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Советская Россия в 1929

08:52. 10 апреля 2019 Просмотров - 256 Один комментарий Опубликовал:



01. Подрыв колокольни Рождественской церкви в Муроме


02. Политзаключенные, работающие на реке Ижма


03. Дети кочевников-киргизов


04. Женщины в Баку учатся пользоваться оружием, чтобы быть готовыми взять его в трудную для страны минуту


05. Заседание отделения Осоавиахима


06. Андрей Бубнов со Львом Михайловичем Караханом. 31 августа


07. Академик Иван Павлов оперирует одну из своих собак в Институте экспериментальной медицины в Ленинграде


08. Михаил Шолохов читает роман Тихий Дон в рабочем клубе


09. Первый трактор в колхозе


10. Подача крестьянами села Чегораки заявлений о приеме в колхоз


11. Портрет Алексея Рыкова


12. Общее собрание в колхозе. Киевская область


13. Семён Михайлович Буденный


14. Рабочий читает газету крестьянам в деревне


15. С.М. Киров и Г. К. Орджоникидзе среди делегатов 16-й партконференции


16. В. Молотов, М.Калинин и И.Сталин на 16-й партконференции


17. Владимир Маяковский


19. Конструкторы планера «Коктебель» С.П. Королев (в кабине) и С.Н. Люшин, летчик К.К. Арцеулов (справа) на VI Всесоюзных планерных соревнованиях в Крыму


20. Сборщики льна во время сбора урожая в колхозе


21. Строительные работы в Магнитогорске на горе Магнитке


22. Строительные работы на Турксибе


23. Торжественное открытие первой очереди Турксиба, 10 мая


24.Экипаж М. Громова на самолете «Крылья Советов» (АНТ-9) осуществил перелет Москва-Берлин-Париж-Рим-Лондон-Варшава-Москва. После посадки в аэропорту Ле Бурже


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27. Экипаж М. Громова на самолете «Крылья Советов» (АНТ-9) осуществил перелет Москва-Берлин-Париж-Рим-Лондон-Варшава-Москва. Возвращение в Москву


28. И.Сталин и А.Рыков


29. Тракторы готовы к работе в поле. Тамбовская область


30. Узбекские колхозники обсуждают работу во время весеннего сева


31. Урок музыки в детском саду


32. Колхозники на пути к месту своей работы

Источник: https://humus.livejournal.com/6559743.html

Метки: история, Россия, фото

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Один комментарий»

  • 1475 1187
    KOCMOHABT 10 апреля 2019 в 11:44 Ссылка
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    Те, кто сами ходили в храм, стоят и смотрят на подрыв оного. Забавно… Все такие прям марксисты, ленинисты, революционеры, что пипец куда бы деться. А в окопе они же, когда рядом лежит товарищ, у которого стеклянный взгляд и мозг из головы вываливается, трепетно прижимают крестик к груди. Что то я сомневаюсь, что в подобной ситуации кто то будет вспоминать Путина или Сталина. Да, найдутся уникумы, которые попытаются оправдать подрывы храмов, но лучше их было бы оставить как есть и потратить силу, и средства на строительство, нежели на разрушение. Это лишь моё мнение относительно уничтожения церквей и их варварского разграбления.

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