США требуют признания Гуайдо в ООН

Вице-президент США объявил, что США подготовят и внесут в Совет Безопасности ООН резолюцию о признании Гуайдо "законным президентом Венесуэлы".Вполне очевидно, что даже на этапе подготовки к внесению резолюции, США столкнутся с сопротивлением России и Китая, а если такой документ даже и будет поставлен на голосование, то Россия и Китай без особых сомнений наложат на него вето (с учетом озвученных дипломатических позиций) + против проголосует еще ряд непостоянных членов СБ ООН. США прекрасно представляют себе подобный сценарий и они конечно не рассчитывают на то, что СБ ООН поддержит их притязания по легализации механизма свержения законных правительств. Цель состоит в том, чтобы показать, что "борьба за Гуайдо продолжается" (результаты последних митингов врядли могли обрадовать Вашингтон) и Госдеп на передовой в борьбе за демократию в Венесуэле. Если сценарий будет отыгран до конца, то по итогам провального голосования, Китай и Россию уже традиционно обвинят в "поддержке тирании" и "пособничестве в причинении страданий народу Венесуэлы", так что по-факту из данной "комбинации" США планируют извлечь некие медийно-имиджевые выгоды, нежели дипломатические, тем более что и без Венесуэлы прекрасно известно, что по многим вопросам, США не могут протащить нужные решения из-за ветирования Россией и Китаем американских желаний.Можно предположить, что параллельно будет идти работа с вынесением данного вопроса в повестку заседания Генеральной Ассамблеи ООН, дабы получить некую обобщенную резолюцию в поддержку действий США в Южной Америке, дабы потом ссылаться на нее при тех или иных действиях против Венесуэлы, а также Кубы, Никарагуа, России и Китая. Существенного большинства США на Генеральной Ассамблеи не получат, но они будут стремиться к простому большинству, чтобы хотя бы так создать видимость своей "правоты". Дополнительные трудности создает позиция руководства ООН, которое указывая на кризис в Венесуэле, продолжает считать Мадуро законным президентом страны, не говоря уже о том, что в рамках устава ООН нет никакой возможности назначать президентов суверенных стран рескриптами из Вашингтона. Очень многие страны, даже не дружественные Венесуэле, прекрасно понимают, что если у США пройдет эта история с Венесуэлой, то на основе этого прецедента, могут начать менять руководителей и в других странах – можно будет даже говорить о своеобразной обновленной версии "цветных революций 3.0", модель для которых сейчас обкатывается в Венесуэле.PS. На последнем заседании СБ ОНН, где Пенс озвучивал американские хотелки по принятию резолюции, представитель Китая заявил, что его страна выступает против любых попыток иностранной интервенции в Венесуэлу и будет продолжать сотрудничество с действующим правительством.США в ответ пригрозили принять дальнейшие санкции против стран поддерживающих Венесуэлу – Китая, России, Кубы и Ирана.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4910864.html