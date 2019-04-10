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Люди для власти. Михаил Величко

11:30. 10 апреля 2019 Просмотров - 120 Один комментарий Опубликовал:

Кто сможет управлять страной?

Горлопан с Майдана или Болотной не сумеет управлять государством. Для этого нужны определённые знания и навыки. Можно скинуть плохую власть путём государственного переворота – но что делать потом? Управлять страной могут только люди, обладающие необходимым опытом.

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, и самостоятельно выработать понимание процессов управления помогут книги:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

Основы социологии. Комплект из 6 томов

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Артём Войтенков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/lyudi-dlya-vlasti-mihail-velichko

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Один комментарий»

  • 331 239
    чужой 10 апреля 2019 в 13:00 Ссылка
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    Однажды лебедь раком щуку, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил.
    сказал, что как вы не садитесь, вы в музыканты не годитесь, я кончил ( Хазбулатов )

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