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Злоба Дня. Мусорный ветер

08:55. 10 апреля 2019 Просмотров - 206 4 коммент. Опубликовал:

В Архангельске 7 апреля прошёл пятитысячный несанкционированный митинг против мусорных свалок, которые планирует устроить в регионе фирмы, связанные с властями Москвы.

Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
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#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wun2Yp5Xhcc

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4 коммент.»

  • 9404 5402
    Maleos 10 апреля 2019 в 9:07 Ссылка
    GD Star Rating
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    Сёмин, как генетический еврей по-другому не может: его в дверь не пускают, так он в окно лезет… А его паханы ему коленкой помогают…

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  • 4993 2535
    XAPOH 10 апреля 2019 в 9:41 Ссылка
    GD Star Rating
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    Информация актуальна и для многих людей болезненная. Но у меня возник вопроc: почему гражданина Семина поперли с ВГТРК? Подозреваю, что канал утилизации неготивной народной энергии, который подпитывал Семин закрылся, и как следствие люди перестали на него смотреть, что в свою очередь привело к падению рейтенгов ВГТРК. Бизнес, и ничего личного. Далее, так как написал Maleos.

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  • 131 123
    Sergey64 10 апреля 2019 в 10:12 Ссылка
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    Касательно последних слов губернатора:
    “Но не все приходящие в дом такие занимательные и приятные. Дяди Пети, например, Сережа сторонится: у него лицо противное, а голова бледно-розовая и голая, как целлулоидный мячик. И смех противный: «гы-гы-гы-гы!» Однажды, сидя на террасе с мамой, — Коростелева не было, — дядя Петя подозвал Сережу и дал ему конфету, большую и редкую — «Мишка косолапый». Сережа вежливо сказал: «Спасибо», развернул бумажку, а в ней ничего — пустышка. Сереже стало совестно — за себя, что поверил, и за дядю Петю, что тот обманул. Сережа увидел, что и маме совестно, она тоже поверила…

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  • 331 239
    чужой 10 апреля 2019 в 11:39 Ссылка
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    Иркутская область окажется иркутской, а псковская область окажется псковской.
    Приучать всех стремиться к “удачникам” не нужно.
    Современный “удачник” – это тот который обманул и живет за счет “неудачника”
    Полезнее послушать опыт “неудачника”.
    Свое нужно делать и себя нужно созидать, тогда будет хорошо виден оскал друзей.

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