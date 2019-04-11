ПАСЕ призвала Россию обратно в свой состав и заплатить взносы: без нее плохо и не хватает денег

Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы (СЕ) и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет СЕ. За принятие резолюции проголосовали 105 парламентариев, против - 30, воздержались 16 человек, сообщает ТАСС.

Как утверждается в резолюции, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации. А приостановление в 2017 году выплат взноса в бюджет организации привело к бюджетному кризису организации, который угрожает основным направлениям деятельности СЕ.

Ассамблея призывает Российскую Федерацию назначить делегацию в ассамблею и возобновить обязательную уплату взноса в бюджет Совета Европы, в противном случае ее представительство в ПАСЕ и Комитете министров Совета Европы может быть приостановлено.

В документе также содержится призыв "к активному диалогу между всеми заинтересованными сторонами в целях сохранения панъевропейской миссии Совета Европы", а также подчеркивается необходимость "избежать ситуации, когда самая крупная страна будет исключена или сама решит покинуть организацию со всеми геополитическими последствиями". В резолюции указывается, что правительства государств-членов должны "рассмотреть все имеющиеся варианты обеспечения политической и финансовой устойчивости организации во избежание серьезного подрыва ее деятельности и эффективности".

При этом в ходе голосования по поправкам к резолюции украинская делегация требовала убрать из текста адресованное России предложение о формировании делегации в ПАСЕ, однако эта поправка не была поддержана ассамблеей, как и большинство других. Вместе с тем принятая резолюция напоминает о "незаконной аннексии" Крыма в 2014 году, которая "нарушает международное право и Устав Совета Европы".

Комментируя новость о решении ПАСЕ, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что Россия готова услышать призыв вернуться и готова к диалогу по этой теме. "Но мы хотим, чтобы и нас слышали, - подчеркнул парламентарий, которого цитирует РИА "Новости". - И чтобы в нас не просто видели членов, которые платят взносы, но мы являемся полноценными, равноценными членами, участвуем во всех выборах".

Российская сторона требует изменить регламент организации, что позволит избежать ущемления прав национальных делегаций, о чем в Госдуме говорили еще в январе этого года.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий международную тематику, заявил ТАСС, что принятая резолюция не содержит никаких гарантий возвращения законных прав российской делегации, включая право голоса, "что они не будут в очередной раз поставлены под сомнение истеричным меньшинством во главе с Украиной и Великобританией". По его мнению, речь идет об ультиматуме: "вернитесь, заплатите деньги, иначе мы вас исключим", однако саму готовность к диалогу с Россией для выхода из сложившегося кризиса можно только приветствовать.

"Мы терпеливо ждем, когда организация, наконец, готова будет пойти на изменение дискриминационных норм регламента, идущих вразрез с Уставом Совета Европы. Мы, в свою очередь, всегда к диалогу открыты, что подтверждают наши регулярные встречи с руководством ассамблеи и со всеми, кто не мыслит Европу без самой большой европейской страны - России", - заключил депутат.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал резолюцию шагом в правильном направлении. По его оценке, это означает косвенное признание того, что предыдущими решениями по ограничению полномочий российской делегации ПАСЕ вышла за пределы своих полномочий и создала проблемы для Совета Европы.

Однако "пока это всего лишь рекомендация, то есть в лучшем случае скорее политическое, нежели чем юридическое решение", отметил Косачев. По его словам, для придания этой логике правового характера потребуются изменения в уставе Совета Европы и в регламенте ПАСЕ, без которых возможность воспроизводства и тиражирования дискриминационных решений ПАСЕ будет сохраняться.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Украине. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий, а также внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.

10 октября 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ (Комитете министров и Парламентской ассамблее) могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама выйдет из СЕ, если оппоненты в составе этой организации будут настаивать на исключении Москвы. В апреле Ягланд заявил Financial Times, что выход РФ из ПАСЕ может стать "потрясением для Европы" , где появится "новая разделительная черта", и призвал вернуть делегацию России в состав совета.

Источник: https://www.newsru.com/world/11apr2019/pase_resol.html?utm_source=rss