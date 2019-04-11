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Навстречу празднику: 12 апреля. 108 минут подвига

21:20. 11 апреля 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:



Юрий Гагарин проходит медицинский осмотр перед космическим полетом


Юрий Гагарин и Сергей Королев


Юрий Гагарин на стартовой площадке на космодроме Байконур прощается с Сергеем Королевым


Юрий Гагарин на пути к своему космическому кораблю


Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток-1»


Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток-1»


Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток-1»


Внутренняя часть кабины космического корабля «Восток-1»


Юрий Гагарин после успешного возвращения из своего эпохального космического полёта


Юрий Гагарин попал в заголовки американской газеты «Хантсвилль таймс» 12 апреля


Юрий Гагарин на аэродроме Внуково, Москва, 14 апреля


Изобретатель медицинских приборов И.Т. Акулиничев, специалист в области воздействия перегрузок на человека А.Р. Котовская и Ф.Д. Горбов (на заднем плане) проводят послеполётное обследование Ю.А. Гагарина


Юрий Гагарин и его жена на отдыхе. Май

Источник: https://humus.livejournal.com/6563382.html

Метки: история, космонавтика, Россия, фото

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