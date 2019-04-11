Мы состоит из клеток. Как защищается клетка от беды и хаоса?

Приведенный ниже отрывок принадлежит писателю: Николаю Левашову. текст от меня обозначен отдельно.

если заменить слово "клетка" на ЧЕЛОВЕК, а негативные факторы клеточного уровня подразумевать, как ХАОС сегодняшнего дня( рукотворный ), то видно, как Академик Левашов был прав.

А наша реакция на негативное окружение не отличается от клеток ( из которых мы все состоим, или не все мы состоим из одних и тех же клеток?).

но самое удивительное то, что меняется и ИСПРАВЛЯЕТСЯ ( выздоравливает?) негативная соеда, соприкасаясь с клетками, создавшими ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР.

эта короткая статья создана мною, чтобы помочь вам, ДРУЗЬЯ, сохранять ЛЮБОВЬ И ГАРМОНИЮ В ВАШИХ СЕРДЦАХ.

Ваша Даша

СУЩНОСТИ И ВСЕЛЕННАЯ Том:1. Николай Левашов

Как же возникает из выбрасываемых по каналу первичных материй защитная оболочка клетки? Какие природные или божественные силы «позаботились» о такой защите живых созданий? И вновь, к сожалению многих, никакого божественного начала в этом нет. Всё, как и всегда, очень просто и одновременно очень сложно. Хромосомы, образующие ядро клетки, деформируют микропространство вокруг себя. При этом в зоне деформации увеличивается мерность микропространства. Высвободившиеся при расщеплении первичные материи начинают двигаться по создаваемому ядром клетки каналу с физического уровня на эфирный, астральный и т.д. Этот поток первичных материй направлен против основного потока первичных материй макропространства. Поэтому выбрасываемые через канал клеточного ядра первичные материи разворачиваются во встречных потоках первичных материй, формирующих сферы планеты. Аналогией этому может служит фонтан. Струя воды, выбрасываемая под давлением, поднимается до определённой высоты. Израсходовав начальный потенциал, она спадает вниз, создавая своеобразный водяной купол. Так и первичные материи, выбрасываемые через канал клеточного ядра, разворачиваются встречными потоками. И двигаются вдоль зоны искривления микропространства. Достигнув физического уровня, они, повторяя форму искривления микропространства, заворачиваются к клеточному ядру. В результате вокруг физически плотного и эфирного тел клетки первичные материи создают изолированную зону (см. Рис.27).

После завершения формирования защитной оболочки, общий поток первичных материй просто огибает эту зону. Внутри данной защитной оболочки возникает своеобразный микроклимат, оазис, где эфирное тело клетки максимально изолируется как от хаоса окружающей среды, так и от влияния других клеток или организмов. Защитная изолирующая оболочка будет существовать до тех пор, пока будет происходить расщепление веществ внутри клетки и функционировать канал между уровнями клетки. Другими словами, до тех пор, пока клетка остаётся живой. В многоклеточных организмах клетки имеют различные функции и, как следствие, приобретают разные внешние формы. Любой многоклеточный организм представляет собой жёсткую колонию, в которой внешнюю среду большинства клеток образуют другие клетки того же организма. Причём, это фиксированное положение клеток сохраняется на протяжении всей их жизни (исключение составляют клетки крови). Вспомним, что каждая живая клетка создаёт эфирное тело, которое представляет собой её структурную копию. В жёсткой колонии положение клеток зафиксировано, поэтому их эфирные тела также имеют фиксированное положение. Поэтому на эфирном уровне эфирные тела клеток образуют аналогичную жёсткую систему — эфирное тело многоклеточного организма.

В ходе эволюции многоклеточных организмов специализация клеток привела не только к тому, что они стали выглядеть по другому, но и степень их влияния на свой микрокосмос претерпела существенные качественные изменения. Деформация микропространства, создаваемая несколькими типами клеток многоклеточного организма, достигает астрального уровня планеты.При этом на астральном уровне формируются, по аналогии с эфирным уровнем, точные копии физически плотных клеток со всеми их особенностями. Назовём эти копии астральными телами физически плотных клеток. Отличие их от эфирных тел клеток определяется не только расположением на следующем качественном уровне планеты, но и качественным составом. Полные астральные тела образуются в результате синтеза из двух первичных материй (см. Рис.28). Астральные тела клеток многоклеточного организма также образуют жёсткую систему — астральное тело многоклеточного организма. Появление астральных тел у живых организмов явилось колоссальным качественным скачком в развитии живой природы. Наличие у клеток трёх взаимодействующих между собой уровней создало необходимые и достаточные условия для возникновения памяти, эмоций и интеллекта, что и является основой высокоорганизованной живой материи.

Некоторые типы клеток многоклеточных организмов, при своей адаптации к выполняемым ими функциям, изменились до такой степени, что вызываемая ими деформация микропространства достигла первого ментального уровня планеты. Это клетки головного, спинного и костного мозга. Аналогично, на этом уровне образуется первое ментальное тело многоклеточного организмаиз ментальных тел клеток этого организма (см. Рис.29).