Культ БАДов: мифы о биологически активных добавках

Разбираем заблуждения, связанные с биологически активными добавками, вместе с доктором медицинских наук.

Е1.RU продолжает развенчивать разные научные и околонаучные мифы вместе с екатеринбургскими учёными. Сегодня речь пойдёт о заблуждениях, связанных с биологически активными добавками.

Выясним, чем витамины отличаются от БАД, узнаем, могут ли они заменить сбалансированное питание и вылечить от болезней, правда ли существуют добавки с червями для похудения и зависит ли эффективность пилюли от формы таблетки.

Ответить на все эти вопросы мы попросили доктора медицинских наук, члена-корреспондента Академии технологических наук, профессора кафедры фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Леонида Ларионова.

Миф первый: в БАД нет никакой химии

– БАД – это природные или аналогичные природным фармакологические компоненты или композиции натуральных биологически активных веществ, – начинает разговор Леонид Ларионов. – Биологически активные добавки пришли в Россию из Америки, но теперь активно производятся у нас. Вообще, БАД – это препараты, комплекс витаминов и минералов, нечто среднее между едой и лекарством. Преимущественно БАД изготавливают из растительного сырья. К нему можно отнести тысячи видов растений: это цветковые, плодовые, древесные и другие.

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Эти биологически активные добавки изобрели в медицинском университете.

Получают или изготавливают БАД из цветков, плодов, стеблей, корней, корневищ, коры ряда деревьев. Технология получения БАД довольно различна: измельчают растительное сырьё при низких температурах, после высушивания, водной экстракции, водно-спиртовой либо спиртовой экстракции. Для более длительного хранения к добавкам могут добавляться пищевые консерванты.

Я сам занимался около 20 лет БАД и считал, и сейчас считаю, что они полезны, если действительно составлены по соответствующей рецептуре, в которой соблюдены все пропорции и используется растительный экстракт. Вообще, БАД пошли от народной медицины, когда делали отвары, настои, настойки и экстракты. Если растение выращивается в благоприятных экологически чистых условиях и земля ему подходит, то соответственно, из него получится хорошая пищевая добавка. Синтетической химии в биологически активных добавках быть не должно. А химия попадает в них потому, что растения не там были взяты – росли у дороги, или собрали не вовремя: осень, зима, лето – это всё имеет значение.

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Несколько видов чая удалось внедрить в производство.

Миф второй: БАД может компенсировать плохое питание

– БАД помогает нормализовать питание, но полностью компенсировать такими добавками плохое питание, конечно, нельзя. Приведу пример, как работают биологически активные добавки в желудочно-кишечном тракте. В ряде случаев в ЖКТ всасывающая способность затормаживается, у организма не хватает сил, чтобы “вытащить” полезные вещества из принятого продукта. А когда мы подготовили для организма биологически активные вещества, то всасывание полезных веществ осуществляется довольно легко.

– А если питание суперсбалансированное, тогда БАД не нужны?

– Если функции ЖКТ не нарушены, если печень работает хорошо, то потребности в БАД нет. Но если бывает переутомление организма, то возможно принимать БАД опять же в небольшом количестве, иначе может быть обратный эффект – запредельное торможение. В студенческие годы это многие испытали на себе. Например, известно, что чай стимулирует функциональное состояние головного мозга. Некоторые студенты, готовясь к экзамену, заваривают крепкий чай, но при этом решают отдохнуть минут 20 в поздние часы суток и потом крепко спят до позднего утра, опаздывая при этом на экзамен, к которому готовились. Поэтому принимать добавки сверх меры нельзя.

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В эту коробку сажают крыс и наблюдают, как меняется их поведение после приёма препаратов.

Миф третий: БАД – это не лекарство, и у них нет срока годности

– С этим я на 100 % не могу согласиться по той простой причине, что у всех видов растений есть срок “полезности”. Если они долго хранятся, то теряют свои свойства, идёт разрушение химических структур. Например, кора осины останется такой же горькой, но полезного эффекта не будет. Есть растения, которые в течение нескольких лет удерживают полезные свойства, но постоянно какой-то процент полезности будет теряться. Полностью не исчезнет, но эффекта будет меньше.

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А это – современная замена той коробке, здесь всё автоматизировано.

Миф четвёртый: эффективно худеть помогают БАД с червями

– Я крайне удивился, увидев патент на введение глистной инвазии в кишечник для похудения. Ещё на первом курсе медицинского института преподаватели кафедры общей биологии говорили о вреде глистных сосальщиков для организма человека. Да, похудение будет, но, если в организме останется яйцо или маленькая клеточка этого паразита, он снова разовьётся, к чему это всё приведёт? Потом от этой худобы организму будет очень сложно восстановиться. Конечно, это не полезные биологически активные добавки.

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Этот БАД с витамином С и родиолой розовой тоже изобрели на кафедре фармакологии.

Миф пятый: полезны только те БАД, которые сделаны из “близких” человеку растений

– Взаимосвязь, правда, есть. Важно, чтобы растения, из которых изготавливают добавки, росли в том экологическом окружении, котором живёт человек. К экзотическим растениям мы не всегда адаптированы, поэтому и усваиваться такие добавки будут хуже. Вот, например, осина. Есть такая легенда, что на похоронах не очень хорошего человека говорят: ему надо не крест поставить, а вбить осиновый кол. Но зайцы, лоси любят осиновую кору и листья, значит, в осине есть что-то полезное. И действительно, при рассмотрении оказалось, что настойка из коры осины очень активизирует организм. Подобный эффект проявляется и от настойки коры сирени, но экстракт, полученный из плодов боярышника, оказывает достаточный противоаритмический эффект при аритмии сердца.

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Другой важный момент – земля, на которой растёт растение. Приведу простой пример. Если несколько лет подряд высаживать на одну и ту же грядку ягоды, то лет через 5–6 ягода, может быть, будет крупной, но вкус у неё потеряется, и аромат будет уже совсем не тот, так же и с растениями для БАД.

– Ещё некоторые фирмы утверждают, что эффективность БАД зависит не только от состава, но даже от формы таблетки…

– Я думаю, что это всё фантазии, связи между формой таблетки и эффективностью нет никакой. Форма выпуска БАД зависит от вида растения, есть чаи, есть таблетки, есть капсулы.

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Леонид Ларионов советует принимать БАД, но в меру.

Миф шестой: таблетка БАД усваивается организмом лучше, чем натуральный продукт

– Нет, всё-таки лучше съесть настоящий лимон, чем БАД с витамином С, в лимоне этого витамина всё же больше. Сочетать и то, и другое не надо. Есть риск гипервитаминоза, если и не будет вреда, то лишнее просто никак не усвоится. А если это не БАД, а витамин синтетического происхождения, то пользы точно не будет.

– Но многие витамины сейчас получают синтетическим путём, и говорят, что разницы нет никакой…

– Были проведены исследования в Японии и США по поводу витамина С. Оказалось, когда человек принимает синтетический витамин, а особенно это плохо для детей и беременных женщин, у него развивается предрасположенность к злокачественным новообразованиям. Когда беременная женщина принимает поливитамины, в которых высокие концентрации компонентов, дети рождаются крупными – по 4,5 – 5 килограммов, рожать их тяжело. А что потом? Казалось бы, всё у этих детей в норме, но пошли в школу и стали отставать от сверстников. У них проявляется недостаточная концентрация внимания, они рассеянные, нет физической активности. Есть несколько кандидатских диссертаций о том, что приём поливитаминов синтетического происхождения вреден. БАД безусловно полезнее.

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Учёный уверен, что БАД безопаснее синтетических витаминов.

После “допроса” нашего учёного мы отправились вместе с ним в лабораторию, где получают БАД и другие лекарства.

– Это биологически активные добавки к пище, которые мы сделали в медицинском университете. Это фитокрипы – измельчённые по особой технологии растения, вначале при низкой температуре до -170 °C, потом при температуре – 18 градусов. В этом пакетике сок рябины, в этом гранулы боярышника, у него нет токсического вещества, как в синтетических витаминах. Но только несколько видов чая удалось внедрить в производство. Другие замерли на стадии клинических испытаний – у заводов нет возможности организовать производство, – рассказывает Леонид Ларионов.

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Размешаешь порошок в воде – получишь сок.

В лаборатории недавно появился новый прибор, который позволят анализировать поведение животных, на которых испытывают лекарства и БАД, без постоянного наблюдения – данные записывает прибор: сколько съедят корма, выпьют воды. Раньше применялось открытое поле – в специальную коробку с разметкой садили животных и смотрели, как они передвигаются.

Кафедра фармакологии и клинической фармакологии УГМУ проводит совместные исследования с Институтом органического синтеза, Институтом химии твёрдого тела, Машиноведения УрО РАН и другими научными организациями. У Леонида Ларионова есть 27 патентов на изобретения, многие внедрены в производство фирм – партнёров кафедры.

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Этому кролику приходится “дегустировать” препараты.

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Таких крыс садят в коробку и изучают их поведение после приёма препаратов.