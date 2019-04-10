Люди для власти. Михаил Величко

Концептуал СМИ Кто сможет управлять страной?

Горлопан с Майдана или Болотной не сумеет управлять государством. Для этого нужны определённые знания и навыки. Можно скинуть плохую власть путём государственного переворота – но что делать потом? Управлять страной могут только люди, обладающие необходимым опытом.



Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, и самостоятельно выработать понимание процессов управления помогут книги:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

Основы социологии. Комплект из 6 томов



============================================================================