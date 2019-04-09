В Тихом Океане разбился японский F-35
17:37. 9 апреля 2019 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Тихом Океане во время плановых учений разбился японский F-35.
Судьба пилота неизвестна, место падения пока не обнаружено. Ведется поисково-спасательная операция.
Перевооружение сил ПВО Японии с F-15 на F-35 идет с января прошлого года. Пропавший самолет поступил на вооружение истребительной части лишь 2 недели назад.
Стоит отметить, что в прошлом сентябре разбился F-35 на Восточном Побережье США https://colonelcassad.livejournal.com/4486909.html во время учений связанных с подготовкой летчиков морской авиации для британских авианосцев.
PS. И еще. Касательно фото Су-57 https://colonelcassad.livejournal.com/4905438.html в Хмеймиме.
МО РФ выпустило разъяснение, где указало на то, что фото действительно не 2019 года – снимок сделан осенью 2018 года, когда в Хмеймиме проводились очередные испытания новых машин.
Эти испытания не так сильно афишировали как те, которые проходили в феврале 2018 года.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4908612.html