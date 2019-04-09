Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 апреля 2019
- 08:17 Эвакуация из Джанзура.
- 05:00 Страшные взрывы: Боевики заявили, что корабли ВМФ РФ атаковали «Калибрами» Идлиб, что было на самом деле? (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:21 «Есть вопросы»: Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ (ФОТО).
- 00:09 ЛНА блокировала Сирт.
Эвакуация из Джанзура
Появилось еще несколько фотографий эвакуации американцев из Джанзура (к западу от Триполи).
Отмечается группа вооруженных спецов + БТР LAV-25 корпуса морской пехоты.
Район эвакуации.
Эвакуация происходила на борт вертолетоносца "Кирсардж".
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Страшные взрывы: Боевики заявили, что корабли ВМФ РФ атаковали «Калибрами» Идлиб, что было на самом деле? (ФОТО, ВИДЕО)
В понедельник, 8 апреля, пропагандисты идлибских бандформирований заявили, что корабли ВМФ России якобы нанесли удар крылатыми ракетами по городу Джиср-эш-Шугур.
Сторонники боевиков опубликовали фотографии и видео со взрывами и их последствиями.
Ряд российских блогеров, а за ними и некоторые СМИ смело заявили, что российский флот из акватории Средиземного моря нанёс удары крылатыми ракетами «Калибр» по позициям террористов в Джиср эш-Шугуре в провинции Идлиб.
В качестве доказательств применения «Калибра» некоторые медиа-активисты публиковали видео пролёта крылатой ракеты над каким-то сирийским городком.
Отметим, что данное видео было снято ещё в 2015 году.
Также некоторые эксперты в Сети напоминают, что вдоль трасс будущих пролётов крылатых ракет заранее официально объявляют воздушное пространство опасным или даже закрытым.
Напомним, что Джиср-эш-Шугур расположен на границе провинций Идлиб и Латакия, именно из этого района боевики неоднократно выпускали кустарные ударные дроны для атаки авиабазы Хмеймим, потому российская авиация действительно регулярно наносит удары по позициям местных банд.
Вероятнее всего, в этот раз по объекту террористов в районе Джиср эш-Шугур был нанесён точечный бомбовый удар.
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«Есть вопросы»: Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ (ФОТО)
Кремль и Анкара пока не пришли к окончательному соглашению по ценам на российский газ, рассказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
«Что касается энергоносителей, о которых сказал господин Эрдоган, они формируются не по воле „Газпрома“, они формируются рыночным способом. Таковы цены на рынке, они не назначаются „Газпромом“ в директивном порядке.
И здесь есть вопросы, есть проблемы, наши турецкие друзья настаивают на одних формах, по коммерческим соображениям „Газпром“ предлагает другие решения, но эти решения всё равно будут находиться, мы их будем искать и будем находить, потому что мы дорожим турецким рынком и отношениями с турецкими партнёрами и друзьями.
Но я Вам хочу сказать самое главное в этой части. Дело даже не столько в ценах, хотя это очень важный параметр, дело в стабильности поставок российского газа. У Турции много контрактов в области поставок газа, далеко не все выполняют свои контрактные обязательства, а Россия стабильно выполняет и по объёмам, и по ценам и действует на основе долгосрочных контрактов и, несмотря ни на какие ценовые показатели, создаёт базовые условия для развития турецкой экономики, потому что бизнес понимает, как он будет жить на перспективу, уверен в этих поставках.
Более того, в зимне‑осенний период Россия увеличивает по просьбе турецкого правительства объёмы поставок наших энергоносителей на турецкий рынок, потому что другие партнёры Турции не справляются со взятыми на себя обязательствами, а мы делаем это исправно. Но при этом мы, конечно, отдаём себе отчёт в том, что торговля должна быть более сбалансированной, и у нас здесь есть возможности, мы сегодня об этом говорили», — прокомментировал президент РФ
«Поэтому так вот взять приклеить какой‑то штамп — это в пользу России или не в пользу… Это в пользу народа Турции и народа России, а над сбалансированностью мы будем работать», — добавил Владимир Путин.
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ЛНА блокировала Сирт
События в Ливии продолжают стремительно развиваться. Сообщают, что сегодня во второй половине дня, тачанки ЛНА обошли Сирт с юга и вышли к побережью к западу от Сирта, отрезав его от остальной страны и от подкреплений со стороны Мисураты. Основные силы ЛНА выдвинувшиеся из Бенгази еще только подходят к городу.
В силу нарастания оперативного кризиса в райне Сирта, штурмовики из Мисураты совершали налеты на колонны Хафтара в районе родного города Муаммара Каддафи.
Удары наносились к западу от Сирта прямо по прибрежной трассе, что подтверждает сообщения о том, что Сирт сегодня был блокирован.
Ряд источников сообщают, что уже завтра ЛНА планирует двинутся на сам Сирт.
PS. Также сообщают, что в ходе авианалета была сильно повреждена ферма, ранее принадлежавшая Муаммару Каддафи.
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