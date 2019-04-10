Послесловие к дискуссии Михаила Попова и Бориса Юлина. Профессор М.В.Попов. 08.04.2019.
08:52. 10 апреля 2019 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
С послесловием к дискуссии Михаила Попова и Бориса Юлина о фашизме во внешней политике, о финансовом капитале, о процентной ставке выступил доктор философских наук, профессор, президент Фонда Рабочей Академии Михаил Васильевич Попов. 08.04.2019.
Дискуссия на STATION MARX: https://www.youtube.com/watch?v=xwxzH…
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
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