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В Тихом Океане разбился японский F-35

17:37. 9 апреля 2019 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал:


В Тихом Океане во время плановых учений разбился японский F-35.
Судьба пилота неизвестна, место падения пока не обнаружено. Ведется поисково-спасательная операция.
Перевооружение сил ПВО Японии с F-15 на F-35 идет с января прошлого года. Пропавший самолет поступил на вооружение истребительной части лишь 2 недели назад.



Стоит отметить, что в прошлом сентябре разбился F-35 на Восточном Побережье США https://colonelcassad.livejournal.com/4486909.html во время учений связанных с подготовкой летчиков морской авиации для британских авианосцев.

PS. И еще. Касательно фото Су-57 https://colonelcassad.livejournal.com/4905438.html в Хмеймиме.
МО РФ выпустило разъяснение, где указало на то, что фото действительно не 2019 года – снимок сделан осенью 2018 года, когда в Хмеймиме проводились очередные испытания новых машин.
Эти испытания не так сильно афишировали как те, которые проходили в феврале 2018 года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4908612.html

Метки: f-35, авиация, катастрофы, Су-57, Япония

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