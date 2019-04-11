О причинах коррупции и путях её преодоления

Идеология — это концепция управления, изложенная в доступном для понимания народными массами виде так, чтобы она не вызывала у них отторжения, а тем более активного целенаправленного противодействия ей. Объектом воздействия идеологической власти является всё общество, однако, за исключением тех, кто сам концептуально властен, и потому стоит выше власти идеологической. Идеология нужна концептуальной власти для формирования в обществе мировоззрения людей, соответствующего избранной концепции.

В сегодняшней статье мы напомним об основных причинах коррупции и покажем почему, если действующие органы управления не изменят направления своего движения, то они рискуют самоликвидироваться в скорой перспективе. Обществу же необходимо решать обозначенные в статье проблемы.



Таким образом, если президент и правительство захотят обозначить в доступном виде цели и задачи развития общества, они не смогут этого сделать, поскольку это противоречит Конституции РФ. То есть статья 13.2 является генератором коррупции в России. Также она является и генератором продажности должностных лиц.

Если соотноситься с иерархией обобщённых средств управления/оружия, то идеи (третий приоритет) нормально движут деньгами (четвёртый приоритет).

Это означает следующее:



Если человек верен Идее, значимость которой для него такова, что жизнь без неё теряет смысл, то он в принципе неподкупен.



Если же на третьем приоритете пусто («никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной», и на это же работает система всеобщего и высшего образования), то четвёртый приоритет оказывается для большинства наивысшим: «бабло побеждает зло…». И для должностных лиц государства в их массе в этом случае готовность продаться — поведенческая норма, и вопрос только в том, какова вероятность безнаказанности за продажность.



Поскольку в безыдейном обществе готовность продаться распространяется по всей иерархии государственной власти с молниеносной быстротой, то безнаказанность обеспечивается с высочайшей вероятностью, если:



знать «свою команду» и быть ей тупо верным;



мздоимствовать и заниматься вымогательствами «по чину»;



делиться со стоящими выше в иерархии «своей команды» и содействовать им в их мздоимстве и вымогательстве, получая свою долю по их милости;



бороться с коррупцией, — то только в ущерб конкурирующим «командам» либо, избавляясь от нарушителей корпоративной дисциплины в «своей команде», а также — и от одиночек, не примкнувших ни к какой «команде» или постоянно перемётывающихся из одной «команды» в другие.



Таким образом, чтобы избавиться от коррупции, необходимо, чтобы люди стали носителями великой Идеи, сплачивающей всё общество, за которую не было бы стыдно и за торжество которой можно было бы отдать жизнь. Понятно, что это — не идея «построить общество потребления» и догнать и перегнать в потреблятстве США и Евросоюз или стать его частью.

Роль науки и системы образования в генерации коррупции

Жизнь общества подчинена объективным закономерностям (как в аспекте обеспечения безопасности, так и в аспекте разного рода угроз безопасности и заведомой вредоносности тех или иных видов деятельности), можно разделить на шесть категорий.



В каждой из них закономерности оказывают то или иное воздействие друг на друга, а также — и на закономерности других категорий, поскольку Мир един и целостен:



Человечество — часть биосферы, и существуют объективные закономерности, регулирующие взаимодействие биосферы и Космоса, формирование биоценозов и взаимодействие биологических видов в пределах биосферы.

Человечество — специфический биологический вид, и существуют специфические биологические (физиологические и психологические) видовые закономерности, регулирующие его жизнь.

Существуют нравственно-этические (ноосферные, эгрегориальные и религиозные) закономерности, регулирующие взаимоотношения обладателей разума и воли. И вопреки мнению многих, закономерности этой категории выходят за пределы человеческого общества, а этика, диктуемая с иерархически более высоких уровней в организации разного рода систем, — обязательна для иерархически низших уровней и отступление от её норм наказуемо. Соответственно отступничество от праведности — нравственности, свойственной Всевышнему, — главная нравственно-мировоззренческая причина биосферно-социального экологического кризиса.

Культура, которую генетически предопределённо несёт человечество, вариативна, и существуют социокультурные закономерности, следование которым гарантирует устойчивость общества в преемственности поколений, а их нарушение способно привести к его исчезновению в течение жизни нескольких поколений под воздействием деградационных процессов.

Исторически сложившаяся культура всех обществ нынешней глобальной цивилизации такова, что мы вынуждены защищаться от природной среды техносферой. Техносфера воспроизводится и развивается в ходе хозяйственной и финансовой деятельности, и существуют финансово-экономические закономерности, предопределяющие как развитие общественно-экономических формаций, так и их деградацию и крах.

Всё это в совокупности может приводить к конфликтам интересов и конфликтам разных видов деятельности, разрешением которых необходимо управлять. И существуют объективные закономерности управления, единые для всех процессов управления, будь то езда малыша на трёхколёсном велосипеде либо комплексный проект, осуществляемый несколькими государствами на принципах частно-государственного партнёрства.



Выявление и разрешение социально значимых проблем, противодействие коррупции и злоупотреблениям властью в управленческой деятельности в государственном аппарате и в экономике, а также — в процессе осуществления контроля граждан за деятельностью государства и бизнеса — требует кроме НЕПОДКУПНОЙ политической воли ещё и владения адекватными знаниями, обеспечивающими дееспособность.

Возможно ли в действующей системе образования получить необходимые знания по всем перечисленным выше закономерностям?

Очевидно — нет. Система образования в области обществоведения и его прикладных отраслей в толпо-«элитарных» культурах, адекватных Жизни знаний предоставить никому не может.



А вырабатывать с нуля необходимые знания и навыки люди, постоянно занятые той или иной работой, не могут: у них на это не остаётся ни свободного времени, ни сил; а кроме того, личностная познавательно- творческая культура большинства в условиях толпо-«элитаризма» оставляет желать много лучшего.



И отсутствие в обществе достаточно многочисленного слоя носителей знаний и навыков, объективно необходимых для решения задач общественного развития, — является одним из факторов, создающих благоприятную социальную среду для процветания коррупции и прочих злоупотреблений властью.

Коррупция и злоупотребления властью не требуют владения какими бы то ни было общественно полезными знаниями и навыками, поэтому достаточно двух факторов:

1) корпоративной сплочённости желающих злоупотреблять властью в государственном аппарате и в сфере бизнеса и

2) наличия благоприятной социокультурной среды.

Таким образом, искоренение коррупции требует ликвидации системы образования, обслуживающей либерально-буржуазную модель, и замещение её системой образования, дающей всем адекватные представления об объективных закономерностях бытия человеческого общества, на основе которых может быть построена политика устойчивого и безопасного развития в преемственности поколений.

Конфликт государства и бизнеса на Западе

Ещё один генератор коррупции — конфликт государственной власти и бизнес-власти, иначе говоря, — так называемый конфликт гражданского общества и государства. Он возник в те времена, когда политическая власть принадлежала клановой аристократии, а экономическая — перешла в рук буржуазии, умеющей делать деньги.



Аристократы видели в буржуазии ещё одно сословие, которое должно платить «оброк» как и все, а буржуазия хотела обладать не только экономической властью, но и политической, чтобы продолжать заниматься бизнесом ещё более эффективнее. Из этого конфликта проистекают два признака западного общества:



непрестанный конфликт между пресловутым «гражданским обществом» и государственностью, который может протекать в форме от саботажа до прямых военных действий против конкретных должностных лиц и государственности.



идея «наёмной государственности», которая обязана служить тем, кто платит налоги, на том основании, что налогоплательщики якобы являются работодателями для всех представителей государственного аппарата.



Ключевой составляющей западной концепции гражданского общества является: наличие в обществе частной собственности на средства производства. Всё остальное: различные права и свободы граждан — это декоративная мишура, которая стала нужна вовсе не потому, что «свободные владельцы средств производства» внезапно стали добрыми.



Это произошло потому, что наиболее дальновидная часть буржуев поняла, что Великая Октябрьская социалистическая революция и её последствия в виде возникновения СССР с его идеалом искоренения угнетения и эксплуатации «человека человеком» и с последующим обретением СССР ранга «сверхдержавы» по итогам Второй мировой войны ХХ века грозит ликвидацией их либерал-буржуинства не в теории, а на практике насовсем.



После ликвидации СССР во многих странах началось сворачивание и социальных достижений, поскольку угроза на время миновала.

Особенности личностной психики большинства людей таковы, что численность «элиты» местного и общегосударственного уровня определяется ёмкостью «адресной книги» личностной психики, т.е. в пределах примерно до 250 человек: представители «элиты» любого уровня должны, если и не поддерживать систематическое общение друг с другом, то хотя бы знать и помнить о существовании друг друга.



Соответственно этому обстоятельству «гражданское общество» в США реально это — 50 кланов, которым принадлежит почти вся экономика страны («средства производства») и ещё около двухсот сменяющих друг друга в преемственности поколений «интеллектуалов», обслуживающих «политический процесс» в стране: в том смысле, что именно эти люди в непрестанно текущем настоящем вырабатывают и проводят в жизнь решения, которые предопределяют облик будущего в обоих его аспектах — то, что было задумано, и то, что сопутствует задуманному, улучшая его качество в сопоставлении с задуманным, либо ухудшая его.

Остальной «средний класс» и наиболее слабоумная часть наёмного персонала, не получающая дивидендов по акциям в сколь-нибудь значимом объёме, только мнит, что они — тоже часть «гражданского общества», но они не формируют матриц, в которых реализуется будущее, а являются объектами и жертвами политики, которую делают другие.



Та же картина и в других странах Запада.

В силу того обстоятельства, что в государствах Запада бизнес-власть (буржуазная олигархия) со времён буржуазных революций подмяла под себя государственность, то коррупция в государственном аппарате с точки зрения олигархов — нанимателей чиновников и депутатов — дополнительные и ничем не оправданные издержки бизнеса на содержание государственности, представителям которой и так не мало платят по меркам каждого «гражданского» общества.



Содержать систему юридического подавления коррупции оказывается в целом дешевле, нежели допускать расцвет коррупции.

Конфликт государства и бизнеса в России

В России предыстория, текущее состояние и тенденции совершенно иные. СССР рухнул в результате «элитаризации» партийной номенклатуры, которой по мере собственной «элитаризации» идея искоренения угнетения и эксплуатации «человека человеком» становилась всё более и более чуждой.



Ей требовалось общественное устройство, в котором она стала бы наследственной «элитой», обладающей преимущественными возможностями потребления материальных благ и свободного времени. В результате возник постсоветский капитализм похожий по своим свойства на западный «дикий капитализм» и первоначального накопления капитала.



В этих условиях постсоветская власть — как государственная (чиновная и депутатская), так бизнес-власть (разнокалиберная буржуазия) — заняты очередной в истории попыткой строительства родоплеменного строя с наследственно-клановой «элитой». Поэтому у них нет ни понимания долговременных стратегических целей общественно-исторического развития, ни желания их понимать, ни тем более — работать на их осуществление вопреки своекорыстию кланов, дорвавшихся до государственной и бизнес-власти.

«Элитаризовавшиеся» государственная и бизнес-власть в России (как и в других толпо-«элитарных» культурах) расценивает население исключительно как природные ресурсы, стоящие вне какой бы то ни было корпоративной этики возомнивших себя «элитой», а не как людей, которым власть во всех её ветвях и проявлениях обязана служить по совести и чести, разрешая их проблемы, которые люди, действуя в одиночку или на основе эпизодической самоорганизации, сами не могут решить либо вообще, либо с должным уровнем качества.

В таких условиях в постсоветской России на протяжении всего времени её существования тянется вялый конфликт между государственной и бизнес-властью на тему, кто из них в этой паре главный, т.е. кто кому должен служить: бизнес — государственности (и соответственно — политике), либо государственность — бизнесу.



И пока этот конфликт тянется, Россия не может интегрироваться в «семью цивилизованных народов», для которых характерно положение: бизнес-власть давно подмяла под себя государственность (и первая из них — США: «Что хорошо для «Дженерал моторс», — хорошо для Америки»). Сегодня глобальное управление (якобы не существующая «мировая закулиса» — заправилы Запада) стремится сделать именно такую «вертикаль власти» нормой для всех стран мира.

Положение усугубляется тем, что в России фактически нет того, что следует называть термином «конституционный строй»: в действующей с 1993 года Конституции оглашены только вопросы формирования некоторых органов государственной власти.



Принципы и процедуры воспроизводства в процессе её функционирования государственности в целом как системы управления делами общественной в целом значимости на местах и в пределах юрисдикции РФ в целом — в Конституции не прописаны.

За время существования постсоветской России на основе Конституции 1993 года — неоднократно изменялись и процедуры формирования депутатского корпуса федерального, регионального и местного уровней власти, и процедуры вступления в должность должностных лиц на всех уровнях «вертикали власти».



В совокупности имевших место изменений выражалась борьба мафиозно-бюрократических группировок государственного аппарата за монопольный контроль над воспроизводством депутатского корпуса и корпуса руководителей органов государственной власти и судебной системы на всех уровнях «вертикали власти».



Этому сопутствует следствия: недопущение в этот процесс и устранение из него как политически активных граждан (критикующих государственную власть в целом и её представителей персонально), так и организованного криминалитета (уголовного и политического — перманентных революционеров).

Цель всех этих преобразований — бюрократия, организационно структурированная на кланово-мафиозных принципах, должна стать самовластной и реально безответственной перед обществом и фактически неподконтрольной ему.

Понятно, что такая политика поддержки в обществе встретить не может. А при своём невежестве в области объективных закономерностей ранее названных шести категорий и нравственно-этических качествах бюрократия к иной политике не способна.

Бизнес-власть в России — буржуазная олигархия. Она характеризуется тем, что они — «патриоты своего кошелька», т.е. Россия для них — территория добывания не просто денег, а мировых денег. Вследствие этого они полностью подконтрольны транснациональному банковскому сообществу и его заправилам.



Они и перманентные революционеры в совокупности представляют собой силу, цель которой — «унифицировать Россию» по общезападной модели «гражданского общества», чтобы в ней государственность была подчинена бизнес-власти как и во всех цивилизованных по-западному странах.

Легальное проникновение их наёмников (периферии) в государственную власть возможно только через систему выборов депутатов разного уровня по одномандатным округам, и прямых выборов руководителей органов государственной власти из числа «независимых» (беспартийных) кандидатов или из числа представителей так называемых «оппозиционных» партий.



Но и «независимые» кандидаты, если они оказываются во власти, также невежественны и управленчески несостоятельны (по отношению к задачам общественного развития), как и порицаемые ими профессиональные бюрократы.

Что касается успехов бизнес-власти в деле «партийного строительства», то либерально-буржуазная идеология себя в России полностью исчерпала. Это означает, что для них остаётся возможность предпринять попытку сформировать свою марионеточную партию на основе идеологии национализма, переходящего в нацизм.



То обстоятельство, что режимы промышленно развитых государств Европы на протяжении всей постсоветской эпохи сквозь пальцы смотрят на деятельность нацистов в государствах Прибалтики и поддержали возникший в феврале 2014 года на Украине по сути нацистский режим — это показатели того, что режимы Европы давно уже нацистские, хотя пока вынуждены обстоятельствами соблюдать приличия и употреблять либеральный лексикон.



Но все они признали крах «мультикультурализма», а дальнейшее развитие цивилизационного кризиса Запада может подвигнуть их на то, чтобы они перешли от слов к делу, отбросив либеральную риторику или придав ей сугубо националистическую окраску.

Что касается нелегального воздействия бизнес-власти на государственную власть — то подкуп чиновников и депутатов — один из инструментов как достижения ею своих целей в условиях господства всегда готовой к продажности бюрократии, так и способ дискредитации государственности самовластной бюрократии с целью её последующего свержения (по сценарию типа украинского) либо модификации под свои интересы.



Но и в этом случае она остаётся подконтрольной глобальной олигархии, контролирующей ТНК, и её заправилам.

Ещё один генератор коррупции — неумение формировать бюджет страны и управлять бюджетным финансированием.



Вследствие этого на всех уровнях «вертикали власти» должностные лица сталкиваются с необходимостью финансировать те или иные мероприятия (как запланированные, так и необходимость в проведении которых возникает внезапно), на которые бюджетные средства либо не выделены, либо урезаны, либо их приход катастрофически запаздывает.



Безальтернативная необходимость проведения такого рода мероприятий и их финансирования является стимулом к «нецелевому использованию бюджетных средств», а также к финансированию их за счёт коррупции.

Что делать?

Защитой от коррупции и действий буржуев, бюрократов и прочих паразитов может быть только великая Идея и образование на основе антилиберальных образовательных стандартов и научных теорий, доносящих до сознания и воли общества (включая будущих чиновников, депутатов, топ-менеджеров и предпринимателей) объективные закономерности жизни человеческого общества, на основе которых может быть построена и осуществлена политика устойчивого и безопасного развития общества.

Великая идея, способная сплотить общество, на протяжении Истории — одна единственная — всем людям перестать быть человекообразными и становиться Человеками, т.е. стать носителями человечного типа строя психики. Но в современных условиях этого невозможно достичь без искоренения рабовладения во всех его исторически известных и потенциально осуществимых формах, т.е. искоренение эксплуатации «человека человеком» с помощью всех шести приоритетов обобщённых средств управления/оружия.

Государственно-бюрократической мафии и бизнес-власти придётся согласиться с этим, поскольку в противном случае настанет день, когда им придётся пожать плоды несогласия народа с тою политикой, которую делают и те, и другие.

Воплощение этой Идеи может эффективно идти через все системы жизнеобеспечения общества, прежде всего, образование и управление. \

Материалы:

[ 1 ] http://e-dotu.ru/2014/04/o-korruptsii/

ИАЦ



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