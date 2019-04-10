Разведданные ТВ. Новости 09.04.2019 гг

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Данные суперконтрразведки секретных служб КГБ ютуба :
ну, то есть те же рассуждения на основе сплетен –
Порошенко сообщил в Донбасс что он русскоязычный украинец. Согласен с тем что он не выполнил “минские договоренности”, но он хочет ( в период выбороы) дать автономию Донбасса.
Единственный кто может руководить, знает разношерстную Украину, и кто может сохранить Украину – это президент Белоруссии.
Если нет, то далее Украина прекратит свое существование. Очевидно, что вся толпа президентов Украины одинакова и из одной бочки.