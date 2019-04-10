Советская Россия в 1929
08:52. 10 апреля 2019 Просмотров - 256 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
01. Подрыв колокольни Рождественской церкви в Муроме
02. Политзаключенные, работающие на реке Ижма
03. Дети кочевников-киргизов
04. Женщины в Баку учатся пользоваться оружием, чтобы быть готовыми взять его в трудную для страны минуту
05. Заседание отделения Осоавиахима
06. Андрей Бубнов со Львом Михайловичем Караханом. 31 августа
07. Академик Иван Павлов оперирует одну из своих собак в Институте экспериментальной медицины в Ленинграде
08. Михаил Шолохов читает роман Тихий Дон в рабочем клубе
09. Первый трактор в колхозе
10. Подача крестьянами села Чегораки заявлений о приеме в колхоз
11. Портрет Алексея Рыкова
12. Общее собрание в колхозе. Киевская область
13. Семён Михайлович Буденный
14. Рабочий читает газету крестьянам в деревне
15. С.М. Киров и Г. К. Орджоникидзе среди делегатов 16-й партконференции
16. В. Молотов, М.Калинин и И.Сталин на 16-й партконференции
17. Владимир Маяковский
19. Конструкторы планера «Коктебель» С.П. Королев (в кабине) и С.Н. Люшин, летчик К.К. Арцеулов (справа) на VI Всесоюзных планерных соревнованиях в Крыму
20. Сборщики льна во время сбора урожая в колхозе
21. Строительные работы в Магнитогорске на горе Магнитке
22. Строительные работы на Турксибе
23. Торжественное открытие первой очереди Турксиба, 10 мая
24.Экипаж М. Громова на самолете «Крылья Советов» (АНТ-9) осуществил перелет Москва-Берлин-Париж-Рим-Лондон-Варшава-М
25
26
27. Экипаж М. Громова на самолете «Крылья Советов» (АНТ-9) осуществил перелет Москва-Берлин-Париж-Рим-Лондон-Варшава-М
28. И.Сталин и А.Рыков
29. Тракторы готовы к работе в поле. Тамбовская область
30. Узбекские колхозники обсуждают работу во время весеннего сева
31. Урок музыки в детском саду
32. Колхозники на пути к месту своей работы
loading...
Те, кто сами ходили в храм, стоят и смотрят на подрыв оного. Забавно… Все такие прям марксисты, ленинисты, революционеры, что пипец куда бы деться. А в окопе они же, когда рядом лежит товарищ, у которого стеклянный взгляд и мозг из головы вываливается, трепетно прижимают крестик к груди. Что то я сомневаюсь, что в подобной ситуации кто то будет вспоминать Путина или Сталина. Да, найдутся уникумы, которые попытаются оправдать подрывы храмов, но лучше их было бы оставить как есть и потратить силу, и средства на строительство, нежели на разрушение. Это лишь моё мнение относительно уничтожения церквей и их варварского разграбления.