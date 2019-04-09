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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 апреля 2019

08:54. 9 апреля 2019 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

Эвакуация из Джанзура



Появилось еще несколько фотографий эвакуации американцев из Джанзура (к западу от Триполи).
Отмечается группа вооруженных спецов + БТР LAV-25 корпуса морской пехоты.






Район эвакуации.


Эвакуация происходила на борт вертолетоносца "Кирсардж".


 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Страшные взрывы: Боевики заявили, что корабли ВМФ РФ атаковали «Калибрами» Идлиб, что было на самом деле? (ФОТО, ВИДЕО)

Страшные взрывы: Боевики заявили, что корабли ВМФ РФ атаковали «Калибрами» Идлиб, что было на самом деле? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В понедельник, 8 апреля, пропагандисты идлибских бандформирований заявили, что корабли ВМФ России якобы нанесли удар крылатыми ракетами по городу Джиср-эш-Шугур.

Сторонники боевиков опубликовали фотографии и видео со взрывами и их последствиями.

Ряд российских блогеров, а за ними и некоторые СМИ смело заявили, что российский флот из акватории Средиземного моря нанёс удары крылатыми ракетами «Калибр» по позициям террористов в Джиср эш-Шугуре в провинции Идлиб.

В качестве доказательств применения «Калибра» некоторые медиа-активисты публиковали видео пролёта крылатой ракеты над каким-то сирийским городком.

 

Отметим, что данное видео было снято ещё в 2015 году.

Также некоторые эксперты в Сети напоминают, что вдоль трасс будущих пролётов крылатых ракет заранее официально объявляют воздушное пространство опасным или даже закрытым.

Напомним, что Джиср-эш-Шугур расположен на границе провинций Идлиб и Латакия, именно из этого района боевики неоднократно выпускали кустарные ударные дроны для атаки авиабазы Хмеймим, потому российская авиация действительно регулярно наносит удары по позициям местных банд.

Вероятнее всего, в этот раз по объекту террористов в районе Джиср эш-Шугур был нанесён точечный бомбовый удар.

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Страшные взрывы: Боевики заявили, что корабли ВМФ РФ атаковали «Калибрами» Идлиб, что было на самом деле? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшные взрывы: Боевики заявили, что корабли ВМФ РФ атаковали «Калибрами» Идлиб, что было на самом деле? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшные взрывы: Боевики заявили, что корабли ВМФ РФ атаковали «Калибрами» Идлиб, что было на самом деле? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшные взрывы: Боевики заявили, что корабли ВМФ РФ атаковали «Калибрами» Идлиб, что было на самом деле? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшные взрывы: Боевики заявили, что корабли ВМФ РФ атаковали «Калибрами» Идлиб, что было на самом деле? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшные взрывы: Боевики заявили, что корабли ВМФ РФ атаковали «Калибрами» Идлиб, что было на самом деле? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Есть вопросы»: Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ (ФОТО)

«Есть вопросы»: Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ (ФОТО) | Русская весна

Кремль и Анкара пока не пришли к окончательному соглашению по ценам на российский газ, рассказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

«Что касается энергоносителей, о которых сказал господин Эрдоган, они формируются не по воле „Газпрома“, они формируются рыночным способом. Таковы цены на рынке, они не назначаются „Газпромом“ в директивном порядке.

И здесь есть вопросы, есть проблемы, наши турецкие друзья настаивают на одних формах, по коммерческим соображениям „Газпром“ предлагает другие решения, но эти решения всё равно будут находиться, мы их будем искать и будем находить, потому что мы дорожим турецким рынком и отношениями с турецкими партнёрами и друзьями.

Но я Вам хочу сказать самое главное в этой части. Дело даже не столько в ценах, хотя это очень важный параметр, дело в стабильности поставок российского газа. У Турции много контрактов в области поставок газа, далеко не все выполняют свои контрактные обязательства, а Россия стабильно выполняет и по объёмам, и по ценам и действует на основе долгосрочных контрактов и, несмотря ни на какие ценовые показатели, создаёт базовые условия для развития турецкой экономики, потому что бизнес понимает, как он будет жить на перспективу, уверен в этих поставках.

Более того, в зимне‑осенний период Россия увеличивает по просьбе турецкого правительства объёмы поставок наших энергоносителей на турецкий рынок, потому что другие партнёры Турции не справляются со взятыми на себя обязательствами, а мы делаем это исправно. Но при этом мы, конечно, отдаём себе отчёт в том, что торговля должна быть более сбалансированной, и у нас здесь есть возможности, мы сегодня об этом говорили», — прокомментировал президент РФ 

«Поэтому так вот взять приклеить какой‑то штамп — это в пользу России или не в пользу… Это в пользу народа Турции и народа России, а над сбалансированностью мы будем работать», — добавил Владимир Путин. 

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«Есть вопросы»: Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ (ФОТО) | Русская весна
«Есть вопросы»: Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ (ФОТО) | Русская весна
«Есть вопросы»: Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ЛНА блокировала Сирт



События в Ливии продолжают стремительно развиваться. Сообщают, что сегодня во второй половине дня, тачанки ЛНА обошли Сирт с юга и вышли к побережью к западу от Сирта, отрезав его от остальной страны и от подкреплений со стороны Мисураты. Основные силы ЛНА выдвинувшиеся из Бенгази еще только подходят к городу.

В силу нарастания оперативного кризиса в райне Сирта, штурмовики из Мисураты совершали налеты на колонны Хафтара в районе родного города Муаммара Каддафи.
Удары наносились к западу от Сирта прямо по прибрежной трассе, что подтверждает сообщения о том, что Сирт сегодня был блокирован.















Ряд источников сообщают, что уже завтра ЛНА планирует двинутся на сам Сирт.

PS. Также сообщают, что в ходе авианалета была сильно повреждена ферма, ранее принадлежавшая Муаммару Каддафи.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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