Биоробот и Человек. В чём отличие? Алексей Орлов и Михаил Ять

Биороботы среди нас.



Алексей Орлов и Михаил Ять



Уже давно в киноиндустрии, и не только, показывают и описывают к чему может привести необдуманный прогресс человечества, в результате которого в возможных войнах будущего будут принимать участие полулюди-полуроботы…



Долго ли ждать такого будущего?

Или может оно уже наступило, а мы это до сих пор этого не заметили?

Может ли быть так, что уже сегодня часть из людей является биороботами?

И если это так, то как отличить биоробота от нормального человека?

Как не стать таким биороботом?



Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту беседу…



Присоединяйтесь! Расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rSwAiG-FUVs