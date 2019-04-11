Для чѣго Моисею “обломали” рога, или Полная ЗАМѢНА ОБЩЕСТВА после Глобальной Катастрофы.

Автор:ОТШЕЛЬНИКЪ

Мало кто, из здравствующих ныне христиан, да и обывателей вообще, знает о том, что настоящий пророк Моше (Моисей, в греческой транскрипции) носил рога (!!! ) Получил он их, после знаменитого свидания со своим Господом (смотря что понимать, под этим понятием)

Так и рисовали преспокойненько Моисея, с рогами, и никто "не жужжал" - ни у кого это не вызвало никакого удивления, или негативного отношения, пока...Пока не изменилось общественное мнение, и обладать рогами стало...не очень гламурно!

Позже, "моисеевы рога", объяснили неверным переводом (РАНЬШЕ ТО, ПО ЕВРЕЙСКИ НИКТО НЕ УМЕЛ ЧИТАТЬ !! Или самих евреев еще не было.. ) и рога у Моше, заменили на два луча света, из головы (стали так его изображать)

И вот тут давайте станем вместе разбираться, приступим помолясь..(Благослови, Отче!)

Манипуляция сознанием..

В основном, такие пассажи, предназначены для той части общества (увы, большей ее части) которая не умеет работать с информацией, слепо веруя в прочитанное, не имея навыков аналитической работы ума.

Вот "отмазняк", который "слабали" сами носители языка, для не/носителей:

ЦИТАТА: Что же написано про Моисея в Вульгате? Вот что: Исх. 34: 29. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало рогато оттого, что Бог говорил с ним».

«Сornuta esset facies sua»



По-русски «рогато было лицо его”



Любопытства ради посмотрим в текст на иврите:



כי קרן אור פניו



Ну и для тех , кто , как я не читает на иврите



ky qrn ‘wr pnw



Нас интересует слово qrn. Дело в том, что в семитской традиции гласные не пишутся



слово qrn можно прочитать несколькими способами, в частности:



1) qeren – рог;



2) qeren – луч;



3) qaran – сиял, излучал, лучился

Таким образом перевод должен быть таким: Исх. 34: 29. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним». КОНЕЦ ЦИТАТЫ (источник)

ПОДТАСОВКА

Здесь очень легко определить подтасовку, смонтированную специалистами для не/специалистов (читай - "лохов") Разберем подробнее:

ЦИТАТА: - "Нас интересует слово qrn" / слово qrn можно прочитать несколькими способами:



1) qeren – рог;



2) qeren – луч;



3) qaran – сиял, излучал, лучился

Таким образом перевод должен быть таким : Исх. 34: 29. «Когда сходил Моисей с горы.... лицо его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним». КОНЕЦ ЦИТАТЫ

Теперь вопрос однако:

Если мы имеем несколько вариантов написания, и один из них означает - РОГА, и если все, даже самые древние изображения Моше, имеют эти самые рога, почему и на каком основании, автор делает следующий вывод ЦИТАТА: - "Таким образом перевод должен бытьтаким ..." (сияние лица, вместо рогов) КОНЕЦ ЦИТАТЫ

ВОПРОС - Почему перевод должен быть именно таким? (ведь есть другой, равноценный вариант!)



ОТВЕТ - Потому что так хочется автору подтасовки!

И еще вопрос :

И главное - почему Моисея стали изображать с двумя лучами, вместо двух рогов? Ведь в тексте говорится о сиянии лица! ЦИТАТА - "..лицо его стало сиять лучами.." а не о двух лучах, из "посадочных мест", где должны быть рога?

Поправьте меня, если я ошибаюсь, но верхняя часть черепа, не относится к лицу! Это говорит, тупо, о замене рогов, на лучи (2 на 2 предмета) что очень удобно - где есть возможность - переписать, исправить картину, заменить на скульптуре (одно на другое) и .т.д..

ШИЛО на МЫЛО

Ну хорошо, давайте объясним такой выбор автора "отмазки" (толкование перевода) что мол, рогатых людей не бывает, это всё сказки, отсюда правильный перевод - "лучи изходящие от лица"..Уффф, недоразумение разрешилось..

Но позвольте - а лучи, изходящие от лица/из черепа, разве не сказки?

Получается классическое - ШИЛО НА МЫЛО, одну сказку поменяли на другую, более удобоваримую и практичную (с лучами, Моисея легче "продать" верующим) - здесь продуманный маркетинговый ход, чисто по еврейски!

РОГА ПРАВДОПОДОБНЕЕ ЛУЧЕЙ

И более того (ежели мы так печемся о здравомыслии) именно наличие рогов у Моисея, наука еще как то могла бы объяснить! Мутацией ли, атавизмом, еще чем, потому что рога это кость, всяко-разно био-материал.А вот лучи..Как это можно объяснить, с точки зрения науки? Светильники вставить в голову, фонарики впаять светодиодные? А запитать как - батарейку в анальное отверствие? Вот и я о том же..Давайте мыслить здраво всегда, а не токмо тогда, когда нам это выгодно!

КТО КОНТРОЛИРУЕТ ИВРИТ?

Но это мы слегка коснулись того, что лежит на поверхности..На самом деле, и по большому счету, как правильно перевести то или иное, с ивирта, всегда решает тот, кто этим ивритом обладает Все эти "и ври ты" так же, имеют различные категории - старый иврит, новый иврит, древний, и т.д..

То есть, всегда можно, при желании, сказать что то типа - "..на старом иврите это значит то, а на новом сё.." - и пошло, и поехало! Куда захотят, туда и повернут, и никто ничего не сможет с этим сделать.Даже если захочет.

ХРИСТОФОР

Как пример - то же произошло и со святым Христофором-песеглавым.. Ему так же, придумали оправдательную историю - мол, был он де, исключительно красив, хорош собой, и вот, из благороднаго уничижения, наказал изображать себя с собачьей мордой, и т.д. и т.п..Непонятно только, как он договаривался со всеми иконописцами (чтобы те рисовали его с песьей головой) во всех странах и во все времена ?

В общем, стали изображать песеглаваго с головой человека.Хотя свидетельств существования таких видов живых существ (на базе универсального адаптера тела людины) в не столь отдаленном прошлом - вагон и маленькая тележка.А так же и более эксцентричных, на нынешний взгляд, чем просто рогатый чел..

Рогатые люди попа Ивана

Так что рогатый Моисей - это еще цветочки! О рогатых людях, толковал еще поп Иван (Иоанн -Пресвитер) в знаменитом письме 12го века византийскому императору Мануилу:

ЦИТАТА: Азъ есмь Иоаннъ, царь и попъ, над цари царь, имѣю под собою 3000 царей и 300. Азъ есмь поборникъ по православнои вѣрѣ Христовѣ. Царство мое таково: итти на едину страну 10 месяць, а на другую немощно доитти, занеже тамо соткнуся небо з землею.

Есть у мене в единой странѣ люди нѣмы, а в ыной земли люди рогаты , а в ыной странѣ люди трепяцдци, а иныя люди 9-ти саженъ, иже суть волотове, а иныя люди четвероручны, а иныя люди о шти рукъ. / (читать подробнее) КОНЕЦ ЦИТАТЫ.

НЕТ ЧЕЛОВЕКА - НЕТ ПРОБЛЕМ!

Естественно, "мучоныя ужы", это письмо считают прибауткой, а самого Иоанна-Пресвитера, вымышленным персонажем..Да что там говорить, даже Марко Поло, считают несуществующей личностью - так ангажированные х/зТорики, решают проблемы нестыковки, своей "криво" придуманной версии, с некогда бывшей реальностью..Нет человека - нет проблем! (..знакомые методы)

ПОЛНАЯ ЗАМЕНА НАСЕЛЕНИЯ

А произошло это примерно в одно и тоже время - видимо изменилось не только общественное мнение, а и само общество, как таковое (полная замена населения) после глобальной катастрофы.И по времени это вполне себе подходит - 18 / 19 век. Таким образом, новое "стадо", уже не знало прежнего разнообразия обитателей планеты, и с этим надо было что то делать..Вот тогда и начали адаптировать сие..

ВОПРОС - таки зачем Моисею "обломали" рога?



ОТВЕТ - чтобы легче было "продать" его!

"Отменили" рога уже в период популяризации Библии, в частности Ветхаго Завета (а это 18-19 век) особенно на Руси, где книг Ветхого Завета было не найти, даже при желании, о чем свидетельствуют и классики (у Лескова есть хороший пример)

Популяризацией библии на Руси, занимались иностранные, в основном английские библейские общества (читать подробнее) со смешанным составом участников, хорошо финансируемые, исполненные, само собой разумеется, самых благих намерений!

Отрывок из разсказа Н.Лескова "Юдоль" :

..Она послала к приходскому священнику, чтобы тот дал ей библию. Но библии в церковном обиходе не было (!!) За нею послали в Орел, но и в Орле продажной библии не нашли, а достали ее "почитать" у семинарского ректора, и то с предварением от своего священника, что "это книга мирская и читать ее небеспечно".

И другие тоже пробовали отговаривать тетю, "чтобы не сошла с ума,прочитав библию"; но она была "неимоверная": она таки, прочитала всю библию и, разумеется, как следует, - сошла с ума и начала делать явные несообразности.. (читать разсказ полностью он лайн - http://eclassic.com.ua/russkay... ) КОНЕЦ ЦИТАТЫ То есть (вы заметили подчеркнутое) - библии не было даже в церковном обиходе!

РОГА НИЧТО, ИМИДЖ - ВСЕ!

Понятно, что и теперь, в детских библиях (которые с умилением читают несчастные верующие мамаши, своим бедным чадам) Моисея, который является одним из основных участников "произшествия" рисовать с рогами негоже - так как есть риск отвратить большую часть потенциальных клиентов, энерго-доноров.А посему, тут имиджевый ход!

Наличие рогов же, многое объясняет в самой природе данного этноса, как объясняет характер заповедей на скрижалях.Заповеди это законы, а закон это запрет, а запрет это средство жесткаго ограничения.А такие ограничения необходимы для тех, кто не в состоянии собой управить самостоятельно..А кто собой не в состоянии управить? Тот, в ком преобладают дикие, животные начала...

Отсюда и рога, как рудимет преобладания дикой, животной природы, в разумном (казалось бы) существе..Возможно, и скорей всего, Моше/Мойша/Моисей, был самым просветленным, среди своего дикого народа - да они и сам маялся с ним (стоит почитать Ветхий Завет - рекомендую, в целях работы с информацией)

Моисей постоянно жалуется Господу на своих евреев, мол, невозможный народ! Народ дикий, непослушный, неверный, безнравственный, лживый, коварный, предательский - чисто животные о двух ногах! За что Господь постоянно наказывал свое стадо, отдавая его в рабство, насылая злых агрессоров-поработителей..

Ху из Господь?

ЦИТАТА:(книга Исход) ...и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу.



6 Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник;



7 и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: всё, что сказал Господь, сделаем и будем послушны.



8 И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих.КОНЕЦ ЦИТАТЫ

КРОВАВЫЙ ЗАВЕТ

Кровь используется в самых дремучих культах, для привлечения падших духов, темных сил (попробуйте сами) Они слетаются на кровь, как на субстанцию, излучающую жизненную энергию (а это важнейшая технологическая жидкость в существе, энергоноситель) этакая приманка-приглашение, для безтелесных..

Так и до сих пор, скрепленные кровью узы (как пример) считаются "нерасторжимыми" - призванные в свидетели духи (слетевшиеся на кровь) будут с удовольствием наказывать изменника - всячески угнетать, портить его судьбу, ломать ему жизнь, и т.п.. И отделаться от их мести (а им только дай повод) будет крайне непросто!

ПОЧЕМУ именно РОГА, А НЕ СИЯНИЕ ЛИЦА?

То есть, теперь становится понятно, почему Моше "проапгрейдили" именно таким "девайсом".Понятно что за сила (под названием "Господь") с Моисеем завет заключила, и почему, после аудиенции, он получил именно рога а не сияние лица..Потому что отнюдь не ангелы Божии слетаются на кровь! Равно как и кровавыя жертвоприношения (кого бы не закалали, людей или животных) "не по Божецки" это - из другой "епархии"!

МИРОВОЕ ЕВРЕЙСТВО - ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Прежде чем продолжить, хочу оговориться - я не являюсь юдофобом, как и мракобесом иного толка.Все на свете имеет свое предназначение, и если мы чего то не понимаем, это не значит, что смысла в этом нет, это значит лишь то, что мы не понимаем.Бог создал и Диавола, и тот служит ему, создавая препятствия подвижнику, преодолевая которые, последний возрастает в духе.Если вы не подвижник - вы жидовствуете, живете вне пути духовнаго развития!

НАРОД ДОСТОИН СВОЕГО ПРАВИТЕЛЯ

Воспитание перво-евреев было тяжелой задачей, потому и были привлечены такого рода сущности, до более менее просветленного состояния подопечных.Далее, управляющую структуру меняют (расторгают контракт) на более адекватную состоянию пасомого стада.От того и существует выражение - "народ достоин своего правителя", и это касается не одних только евреев.

КАНАЛИЗАЦИЯ

А придуманы были евреи, для нас с вами, дорогие славяно-арии, в качестве "плетки и бича"..А потому, Евреи не могут помешать вам, в раскрытии ваших способностей, овладевании внутренней силой.И более того - существующие условия являются канализацией направления ваших усилий, в данном направлении (пробуждение дремлющей силы) А потому - все от Бога, и хорошо все то, что хорошо кончается (а ведь все только начинается!)

ОТСУТСТВИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Хотите избавиться от власти мирового еврейства? Перестаньте жидовствовать! Хватит соревноваться с жидами в жидовстве (сугубо материальные ориентиры мира сего) это игра по их правилам на их поле.Ваши ведические корни более глубоки, и они дремлют в вас.Когда вы пробудитесь, и разцветёте, раскроете свой "лотос", никакое еврейство вам будет помехой, потому что здесь отсутствие конфликта интересов - совершенно разные задачи и цели у нас с ними.

"О ТОМ, как ЮНЫЙ Пророк Божий ДАНИИЛ, Спас ЧЕСТЬ и ЖИЗНЬ Красавицы СУСАННЫ.."

Нравственный облик евреев того времени, можно оценить по библейскому же преданию.Если вкратце и самую суть - Жил-был жид Иоаким, очень богатый и уважаемый, и была у него молодая еврейская жена - красавица Сусанна. В доме Иоакима собирались жидове, у него же вершился суд, разбирали спорные дела..В то время народ жидовский выбирал себе двоих старцев - судий, что решали спорные вопросы..

И эти двое старцев пленились красотой Сусанны, а она любила в обед прогуливаться по саду, винограднику..И затаили себе на уме отыметь (да, да , прям физически её поиметь, не меньше) жену ближняго своего .

СТАРИЧКИ - БОДРЯЧКИ

Далее, они организую преступную группу, строят целую схему, и шантажируют Сусанну, подловив её одну в саду, предъявлением обвинений её супругу в измене (с неким предполагаемым юношей) на предмет получения от Сусанны "доступа к телу", то есть физической близости.

И надо сказать, зашли они в этой своей инициативе достаточно далеко,.Что там случилось дальше (прокололись они тупо на очной ставке, когда их развели в стороны, и по отдельности предложили описать некоторые детали, юношу, например)

Полностью разсказ вы можете прочесть набрав в поисковике название произведения.Мы же разсмотрим, разберем саму ситуацию с нравственной стороны - что в ней упрятано "в тенёчке" между строк..

ОБЛИКО МОРАЛЕ..

Конечно, хочется обратить внимание на морально-этический и нравственный уровень жидовскаго, иудейскаго народа, то есть евреев того времени..Ведь наши герои были выборные из народа, судьи - надо полагать выбирали самых уважаемых и достойных, или как? И если это самые достойные мужи, которые разбирают спорные вопросы, были выбраны из всего народа (что жил в округе) то каков же нравственный уровень остальных, менее достойных особей?

Если сами судьи, призванные блюсти заповеди среди своего народа презрели сами эти заповеди, данные Богом пророку Моше (Моисею) что были выбиты на каменных скрижалях, а конкретно - "Не возжелай жены ближнего своего.."

Что говорить об остальных..Усугубляет ситуацию то что Иоаким был по сути меценатом - он был очень богат, и "к нему сходились жидове", на свои жидовские тусовки..И там наверное были какие то угощения, кто их оплачивал, наверное хозяин дома, поместья..И судьи из народа, эти двое старцев, скорее всего тоже были "на подсосе" у Иоакима, то есть на полном содержании..

И вот эти двое достойнейших (из всего народа) мужей, начинают шантажировать молодую супругу своего покровителя, хлеб которого они едят, чьей милостью они вообще существуют..Думаю тут всем все понятно.

ВЫВОД - народ жидовский, евреи того времени, были существами полностью безнравственными, по сути это животные о двух ногах, то есть существа с самыми примитивными рефлексами - поесть, поспать, совокупиться.Но при этом они наделены острым умом (НО НЕ РАЗУМОМ !!!) и ради достижения своей похоти могут выстроить целые многоходовки, считая именно этот безнравственный ум (лишенный совести) своим достоинством. (это отрывок из моего давнишнего поста, читать целиком)

Так что рога здесь - не самое страшное, а вполне даже симпо-по! А что до Моше/Моисея - по моему, с рогами, он даже как то более вызывает (лично у меня) доверие и симпатию, потому как то правда есть.А она в любом виде удобоварима более, чем ея антагонизмы.

Источник: https://cont.ws/@otshell/1291044