Злоба Дня. Мусорный ветер
08:55. 10 апреля 2019 Просмотров - 206 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Архангельске 7 апреля прошёл пятитысячный несанкционированный митинг против мусорных свалок, которые планирует устроить в регионе фирмы, связанные с властями Москвы.
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
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#КонстантинСемин #ЗлобаДня
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Сёмин, как генетический еврей по-другому не может: его в дверь не пускают, так он в окно лезет… А его паханы ему коленкой помогают…
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Информация актуальна и для многих людей болезненная. Но у меня возник вопроc: почему гражданина Семина поперли с ВГТРК? Подозреваю, что канал утилизации неготивной народной энергии, который подпитывал Семин закрылся, и как следствие люди перестали на него смотреть, что в свою очередь привело к падению рейтенгов ВГТРК. Бизнес, и ничего личного. Далее, так как написал Maleos.
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Касательно последних слов губернатора:
“Но не все приходящие в дом такие занимательные и приятные. Дяди Пети, например, Сережа сторонится: у него лицо противное, а голова бледно-розовая и голая, как целлулоидный мячик. И смех противный: «гы-гы-гы-гы!» Однажды, сидя на террасе с мамой, — Коростелева не было, — дядя Петя подозвал Сережу и дал ему конфету, большую и редкую — «Мишка косолапый». Сережа вежливо сказал: «Спасибо», развернул бумажку, а в ней ничего — пустышка. Сереже стало совестно — за себя, что поверил, и за дядю Петю, что тот обманул. Сережа увидел, что и маме совестно, она тоже поверила…
— Гы-гы-гы-гы! — засмеялся дядя Петя.
Сережа сказал не сердито, с сожалением:
— Дядя Петя, ты дурак?”
(c) В.Панова
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Иркутская область окажется иркутской, а псковская область окажется псковской.
Приучать всех стремиться к “удачникам” не нужно.
Современный “удачник” – это тот который обманул и живет за счет “неудачника”
Полезнее послушать опыт “неудачника”.
Свое нужно делать и себя нужно созидать, тогда будет хорошо виден оскал друзей.