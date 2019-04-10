Сводки от ополчения Новороссии 10 апреля 2019
- 09:52 ВСУ запускают «Воробьёв» с оккупированных территорий.
- 07:25 На Украине признали, что не выполнили ни один пункт Минских соглашений (ВИДЕО).
- 00:04 Бойцы ДНР ответили ПТУРом на обстрел из СПГ: уничтожен опытный каратель (ВИДЕО).
- Вчера 21:42 Под прицелом ВСУ оказались сразу два населенных пункта ЛНР.
ВСУ запускают «Воробьёв» с оккупированных территорий
Недалеко от Станицы Луганской, в месте временной дислокации разведроты 25 ОВДБр ВСУ, украинскими военнослужащими была развернута стартовая площадка для запуска БПЛА Sparrow, способного проводить дальнюю аэроразведку.
О подозрительных действиях «всушников» на горячую линию МВД ЛНР сообщил местный житель.
«Я всегда в этих местах (северо-западнее Станицы Луганской — прим. РВ) привязываю скотину на выпас, вот и в этом году решил пройтись посмотреть, начала ли трава зреть. Выхожу в поле и вижу — палатки какие-то стоят, территория огорожена… И солдаты на посту целятся в меня из автоматов и кричат: «Руки вверх! Стоять!»
Задержали. Заводят на территорию, садят возле палатки, говорят старшего ждать. А я смотрю, под тентами у них как будто авиаконструкторский кружок — модели планеров собраны, с нарисованным флагом на хвосте, но надпись по-английски „Sparrow“ („воробей”, англ. — прим. РВ) .
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И тут до меня доходит — это ж разведчики здесь беспилотники размещают! Так оно, наверно, и есть…
В общем, продержали там до вечера, пока проверяли меня. Документов-то я с собой в поле не брал. Запретили появляться в этих местах, а иначе, сказали, стрелять будут. Очень, конечно, интересно — я здесь всю жизнь прожил, а эти что?» — сообщил заявитель.
Как пояснили «Русской Весне» в центре общественных связей МВД ЛНР, технические характеристики разведывательного БПЛА Sparrow позволяют вести аэрофоторазведку в радиусе до 70 км (в режиме обработки результатов в реальном времени — до 15 км).
С учетом расположения стартовой площадки БПЛА, которую заметил заявитель, разведка возможна в том числе на территории России, в полосе от н. п. Волошино до г. Донецка (РФ).
Полученная информация проверяется.
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На Украине признали, что не выполнили ни один пункт Минских соглашений (ВИДЕО)
Нынешняя украинская власть не заинтересована в выполнении Минских соглашений, потому что ей на самом деле не нужны территории ДНР и ЛНР, так же, как и люди, живущие там.
Об этом заявил глава Политсовета Оппозиционной платформы — За жизнь Виктор Медведчук в эксклюзивном интервью украинскому телевидению.
«Направленность России заключается в том, что Минские соглашения должны быть выполнены. Этот документ подписан всеми сторонами, которые участвуют в Минском переговорном процессе, в частности представителями России, Украины и непризнанных республик. Также есть позиция России, что Донбасс — это Украина, о чем неоднократно заявлял и сам президент РФ Владимир Путин», — сказал политик.
Он уточнил, что позиция России является последовательной и принципиальной, и заключается в том, что «Минские соглашения должны быть выполнены».
«Если мы возьмем эти главные аспекты того, из чего может состояться сам процесс и положительный результат, заложенный в Минских соглашениях, то мы видим, что вопрос заключается как раз в политической воле и политическом ресурсе украинской стороны.
И Украина не должна исходить из того, что эти соглашения выполнит Россия. А что она должна сделать? В чем сегодня Россия должна выполнить Минские соглашения?» — отметил Медведчук.
Он напомнил, что Украина сегодня должна выполнить политическую часть в виде закона об амнистии, изменений в Конституцию и в закон о выборах, введение в действие закона об особом статусе.
«Это все должна сделать Украина, и она не приступила ни к одному из этих вопросов. То, что происходит в Минске, это спекуляции украинской власти, которая не хочет выполнения Минских соглашений, потому что им не нужны эти территории и люди, живущие там», — подчеркнул он.
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На видео с 11:00
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Бойцы ДНР ответили ПТУРом на обстрел из СПГ: уничтожен опытный каратель (ВИДЕО)
Под Донецком ВСУ понесли потери. Об этом сообщают украинские пропагандисты.
«Работали вражеские гранатометы и стрелковое оружие. Наши ребята отвечали из станкового противотанкового гранатомета. Когда мы попали по их позициям, противник ответил из противотанковой ракеты», — рассказывает в сюжете украинский военнослужащий Александр.
Ракета попала в одну из позиций, где находились трое «всушников». Оккупант с позывным «Механ» погиб мгновенно. Двум раненым медицинскую помощь оказывали сначала на позиции, потом отвезли в больницу.
«Механом» звали Николая Неживого. Ему было 57 лет. Родом из Хмельницкой области. На войну ушел еще в 2014-ом. Воевал в карательном батальоне «Айдар», потом перешел в ВСУ.
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Под прицелом ВСУ оказались сразу два населенных пункта ЛНР
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