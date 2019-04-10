Земной Гагарин
22:16. 10 апреля 2019 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1950. Юрий Гагарин с родителями, братьями и сестрой Зоей
1955. Юрий Гагарин в кабине самолета во время обучения в 1-ом военном авиационном училище лётчиков имени К. Е. Ворошилова в Оренбурге
1955. Юрий Гагарин стоит у своего первого самолета Як-18
1959. Юрий Гагарин во время службы в 769-м истребительном авиационном полку. Луостари
1960. Юрий Гагарин с женой Валентиной и дочерью Еленой на пляжном отдыхе
1960-е. Ю. Гагарин на борту самолета
1960-е. Юрий Гагарин с дочерью Галиной
1962. Юрий Гагарин с женой
1963. Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. 1 июня
1964. Юрий Гагарин и его жена аплодируют труппе театра Ла Скала в Большом театре