без насилия, а третьей вообще ничего не показали.



Потом все три группы попеременно запустили в комнату, где был клоун Бобо, несколько молотков и даже игрушечные пистолеты, хотя ни на одном видео никакое огнестрельное оружие не фигурировало.



Дети, которые смотрели агрессивное видео, не теряя времени приступили к мучению бедного Бобо. Один мальчик приставил к голове клоуна пистолет и стал шептать что-то про то, как с удовольствием вышибет ему мозги. В остальных двух группах не было даже намёка на насилие.



После того, как Бандура изложил свои выводы научному сообществу, нашлось множество скептиков, которые сказали, что всё это ничего не доказывает, поскольку резиновая кукла для того и придумана, чтобы её пинать.



Тогда Бандура снял фильм с издевательствами над живым взрослым человеком, одетым клоуном, потом собрал ещё больше детей, показал им свою нетленку и опять запустил в комнату к (теперь уже живому!) Бобо. Как многие из вас уже догадались и без всякого эксперимента, дети принялись оскорблять, пинать и бить живого клоуна с тем же усердием, что и первый раз.



На этот раз утверждение Бандуры о том, что дети имитируют поведение взрослых, никто оспаривать не решился.



Во всем индустриальном мире 98 % семей имеют телевизор. Тех, у кого есть ванны и телефоны, гораздо меньше. Телевидение создает глобальную поп-культуру. В среднестатистической семье телевизор работает до 7 часов в день: на каждого члена семьи в среднем приходится по 4 часа. Какие типы социального поведения моделируются в эти часы?



Дж. Гербнер и другие его коллеги в течение 30 лет ежедневно просматривали сетку вещания в прайм-тайм и субботние утренние программы. Что же они обнаружили? Две из каждых трех программ содержат сюжеты насилия (“действия физических принуждений, сопровождавшиеся угрозами избиения или убийства, либо избиения или убийства как таковые”).



К моменту окончания средней школы ребенок просматривает по телевидению около 8000 сцен с убийствами и 100000 других действий с применением насилия. Это касается только телевидения, исключая другие источники.



Размышляя по поводу своих подсчетов, проводимых им уже 22 года, Гербнер заключает: “В истории человечества бывали и более кровожадные эпохи, но ни одна из них не была до такой степени пропитана образами насилия, как наша.



И кто знает, куда нас унесет этот чудовищный поток зримого насилия, просачивающийся в каждый дом через мерцающие экраны телевизоров в виде сцен безупречно отрежиссированной жестокости. Защитники идеи о том, что зритель (не понятно)… освобождается от агрессивной энергии и таким образом телевидение предотвращает агрессию, могут возразить: “Телевидение не принимало участия в массовом уничтожении евреев и коренных американцев. Телевидение только отражает наши вкусы и угождает им”. Критики этой теории возражают: “Но также верно и то, что с началом эры телевидения в Америке (например) количество преступлений, связанных с насилием, стало увеличиваться в несколько раз быстрее, чем численность населения. Вряд ли поп-культура только пассивно отражает вкусы, никак не влияя на общественное сознание”.



Имитируют ли зрители экранные модели насилия?

Примеров воспроизведения преступлений, показанных по телевидению, множество. В опросе 208 заключенных каждые 9 из 10 допускали: телевизионные программы о преступности могут научить новым криминальным трюкам. Каждые 4 из 10 сказали, что пытались совершить некоторые преступления, увиденные когда-то на экране телевизора.



Для того чтобы иметь научные доказательства для изучения влияния телевидения на преступность, исследователи используют корреляционные и экспериментальные методы параллельно. Можем ли мы сделать вывод о том, что кровавая теледиета дает обильную пищу для агрессии? Возможно, агрессивные дети предпочитают смотреть агрессивные программы? Или есть какой-то другой фактор – скажем, низкий интеллект предрасполагает некоторых детей и к предпочтению агрессивных программ, и к совершению агрессивных поступков?



По данным исследований, просмотр боевиков в 8 лет в умеренной степени предопределяет агрессивность в 19 лет, но агрессивность в 8 лет не предопределяет увлеченность боевиками в 19 лет.



Это означает, что не агрессивные наклонности делают людей любителями “крутых” фильмов, а, напротив, “крутые” фильмы способны спровоцировать человека на совершение насилия.



Эти результаты подтвердились в последних исследованиях, проведенных на 758 подростках в Чикаго и 220 подростках в Финляндии. Более того, когда Ирон и Хьюсманн (американские психологи) обратились к протоколам первого исследования, проводившегося с восьмилетками, и нашли там данные о тex, кто осужден за преступление, то обнаружили следующее: 30-летние мужчины, которые в детском возрасте смотрели много “крутых” телепередач, с большей вероятностью совершали серьезные преступления. Но и это еще не все.



Везде и всегда с появлением телевидения возрастает количество убийств. В Канаде и США между 1957-м и 1974 годами с распространением телевидения убийств было совершено вдвое больше. В тех охваченных переписью населения регионах, куда телевидение пришло позже, волна убийств также поднялась позже. Подобным же образом в хорошо изученных сельских районах Канады, куда телевидение пришло поздно, вскоре наблюдалось удвоение уровня агрессивности на спортивных площадках. Для скептиков замечу, что приведенные результаты корреляционных и экспериментальных исследований были неоднократно перепроверены и подобраны таким образом, что наличие посторонних, “третьих” факторов исключается. Лабораторные эксперименты вкупе с озабоченностью общественности явились толчком для представления на комиссию в Главное медицинское управление США материалов 50 новых исследований. Эти исследования подтвердили, что наблюдение насилия усиливает агрессию.



Влияние СМИ на развитие детской агрессивности



- Современное искусство изменяет и деформирует психику ребенка, воздействуя на воображение, давая новые установки и модели поведения. Из виртуального мира в детское сознание врываются ложные и опасные ценности: культсилы, агрессии, грубого и пошлого поведения, что приводит к гипервозбудимости детей.



- В западных мультфильмах происходит фиксация на агрессии. Многократное повторение сцен садизма, когда герой мультфильма причиняет кому-то боль, вызывает у детей фиксацию на агрессии и способствует выработке соответствующих моделей поведения.



- Дети повторяют то, что видят на экранах, это следствие идентификации. Идентифицируя себя с существом, отклоняющиеся поведение, которого никак на экране не наказывается и даже не порицается, дети ему подражают и усваивают его агрессивные модели поведения. Альберт Бандура еще в 1970 году говорил о том, что одна телевизионная модель может стать предметом подражания для миллионов.



- Убивая, в компьютерных играх, дети испытывают чувство удовлетворения, мысленно преступая моральные нормы. В виртуальной действительности отсутствует масштаб человеческих чувств: убивая и подавляя ребенок не переживает обычных человеческих эмоций: боли, сочувствия, сопереживания. Наоборот, привычные чувства здесь искажены, вместо них ребенок получает удовольствие от удара и оскорбления и собственной вседозволенности.



-Агрессия в мультфильмах сопровождается красивыми, яркими картинками. Герои красиво одеты, или находятся в красивом помещении или просто рисуется красивая сцена, которая сопровождается убийством, дракой, и другими агрессивными моделями поведения, это делается для того чтобы мультфильм притягивал. Т.к. если на основе уже имеющихся представлений о красоте вливать картинки садизма, то этим самым размываются уже сложившиеся представления. Таким образом, формируется эстетическое восприятие, новая культура человека. И эти мультфильмы и фильмы детям уже хочется смотреть, и они уже ими воспринимаются как норма. Дети к ним тянутся, и не понимают, почему взрослые с традиционными представлениями о красоте, о норме не хотят их им показывать.



- Часто персонажи западных мультфильмов уродливы и внешне отвратительны. Для чего это нужно? Дело в том, что ребенок идентифицирует себя не только с поведением персонажа. Механизмы имитации у детей рефлекторные и такие тонкие, что позволяют улавливать малейшие эмоциональные изменения, мельчайшие мимические гримасы. Чудища злобные, тупые, безумные. И идентифицирует себя с таким персонажами, дети соотносят свои ощущения с выражением их лиц. И начинают вести соответствующим образом: невозможно перенять злобную мимику и оставаться в душе добряком, перенять бессмысленный оскал и стремиться «грызть гранит науки», как в передаче «Улица Сезам»



- Атмосфера видеорынка пронизана убийцами, насильниками, колдунами, и прочими персонажами, общение с которыми никогда не выбрали бы в реальной жизни. А дети все это видят на экранах телевизора. У детей подсознание еще не защищено здравым смыслом и жизненным опытом, позволяющим отграничить реальное и условное. У ребенка все увиденное – реальность, запечатлевающая на всю жизнь. Экран телевизора c насилием мира взрослых заменил бабушек и мам, чтение, приобщение к подлинной культуре. Отсюда рост эмоциональных и психических расстройств, депрессий, подростковых самоубийств, немотивированной жестокости у детей.



- Главная опасность телевизора связана с подавлением воли и сознания, аналогично тем, что достигается наркотиками. Американский психолог А.Мори пишет, что продолжительное созерцание материала, утомляя зрение, производит гипнотическое оцепенение, что сопровождается ослаблением воли и внимания. При определенной длительности воздействия световые вспышки, мерцание и определенный ритм начинают взаимодействовать с мозговыми альфа-ритмами, от которых зависит способность концентрации внимания, и дезорганизуют мозговую ритмику и развивается синдром нарушения внимания с гиперактивностью.



- Поток зрительной и слуховой информации, не требующий сосредоточенности и умственных усилий, воспринимается пассивно. Это со временем переносится на реальную жизнь, и ребенок начинает ее воспринимать так же. И уже сосредоточиться над выполнением задания, сделать умственное или волевое усилие, все труднее. Ребенок привыкает делать только то, что не требует усилия. Ребенок с трудом включается на уроках, с трудом воспринимает учебную информацию. А без активной умственной деятельности не идет развитие нервных связей, памяти, ассоциаций.



- Компьютер и телевизор отбирает у детей их детство. Вместо активных игр, переживаний настоящих эмоций и чувств и общения со сверстниками и родителями, познания самого себя через окружающий живой мир, дети часами, а бывает, и днями, и ночами просиживают у телевизора и компьютера, лишая себя той возможности развития, что дается человеку только в детстве.