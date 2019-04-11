Будущее в руках России: Москва реализует новую стратегию контроля Арктики

Накануне Санкт-Петербург посетил российский лидер Владимир Путин. Он принял участие в V Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога». Основной темой переговоров стало развитие северных территорий. В связи с этим многие начали задаваться вопросом: «Какая же роль России в освоении ледяных широт?»

Во время переговоров глава Кремля подчеркнул, что Россия остается надежным партнером, и готова сотрудничать со всеми членами Арктического совета (в него входят Дания, Швеция, Канада, Норвегия, Исландия, Финляндия, США). Путин пояснил, что ресурсы, добытые при освоении Арктики, должны служить на благо человечества.

В этом году российские власти планируют подготовить новую стратегию развития региона до 2035 года. Приоритетными направлениями считают: экологию, повышение качества жизни населения арктической зоны, экономику, развитие Северного морского пути, социально-экономическое развитие, защиту суверенитета РФ.

«Мы предлагаем всем странам-участницам этой организации, а также другим государствам сотрудничество в Арктике», — заявил Путин.

Северный морской путь

По словам российского лидера, необходимо создать выгодный и безопасный транзит для грузоотправителей. Предполагается, что уже к 2025 году объем грузоперевозок вырастет в несколько раз.

По состоянию на 2016 год объем перевозок по Северному потоку достиг 7,5 млн тонн товаров, к 2020 году мощности должны возрасти до 44 млн тонн, к 2030 году — до 70 млн тонн. Впрочем, в Кремле не исключают, что уже к 2025 году объемы достигнул 80 млн тонн.

Для реализации этих целей в России уже строится арктический флот. Первым на воду сойдет ледокол «Арктика». По сообщениям экспертов, это судно станет самым мощным в мире.

В начале следующего года планируется его передача заказчику. Позднее с конвейера сойдут ледоколы «Сибирь» и «Урал». К 2035 году в состав флота войдёт как минимум 13 тяжелых линейных ледоколов, в том числе девять атомных.

Экология

Экология также играет не последнюю роль в северном регионе. За последние годы Москва уделяет огромное внимание этой теме. Реализуются программы, позволяющие очистить Арктику от опасного мусора. С 2012 года Россия вывезла и утилизировала более 80 тысяч тонн отходов. Помимо этого рекультивировано более 200 га земель. В этом году работа в регионе продолжится.

Согласно программе «Чистая среда», планируется ликвидировать накопление мусора в Якутии, Карелии, Архангельской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе и акватории Кольского залива.

Национальный проект «Экология» позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в арктической зоне. Программа предусматривает восстановление вырубленных лесов, улучшение экологического состояния рек, озер и водохранилищ и многое другое.

Военная напряженность в регионе

Несмотря ни на что, очевидной напряженности в Арктике не наблюдается. Там попросту нет конфликта между государствами Арктического совета, члены НАТО наращивают свое присутствие в регионе. Это в перспективе может угрожать интересам России.

Осенью 2018 года Североатлантический альянс провел военные маневры «Единый трезубец». Эти учения стали крупнейшими в регионе за последние 16 лет. В них приняли участие 150 самолетов и вертолетов, 60 кораблей, 10 тысяч боевых машин и 50 тысяч военнослужащих. Помимо членов НАТО были представлены подразделения из Финляндии, Швеции и Украины.

Российская сторона своевременно предпринимает меры по безопасности. В Арктике строятся современные военные базы. Ни одна страна на сегодняшний день не может похвастаться таким развитием. Достоянием нашей страны, наверное, необходимо считать «Арктический трилистник». Площадь этой базы составляет 14000 м².

Санкции

Что же касается санкций, то они, скорее, подталкивают Россию к внутреннему развитию и эффективному использованию собственных мощностей. Запреты стимулируют отечественные производства и инвесторов. Ограничительные меры способствовали борьбе с коррупцией в государстве.

Новая стратегия развития Арктики позволит России укрепить свои позиции в регионе. Уже сейчас иностранные коллеги вынуждены признавать отставание в освоении северных широт.

У России остаются большие шансы контролировать эту полярную область земного шара.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»