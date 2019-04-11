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Подлинное лицо купеческого самородка. Александр Пыжиков

18:53. 11 апреля 2019 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал:

О символах «русской предприимчивости»

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С крушением СССР ряд ученых и околонаучной публики приступили к популяризации купечества. С их легкой руки его выставляют символом русской предприимчивости, столь благотворной для отечества. Видное место в ряду подобных бизнесменов занимает имя Василия Кокорева. Давайте обратимся к источникам, чтобы узнать, чего в действительности представлял его бизнес?

Арендовав большие солеварные заводы в Пермской губернии, Кокорев свозил соль в Нижний Новгород, но при продажах неизменно добивался льгот и рассрочки по уплате акциза под обеспечение различных залогов. Со временем накопилась значительная сумма, выплатить которую было весьма затруднительно. Тогда Кокорев начал обивать пороги министерств, чтобы передать в уплату начисленных налогов принадлежащие ему земельные участки в Москве и Нижнем Новгороде; он собирался сбыть их по значительно завышенным ценам, в том числе Таможенному управлению и другим ведомствам.

Глава российской таможни того времени Николай Качалов вспоминал: в конце концов этот «рыночник» сумел устроить «выгодное для него дело, так как без покупки его земель в казну, и за хорошую цену, ему было бы трудно выпутаться из весьма тяжелого положения, и кто ему помогал, не знаю». Однажды Кокорев даже заявился к Качалову на квартиру с предложением использовать высокие связи чиновника и провернуть в министерстве финансов какое-нибудь дельце – «быть негласным его хозяином и нажить хорошие деньги». Отказ Качалова «торговать служебным положением» и репутацией весьма озадачил этого предпринимателя.

Современные почитатели купечества считают Кокорева не только инициатором разнообразных промышленных починов, но и крупным мыслителем. Его статьи о путях экономического развития страны, переизданные сегодня, преподносятся в качестве образца государственно-патриотического мышления. На то, как создавалась эта купеческая публицистика, проливает свет переписка Ивана Аксакова и Николая Лескова. Великий русский литератор Лесков испытывал денежные затруднения и, будучи неумелым «в ролях искательного характера», просил Аксакова, тесно связанного с купеческой олигархией, найти ему заработок.

Тот рекомендовал писателя Кокореву. Встреча их постоянно откладывалась ввиду занятости купеческого воротилы, но Лесков проявил настойчивость и все-таки поймал того между пьянками, сопровождавшимися карточной игрой.

Недолго думая Кокорев вынес ворох бумаг по нефтяной тематике, взятых у инженера Скальковского, служившего тогда в правительственном Горном департаменте, и попросил Лескова обработать их литературно, оформив в цельный труд. Поручение было с блеском выполнено, и «автор» расплатился настолько щедро, что Лесков признал плату «несоразмерной за компиляцию о нефтяном промысле». Затем Кокорев заказал статью об интересовавших его железнодорожных делах, причем пожелал разместить материал за своей подписью непременно в «Отечественных записках». Принципиальный Лесков отказался: не стану «снабжать их («Отечественные записки». – А.В.) моей работой даже под сурдинкою». Это разочаровало заказчика, и он свернул наметившееся сотрудничество. Правда, кокоревская публицистика и после этого продолжала украшать ведущие издания той поры. Но цена этих купеческих творений вряд ли может вызывать иллюзии

История становления российского капитализма – в книгах:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

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Александр Пыжиков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/podlinnoe-litso-kupecheskogo-samorodka-aleksandr-pyzhikov

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