Главная » Видео, Мировоззрение

Биоробот и Человек. В чём отличие? Алексей Орлов и Михаил Ять

09:18. 11 апреля 2019 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:

Биороботы среди нас.

Алексей Орлов и Михаил Ять

Уже давно в киноиндустрии, и не только, показывают и описывают к чему может привести необдуманный прогресс человечества, в результате которого в возможных войнах будущего будут принимать участие полулюди-полуроботы…

Долго ли ждать такого будущего?
Или может оно уже наступило, а мы это до сих пор этого не заметили?
Может ли быть так, что уже сегодня часть из людей является биороботами?
И если это так, то как отличить биоробота от нормального человека?
Как не стать таким биороботом?

Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту беседу…

Присоединяйтесь! Расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rSwAiG-FUVs

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Подборка из соцсетей: Суд против ТНТ, приложение TikTok и безопасность детей
...разврата: о чём поёт Егор Крид...чтобы превратить Человека Разумного в «человека служебного», «человека-потребителя»....психики, с типом биоробот- зомби, которые.... Участники коллектива: Алексей Загородний (Позитив) и... могут самостоятельно отличить хорошую музыку ...
Бэкграунд, выпуск-256 за 12 мая 2012
... государственных знаков отличия вся эта двадцатитысячная...несметные толпы хладнокровных биороботов, для которых...себя оказался зампредоблсовета Алексей Гончаренко. Что ...траура. О чём же будут скорбеть...предельно ограничивает потенциал человека, «подрезает крылья ...
Либеральное общество - это расхищение будущего
... хотелось бы.Коренное отличие рациональности от маразма в... пощажу – отвечает этот биоробот Кудрин, даже тех, с... чем вчера? В чём цель этого киборга, ..., о которых говорил Алексей Кудрин. Наиболее сложно ... плюёт на человека, в ответ человек плюёт на государство...
О НАШЕМ НЕВЕЖЕСТВЕ
... лучшим другом турецкого султана, Алексей Михайлович устроил раскол церкви, ... масштабом своего сознания не отличались. Любому из них нельзя...что вы превратились в попугаев-биороботов? Беда с вами, да ...то в чём-то дали маху, а того человека, который возглавляет...
Опять они беснуются…
... сайтах: Малышев Алексей Викторович, родился ... людей в послушных биороботов посредством культа смерти ...который совсем недавно «отличился» отвратительными русофобскими ... народу. В чём дело, г-...человеческой вежливости поблагодарить человека, который спас...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>