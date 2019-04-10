Земной Гагарин

1950. Юрий Гагарин с родителями, братьями и сестрой Зоей1955. Юрий Гагарин в кабине самолета во время обучения в 1-ом военном авиационном училище лётчиков имени К. Е. Ворошилова в Оренбурге1955. Юрий Гагарин стоит у своего первого самолета Як-181959. Юрий Гагарин во время службы в 769-м истребительном авиационном полку. Луостари1960. Юрий Гагарин с женой Валентиной и дочерью Еленой на пляжном отдыхе1960-е. Ю. Гагарин на борту самолета1960-е. Юрий Гагарин с дочерью Галиной1962. Юрий Гагарин с женой1963. Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. 1 июня1964. Юрий Гагарин и его жена аплодируют труппе театра Ла Скала в Большом театре

Источник: https://humus.livejournal.com/6561367.html