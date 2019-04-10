Главная » История, Творчество

Земной Гагарин

22:16. 10 апреля 2019 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:



1950. Юрий Гагарин с родителями, братьями и сестрой Зоей


1955. Юрий Гагарин в кабине самолета во время обучения в 1-ом военном авиационном училище лётчиков имени К. Е. Ворошилова в Оренбурге


1955. Юрий Гагарин стоит у своего первого самолета Як-18


1959. Юрий Гагарин во время службы в 769-м истребительном авиационном полку. Луостари


1960. Юрий Гагарин с женой Валентиной и дочерью Еленой на пляжном отдыхе


1960-е. Ю. Гагарин на борту самолета


1960-е. Юрий Гагарин с дочерью Галиной


1962. Юрий Гагарин с женой


1963. Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. 1 июня


1964. Юрий Гагарин и его жена аплодируют труппе театра Ла Скала в Большом театре

Источник: https://humus.livejournal.com/6561367.html

Метки: история, космонавтика, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Гагарин и мир
...преодолеет земное притяжение!» Этому предсказанию не суждено было сбыться. Полет Гагарина,..., запускали новую, маневр (приглашение Гагарина) повторялся. Радость была всеобщей, ..., поклонилась: «Примите наше восхищение Гагариным». Шахтер: «Как только услышали ...
Проект имитации полётов на Луну - АСПид «Apollo Simulation Project»
... бы пленка-поясок, окружающая земной шар. Она нежно-голубого ... «Восток -1», Ю.А. Гагарин – первый космонавт планеты, впервые видел...светлая бело - голубая поверхность земного шара не мешает видеть ... элементарны, что понятны любому земному жителю. Вы же не ...
Проект имитации полётов на Луну - АСПид «Apollo Simulation Project»
... нашего знаменитого соотечественника Ю. Гагарина. Об этом рассказал известный...орбите, только когда находились в земной тени, то есть ночью» ..., только когда находились в земной тени, то есть ночью"...орбите, только когда находились в земной тени, то есть ночью»....
Знаете, каким он парнем был!
...подготовил премьеру. В воскресенье вечером — "Гагарин. Первый в космосе" — биографическая драма... земном шаре, который бы не знал имени этого русского парня — Юрий Гагарин.... Имя Юрия Гагарина стало символом Советского Союза...
Величие и мощь СССР недооценивают даже советские патриоты. Советский космос им не по зубам
...в цепях уже стал не земной страной а вселенской!Уже ... орбиту.Вы понимаете? До Гагарина не какой-то там Крым...оценивать надо не по ограниченным земным меркам, а по неограниченным ...спутник за 4 года до Гагарина имел пропагандистское значение. Его запуск...
Величие и мощь СССР недооценивают даже советские патриоты
... Луна и звёзды. Им отвечает Гагарин: -Молодцы! Не прошло и ...в цепях уже стал не земной страной а вселенской! Уже ...гелиоцентрическую орбиту. Вы понимаете? До Гагарина не какой-то там Крым...оценивать надо не по ограниченным земным меркам, а по неограниченным ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>