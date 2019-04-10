Побег из МАТРИЦЫ

Так живет большинство людей: они заставляют себя просыпаться по утрам, одеваться, ехать на работу, возвращаться домой около 8 часов, смотреть телевизор и ложиться спать, только для того, чтобы повторить ту же процедуру на следующий день, почти всю свою жизнь. Мы считаем такую жизнь нормальной, но если вы остановитесь и задумаетесь об этом, то поймете, что это совсем не нормально.

Жизнь так драгоценна и прекрасна, и вместо того, чтобы сделать максимальную отдачу от нее, мы решили тратить ее только потому, что мы были запрограммированы так жить. Привычки, традиции и верования систем превратили нас в безмозглых автоматов, которые не радуются жизни и просто следуют заданной траектории, запрограммированной обществом. Эта программа, однако, может быть нарушена, если мы понимаем, что то, как мы живем мешает наслаждаться жизнью, и собрать мужество, чтобы изменить то, как мы думаем и как действуем. Тогда жизнь можно превратить в красивый праздник, наполненный смехом, игрой, и любовью.

Ниже приведены 10 советов, которые помогут вам перепрограммировать себя и защитить от нового попадания в матрицу, в которую вы уже попали в день, когда родились:

1. Перестать давать властям управлять вами

С самого раннего возраста, большинство из нас учили сомневаться в себе и делать только то, что власть повелевает нам, даже если мы не чувствовали этого. Теперь, будучи взрослыми, мы не доверяем самим себе, и поэтому мы позволяем другим иметь власть над нашими жизнями.

Мы голосуем за политиков, которые лгут нам для того, чтобы удовлетворить свой внутренний голод, находясь под иллюзией, что путем голосования мы получаем возможность выбирать свое будущее, когда в реальности выбор у нас очень ограничен. Поэтому мы позволяем небольшой группе людей манипулировать нами в своих собственных корыстных целях, наивно полагая, что они хотят внести свой вклад в улучшение общества.

Если мы действительно хотим начать создавать позитивные перемены в мире, мы должны перестать давать волю властям и возлагать на них ответственность за нашу жизнь. Вместо этого мы должны начать брать ответственность в собственные руки и стать творцами своей судьбы.

2. Освободиться от оков религии

Догматическая, организованная религия навязывает людям, что им можно думать и что нельзя, что такое хорошо и что такое плохо, что правильно и что неправильно. Таким образом, религия мешает людям использовать свое критическое мышление, искать истину, и делать собственные выводы. Напротив, религия учит слепо следовать своду морали и правил. Результат? Эмоциональное подавление и страдания.

Если вы хотите вернуть свою индивидуальность, выражать себя и идти по пути взаимопонимания, разорвите цепи организованной религии и начните свои собственные поиски истины с нуля.

3. Задуматься о нынешней экономической системе

Деньги, по сути, созданы из долга, таким образом создавая иллюзию дефицита ресурсов, который заставляет людей конкурировать на рынке, вынуждая их тратить большую часть своей жизни, работая в качестве наемных рабов. Это неизбежно приводит к огромным страданиям и социальным конфликтам, которые царят во всем мире. Кроме того, наша экономическая система требует от людей постоянное потребление, убеждая нас покупать вещи, которые нам не нужны и которые окажутся в конечном итоге на свалке, отравляя тем самым окружающую среду, от которой зависит наше здоровье и жизнь.

Если вам не нравится этот вид жизни и вы хотите создать положительные изменения в вашей жизни и в мире, займитесь исследованием чрезвычайно негативного последствия нашей экономики, и ищите альтернативную, более технически эффективную и экологически устойчивую экономическую систему.

4. Отделить себя от материализма

Воспитанные в культуре потребления, мы считаем, что за деньги можно купить все, что нам нужно и это принесет счастье в нашу жизнь. Поэтому мы без конца покупаем все больше и больше вещей, но в конечном итоге чувствуем неудовлетворенность и жаждем еще чего-нибудь. Истина заключается в том, что деньги могут только предоставить нам замену того, что нам действительно нужно.

Нам нужны ни материальные вещи, ни услуги, нам нужны такие вещи, как любовь, дружба и творчество. Так что не беспокойтесь о том, какую следующую лучшую вещь вы можете купить, и вместо этого инвестируйте свое время и усилия в расширяющий сознание опыт, который не купишь за деньги.

5. Будьте внимательны, что вы едите

То, что вы едите, способствует вашему здоровью или это отравляет ваш организм? То, что вы едите экологически устойчивого, или это негативно влияет на окружающий мир? Вот некоторые важные вопросы, которые все люди должны задать себе. Большинство людей предпочитают съесть продукты, которые наполнены сахаром, консервантами, и по сути являются пустыми, не подозревая, что их выбор продуктов питания вреден для их здоровья, и негативно сказывается на окружающей среде.

Отныне, внимательно выбирайте то, что вы решили положить в свой рот, это одна из лучших вещей, которую вы можете сделать для себя и мира.

6. Выбирать мудро источники новостей

Знание — сила, но мы тонем в океане информации. Корпоративные СМИ преподносит нам все время необъективную информацию, с тем чтобы заставить нас верить в ложь и манипулировать нами так, как они хотят. Истинный искатель знаний не принимает ничего на веру, а ищет факты и пытается развивать сферическое понимание предмета.

Если вам не нравится, когда вас вводят в заблуждение и вы хотите лучше понять, что происходит в мире, сделайте все возможное, чтобы собрать информацию из многих источников, насколько это возможно и используйте критическое мышление для того, чтобы делать свои собственные выводы о том, правда это или нет.

7. Читать поучительные книги

В мире было много мудрых людей, которые уже записали свои мысли на тему жизненных проблем и как их можно преодолеть. Было много людей, которые критикуют деятельность общества и предлагают свои идеи о том, как мы можем помочь создать более прекрасный мир. Книги могут быть очень полезны, чтобы открыть наши глаза и улучшить качество нашей жизни, но не многие люди проводят большую часть своего времени за чтением книг или просто выбирают для чтения только развлекательную литературу.

Чтобы получить максимальную отдачу от чтения книг, выбирайте не просто любые увлекательные книги, чтобы почитать на досуге, а те книги, которые затронут ум и сердце, и предоставят вам новые перспективы, которые помогут вам лучше понять себя и окружающий мир.

8. Избегать стадное чувство

Как и каждый человек, вы уникальная личность с уникальными талантами. К сожалению, общество подавляет нашу индивидуальность с того дня, как мы рождаемся. Мы были запрограммированы, чтобы сомневаться в себе и соответствовать тому, что считается нормальным. Это, однако, не мешает нам принять самих себя и создать свой собственный путь в жизни, которая причиняет нам огромную эмоциональную боль.

С сегодняшнего дня начните дистанцироваться от стадных чувств и обращать внимание на свой внутренний голос — это позволит вам следовать своему призванию и жить так, как вы действительно хотите жить.

9. Творчески выражать себя

Отличный способ, чтобы депрограммировать себя от современной жизни — сосредоточить свое внимание на творчестве. Мы все рождены творческими натурами, но постепенно наше творчество было подавленао настолько, что мы почти забыли, что мы — творческие существа. Быть творческим — значит мыслить нестандартно и смотреть на жизнь с разных точек зрения.

Быть творческим означает найти новые способы жизни и осознать, что у вас есть сила, чтобы понять какую жизнь вы себе желаете.

10. Развивать внимательность

И, наконец, научиться жить в настоящем моменте — это самый важный способ, чтобы вырваться из вашей обусловленности. Жизнь по принципу "здесь и сейчас", позволит реагировать на все, что происходит каждый момент спонтанно, и не быть жертвой своего прошлого.

Существует много техник медитации, которые могут помочь вам стать более внимательными, чтобы найти те, которые вам нравятся больше всего и придерживаться их, пока не увидите положительных результатов в вашей жизни.

"Матрица — это система, Нео. Эта система — наш враг. Но когда ты внутри, оглянись, что ты видишь? Бизнесменов, учителей, адвокатов, работяг. Люди, которых мы пытаемся спасти. Но пока мы этого не сделаем, эти люди до сих пор являются частью этой системы и это делает их нашими врагами. Ты должен понять, большинство этих людей не готовы к отключению. И многие из них настолько привыкли, настолько безнадежно зависят от системы, что будут драться за нее", — Морфеус, Матрица.

Источник: cont.ws