Сводки от ополчения Новороссии 10 апреля 2019

Недалеко от Станицы Луганской, в месте временной дислокации разведроты 25 ОВДБр ВСУ, украинскими военнослужащими была развернута стартовая площадка для запуска БПЛА Sparrow, способного проводить дальнюю аэроразведку.

О подозрительных действиях «всушников» на горячую линию МВД ЛНР сообщил местный житель.

«Я всегда в этих местах (северо-западнее Станицы Луганской — прим. РВ) привязываю скотину на выпас, вот и в этом году решил пройтись посмотреть, начала ли трава зреть. Выхожу в поле и вижу — палатки какие-то стоят, территория огорожена… И солдаты на посту целятся в меня из автоматов и кричат: «Руки вверх! Стоять!»

Задержали. Заводят на территорию, садят возле палатки, говорят старшего ждать. А я смотрю, под тентами у них как будто авиаконструкторский кружок — модели планеров собраны, с нарисованным флагом на хвосте, но надпись по-английски „Sparrow“ („воробей”, англ. — прим. РВ) .

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И тут до меня доходит — это ж разведчики здесь беспилотники размещают! Так оно, наверно, и есть…

В общем, продержали там до вечера, пока проверяли меня. Документов-то я с собой в поле не брал. Запретили появляться в этих местах, а иначе, сказали, стрелять будут. Очень, конечно, интересно — я здесь всю жизнь прожил, а эти что?» — сообщил заявитель.

Как пояснили «Русской Весне» в центре общественных связей МВД ЛНР, технические характеристики разведывательного БПЛА Sparrow позволяют вести аэрофоторазведку в радиусе до 70 км (в режиме обработки результатов в реальном времени — до 15 км).

С учетом расположения стартовой площадки БПЛА, которую заметил заявитель, разведка возможна в том числе на территории России, в полосе от н. п. Волошино до г. Донецка (РФ).

Полученная информация проверяется.

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