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РАпеи

19:16. 10 апреля 2019 Просмотров - 193 Нет комментариев Опубликовал:

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Разгоралась зоренька красная

Уносилась вдаль ночь алмазная

Наступал рассвет на Мидгард Земле

Омывалась Русь в солнечной росе

Поднималось Солнышко ясное

Солнце ясное, да трисветлое

Озарялась степь светом солнечным

И лилась с небес речь заветная

Выходил народ в поля чистые

Собирали росы лучистые

Пили влагу ту, - предкам верили Назывался

Род тот, – Рапеями. И внимала Русь речь небесную

Речь былинную, Родом данную И дарила внукам

Даждьбоговым Красоту свою первозданную

Разливали силу небесную Солнца лучики золотистые

Поспевала рожь полновесная

Наливались зёрнышки чистые.

В каждом семени сила солнышка

В яром колосе сохраняется Колосится рожь,

просит дождичка Силой Русичей умножается Гой,

мы Русичи, чада Божие Сохраним мы землю прекрасную

На родных Богов мы похожие Восславляем мы Солнце красное!!!

написал Лучезар Источник: www.perunica.ru

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