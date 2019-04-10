Чем связаны протесты Токио в связи с проведением российскими военными учебных стрельб в акватории южной части Курильских островов и затёртые во льдах возле Курил сухогрузы? А чем – новые японские учебники, где уже младшеклассникам внушают про «исконность северных территорий», и Северный морской путь?

На первый взгляд – ничем. Но это как тот самый суслик – ты его не видишь, а он есть. И кит в Охотском море есть. И туманы бывают. И шторма. И корабли там ходят. И всё это имеет прямое отношение к японским яростным пузырям на губах, когда они требуют у России вернуть им Курильские острова.

И ладно бы – все…

Ну в самом деле. Площадь 12 островов Южной Курильской гряды – 360 квадратных километров. А есть среди них такие, как, например, острова Осколки, чья общая площадь составляет всего 0,15 кв. км. Два садовых участка, ага. Не расселишься особо при любом кризисе перенаселённости в Японии. Даже если добавить 4700 кв. км Итурупа и Кунашира, это не спасёт отцов японской демократии, поскольку это чуть больше процента от площади собственно Японии.

Между тем буквально на днях японский МИД опять на полном серьёзе выразил своё возмущение «укреплением российского военного присутствия на четырёх северных островах».

«Это неприемлемо, – без тени шутки или стыда объявил Токио. – Противоречит нашей позиции в отношении этих островов.»

Конечно, можно много – и справедливо – похихикать насчёт «их» позиции и того, являются ли личные проблемы индейцев заботами шерифа. Но незадолго до того проходила информация, что в новых японских учебниках для младших классов Курилы названы «исконной территорией» страны. Раньше мозги на эту тему пробивали лишь старшим школьникам, уже умеющим мыслить самостоятельно, что бы ни понимать под этим словом при тоталитарности японского образа жизни. А теперь вот идеологические гвозди будут вгонять в головы малышне. Которая взрослым ещё верит, а потому будет воспринимать чужеродные железки в мозгу как родные.

Более того, учебные материалы по этому направлению ещё, оказывается, и исправлены. В соответствии с «курсом правительства на активное отстаивание японской позиции в отношении спорных островов». С курсом правительства! С курсом на реванш по итогам Второй мировой войны. С курсом на отравление отношений с соседней державой из-за клочков земли, которые никого ни от чего не спасут и ничего в сравнении с величиной японской экономики не дадут.

Или дадут?

И вот тут появляется ещё один поворот в этой теме. Как сообщило недавно агентство ТАСС, «застрявшим во льдах у Курильских островов судам ничто не угрожает», поскольку у экипажей есть всё необходимое на 20 дней.

Это важно, конечно, что ничто не угрожает. И причина проблемы понятна: «По информации синоптиков, сейчас в водах в районе Курильских островов дует сильный ветер, который вызывает волнение, а оно, в свою очередь, сбивает лёд в одну сторону».

Хуже то, что подобные происшествия случаются в этих местах довольно регулярно. Уж больно сложный климат тут, вокруг Курильских островов. Климат морской, ветровой режим жёсткий, со стороны Охотского моря идёт тёплое течение Соя, со стороны Тихого океана – холодное Курильское течение. Как раз в проливах между островами Уруп, Симушир и Кетой ответвления Курильского течения заходят в гости к течению Соя. Радость от такого свидания с обеих сторон настолько велика, что нередко в этих местах из-за тумана не видно из рубки носа корабля! А уж как выразительно картину таких свиданий рисуют фотоснимки из космоса!

А вот ближайшие выводы из этой ситуации обнародовал на недавно прошедшем большом круглом столе Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) очень информированный моряк, начальник управления боевой подготовки ВМФ России в 1998-2002 годах, вице-адмирал Николай Михеев.

Вот смотрите – привлёк он внимание аудитории, в которой присутствовали самые авторитетные представители морской отрасли, включая помощника президента России Игоря Левитина, – сегодня мы много говорим об освоении и функционировании Северного морского пути. Игорь Евгеньевич (Левитин) в своём выступлении сказал, что стоит задача увеличить грузопоток по СМП до 80 миллионов тонн в год.

«Но все говорят о Северном морском пути, о проблеме с судами, которые должны осуществлять перевозку грузов Северным морским путём, – указал Михеев, – но никто не говорит о том, что все эти 80 миллионов тонн сначала пройдут на Дальнем Востоке вдоль Курильской гряды. Либо со стороны Тихого океана, если погода позволяет, либо со стороны Охотского моря, если там погода позволяет, а со стороны Тихого океана бушует шторм.»

«Но район сложен для навигации, для плавания, – пояснил моряк. – Очень много в году как штормовых дней, так и дней, когда стоит такой туман, что с ходового мостика и флагштока не видно. Нулевая видимость вносит ограничения не только с точки зрения оптического наблюдения, но и с точки зрения радиолокационного наблюдения здесь весьма ограниченные возможности. Словом, это район, где существует повышенная опасность для плавания, – подытожил вице-адмирал. – И это – та Курильская гряда, которая сегодня на устах у всех.»

Поэтому необходимо уже сегодня, а можно сказать, ещё вчера начать оборудование этих островов, отметил Николай Михеев. Во-первых, создать систему безопасных курсов и маршрутов движения вдоль Курильской гряды. Должна быть создана система разделения, которая бы не позволяла встречным судам пересекаться друг с другом, чтобы каждый следовал своим рекомендованным курсом. Те проливы, которые имеют возможность осуществлять движение этих судов, в двухстороннем порядке должны быть оборудованы подходными маршрутами и путями. Необходимо обустроить на островах пункты укрытия от непогоды. Должны быть установлены автоматизированные системы обеспечения безопасности плавания.

Между тем, отметил Николай Михеев, выступая перед представителями морских элит России, наше министерство транспорта даже не предпринимает попыток обустроить эти острова с точки зрения движения грузов на Севморпуть по Дальнему Востоку. Оно сегодня занимается тем, что устанавливает тарифы для городских пассажирских перевозок: на утро – один, в обед – другой – и вносит в государственный реестр остановки автобусов.

«Японцам, между нами говоря, и не нужны эти острова. Им нужны проливы. Потому что проливы Курильской гряды — это та бездонная бочка долларов, которые можно качать столетиями», – убеждён вице-адмирал Михеев.

И это даёт ещё одно измерение всей этой тягомотной борьбы за Курилы. Очень принципиальное измерение. Длиной в 9 тысяч морских миль от Шанхая до Роттердама и объёмом 80 млн тонн в год. Японцы будут счастливы всё это контролировать. Да ещё и деньги за это получать…