Люди для власти. Михаил Величко
Кто сможет управлять страной?
Горлопан с Майдана или Болотной не сумеет управлять государством. Для этого нужны определённые знания и навыки. Можно скинуть плохую власть путём государственного переворота – но что делать потом? Управлять страной могут только люди, обладающие необходимым опытом.
Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, и самостоятельно выработать понимание процессов управления помогут книги:
Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР
Основы социологии. Комплект из 6 томов
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/lyudi-dlya-vlasti-mihail-velichko
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Однажды лебедь раком щуку, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил.
сказал, что как вы не садитесь, вы в музыканты не годитесь, я кончил ( Хазбулатов )