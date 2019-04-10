Древние террасы Дагестана
08:53. 10 апреля 2019 Просмотров - 261 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Часто в сети можно увидеть поразительной красоты фотографии земледельческих террас в Юго-Восточной Азии. Но практически неизвестны земледельческие террасы на Кавказе, в Дагестане. Их масштаб, объем произведенных когда-то работ ничуть не меньше, чем в какой-нибудь горной провинции Китая или Вьетнама. Предлагаю приоткрыть завесу неизвестности над этой темой или наоборот, прибавить новых вопросов.
Не так давно один из единомышленников прислал ролик, где автор показывал в картах гугл террасы на территории Дагестана:
В космоснимках хорошо виден весь масштаб и объем когда-то произведенных работ. Я тоже залез в эти картографические сервисы и был так же поражен этим местам:
1. Ссылка на карту
2. Комплекс террас у п.Зубанчи Дахадаевский район. Ссылка на карту.
3. Севернее п.Зубанчи часть террас используется до сих пор. Ссылка на карту
4. Террасы у п.Кища тоже продолжают использовать. Масштаб их впечатляет. Ссылка на карту
Еще несколько мест со снимками с высоты этой территории:
В картах гугл – осенние снимки. И террасы видны более отчетливо:
То, что это террасы – сомневаться не приходится, тем более, на фотографиях это выглядит вот так:
Когда это было сделано?
Пишут, что был советский период культивирования и создания террас. Источник
Но я не думаю, что абсолютно на все горы могла забраться техника – бульдозеры. Тем более, когда изучаешь карты этих территорий, то видны террасы с очень сильной эрозией.
И фотографии, где заброшенные террасы выглядят очень древними:
Видны развалины, в которых давно никто не живет.
Источник
Существует масса описаний путешественников, деятелей и ученых 19в., которые в свое время посещали Дагестан и восхищались увиденным картинам террасного земледелия:
- В 19в. Ф. Боденштадт писал с удивлением о Дагестане, что жители горных районов смогли крытые склоны превратить в цетущий сад.
- Я. Костенецкий во врмя военной военная экспедиции через Левашиеще в 1837 году так ж поражался увиднной картине цвтущих садов на склонах гор в Дагстане.
- Н.И. Вавилов, исследовавший мировые центры зарождения земледелия, тоже воодушевленно высказывался о том, что врят ли можно найти земли, где ее используют лучше, чем в Дагестане.
- Есть работы и схема Спенсера, где показано, что центр происхождения и источник распространения тррасных технологий является Кавказ. Лишь потом эта технология появилась в Юго-Восточной Азии.
Происхождение и распространение террасного земледелия. Карта-схема по Спенсеру:
1. Границы районов распространения террас.
2. Пути распространения террасных технологий.
3. Центры происхождения террасных технологий.
4. Центры происхождения затопляемых рисовых террас.
Кудалинские «пирамиды». Фото Р. Магомедова. 2010 г.
Как орошались?
По описаниям террасы орошались с горных рек через систему плотин, каналов и акведуков, проходящие даже над ущельями. Часто воду проводили в теле горы, прорубая тоннели на сотни метров. Сейчас это все в упадке.
Источник
Один из читателей на моем канале в Яндекс.Дзен высказала такую версию почему именно в горах велась такая масштабная сельскохозяйственная деятельность. И не только на Кавказе. Причина: в долинах и на равнине была еще вода или были непролазные болота, глина после потопа. Позже, когда вода сошла, жители ушли с горных районов (не все, конечно) на прежние и более комфортные территории. Вернулись на старые места строить новую жизнь.
Оценив весь этот объем грунтовых работ, который был затрачен при строительстве террас в Дагестане, появляется вопрос: сколько же проживало людей в этих районах, что бы так обустроить горные склоны? Если не много, то работы могли проводиться десятилетиями.
Печально, что все это сейчас не востребуется, террасы в запустении. Наверное, и на 10% не используется. Хотя, как и раньше, могли бы выращивать виноград и другие культуры.
Не зря эти террасы назвали восьмым чудом света, видимо в прошлом они производили огромное впечатление от масштаба человеческой деятельности, превратившего горные склоны в цветущие сады и поля.
***
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Не так давно один из единомышленников прислал ролик, где автор показывал в картах гугл террасы на территории Дагестана:
В космоснимках хорошо виден весь масштаб и объем когда-то произведенных работ. Я тоже залез в эти картографические сервисы и был так же поражен этим местам:
1. Ссылка на карту
2. Комплекс террас у п.Зубанчи Дахадаевский район. Ссылка на карту.
3. Севернее п.Зубанчи часть террас используется до сих пор. Ссылка на карту
4. Террасы у п.Кища тоже продолжают использовать. Масштаб их впечатляет. Ссылка на карту
Еще несколько мест со снимками с высоты этой территории:
В картах гугл – осенние снимки. И террасы видны более отчетливо:
То, что это террасы – сомневаться не приходится, тем более, на фотографиях это выглядит вот так:
Когда это было сделано?
Пишут, что был советский период культивирования и создания террас. Источник
Но я не думаю, что абсолютно на все горы могла забраться техника – бульдозеры. Тем более, когда изучаешь карты этих территорий, то видны террасы с очень сильной эрозией.
И фотографии, где заброшенные террасы выглядят очень древними:
Видны развалины, в которых давно никто не живет.
Источник
Существует масса описаний путешественников, деятелей и ученых 19в., которые в свое время посещали Дагестан и восхищались увиденным картинам террасного земледелия:
- В 19в. Ф. Боденштадт писал с удивлением о Дагестане, что жители горных районов смогли крытые склоны превратить в цетущий сад.
- Я. Костенецкий во врмя военной военная экспедиции через Левашиеще в 1837 году так ж поражался увиднной картине цвтущих садов на склонах гор в Дагстане.
- Н.И. Вавилов, исследовавший мировые центры зарождения земледелия, тоже воодушевленно высказывался о том, что врят ли можно найти земли, где ее используют лучше, чем в Дагестане.
- Есть работы и схема Спенсера, где показано, что центр происхождения и источник распространения тррасных технологий является Кавказ. Лишь потом эта технология появилась в Юго-Восточной Азии.
Происхождение и распространение террасного земледелия. Карта-схема по Спенсеру:
1. Границы районов распространения террас.
2. Пути распространения террасных технологий.
3. Центры происхождения террасных технологий.
4. Центры происхождения затопляемых рисовых террас.
Кудалинские «пирамиды». Фото Р. Магомедова. 2010 г.
Как орошались?
По описаниям террасы орошались с горных рек через систему плотин, каналов и акведуков, проходящие даже над ущельями. Часто воду проводили в теле горы, прорубая тоннели на сотни метров. Сейчас это все в упадке.
Источник
Один из читателей на моем канале в Яндекс.Дзен высказала такую версию почему именно в горах велась такая масштабная сельскохозяйственная деятельность. И не только на Кавказе. Причина: в долинах и на равнине была еще вода или были непролазные болота, глина после потопа. Позже, когда вода сошла, жители ушли с горных районов (не все, конечно) на прежние и более комфортные территории. Вернулись на старые места строить новую жизнь.
Оценив весь этот объем грунтовых работ, который был затрачен при строительстве террас в Дагестане, появляется вопрос: сколько же проживало людей в этих районах, что бы так обустроить горные склоны? Если не много, то работы могли проводиться десятилетиями.
Печально, что все это сейчас не востребуется, террасы в запустении. Наверное, и на 10% не используется. Хотя, как и раньше, могли бы выращивать виноград и другие культуры.
Не зря эти террасы назвали восьмым чудом света, видимо в прошлом они производили огромное впечатление от масштаба человеческой деятельности, превратившего горные склоны в цветущие сады и поля.
***
Что бы поддержать журнал, перейдите по ссылке на эту статью в Яндекс.Дзен. Можете прочесть там комментарии и оставить свой.
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки и материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен
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Что же они там у себя, в этих красотах не живут, а к славянам прутся?
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Намекаю / советую:
“Хроно-изотерический анализ развития современной цивилизации”
Г. Сидоров!
Прочтите!
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может эзотерический? Этот чувачок пиарит п****, какой смысл его читать
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Надо помочь побыстрее перебраться бедным дагестанцам на свою историческую родину. Пусть там , на террасах, танцуют лезгинку и разлагольствуют о превосходстае средневековых технологий джигитов над экономиками кормящих их регионов всей страны.
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А этот не их историческая родина.
Да! Это факт! Их туда вытеснили за захват белых женщин у наших Предков.
В их генетике есть ДНК Неадертальца( это факт исследований), это дает плеварирование инстинктов.
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Автор! Врете! Грех это!
Следует писать: ” … на территории Дагестана”.
Люди племен, заселившие ( вытесненные ) на Кавказ, не имеют отношение к этим сооружениям!
Также и казаХи не имеют отношение к тюркам и их культуре.
Смекнули?