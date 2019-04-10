Советская Россия в 1929

01. Подрыв колокольни Рождественской церкви в Муроме02. Политзаключенные, работающие на реке Ижма03. Дети кочевников-киргизов04. Женщины в Баку учатся пользоваться оружием, чтобы быть готовыми взять его в трудную для страны минуту05. Заседание отделения Осоавиахима06. Андрей Бубнов со Львом Михайловичем Караханом. 31 августа07. Академик Иван Павлов оперирует одну из своих собак в Институте экспериментальной медицины в Ленинграде08. Михаил Шолохов читает роман Тихий Дон в рабочем клубе09. Первый трактор в колхозе10. Подача крестьянами села Чегораки заявлений о приеме в колхоз11. Портрет Алексея Рыкова12. Общее собрание в колхозе. Киевская область13. Семён Михайлович Буденный14. Рабочий читает газету крестьянам в деревне15. С.М. Киров и Г. К. Орджоникидзе среди делегатов 16-й партконференции16. В. Молотов, М.Калинин и И.Сталин на 16-й партконференции17. Владимир Маяковский19. Конструкторы планера «Коктебель» С.П. Королев (в кабине) и С.Н. Люшин, летчик К.К. Арцеулов (справа) на VI Всесоюзных планерных соревнованиях в Крыму20. Сборщики льна во время сбора урожая в колхозе21. Строительные работы в Магнитогорске на горе Магнитке22. Строительные работы на Турксибе23. Торжественное открытие первой очереди Турксиба, 10 мая24.Экипаж М. Громова на самолете «Крылья Советов» (АНТ-9) осуществил перелет Москва-Берлин-Париж-Рим-Лондон-Варшава-Москва. После посадки в аэропорту Ле Бурже252627. Экипаж М. Громова на самолете «Крылья Советов» (АНТ-9) осуществил перелет Москва-Берлин-Париж-Рим-Лондон-Варшава-Москва. Возвращение в Москву28. И.Сталин и А.Рыков29. Тракторы готовы к работе в поле. Тамбовская область30. Узбекские колхозники обсуждают работу во время весеннего сева31. Урок музыки в детском саду32. Колхозники на пути к месту своей работы

Источник: https://humus.livejournal.com/6559743.html