Навстречу празднику: 12 апреля. 108 минут подвига
21:20. 11 апреля 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Юрий Гагарин проходит медицинский осмотр перед космическим полетом
Юрий Гагарин и Сергей Королев
Юрий Гагарин на стартовой площадке на космодроме Байконур прощается с Сергеем Королевым
Юрий Гагарин на пути к своему космическому кораблю
Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток-1»
Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток-1»
Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток-1»
Внутренняя часть кабины космического корабля «Восток-1»
Юрий Гагарин после успешного возвращения из своего эпохального космического полёта
Юрий Гагарин попал в заголовки американской газеты «Хантсвилль таймс» 12 апреля
Юрий Гагарин на аэродроме Внуково, Москва, 14 апреля
Изобретатель медицинских приборов И.Т. Акулиничев, специалист в области воздействия перегрузок на человека А.Р. Котовская и Ф.Д. Горбов (на заднем плане) проводят послеполётное обследование Ю.А. Гагарина
Юрий Гагарин и его жена на отдыхе. Май