Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 апреля 2019

Кремль и Анкара пока не пришли к окончательному соглашению по ценам на российский газ, рассказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

«Что касается энергоносителей, о которых сказал господин Эрдоган, они формируются не по воле „Газпрома“, они формируются рыночным способом. Таковы цены на рынке, они не назначаются „Газпромом“ в директивном порядке.

И здесь есть вопросы, есть проблемы, наши турецкие друзья настаивают на одних формах, по коммерческим соображениям „Газпром“ предлагает другие решения, но эти решения всё равно будут находиться, мы их будем искать и будем находить, потому что мы дорожим турецким рынком и отношениями с турецкими партнёрами и друзьями.

Но я Вам хочу сказать самое главное в этой части. Дело даже не столько в ценах, хотя это очень важный параметр, дело в стабильности поставок российского газа. У Турции много контрактов в области поставок газа, далеко не все выполняют свои контрактные обязательства, а Россия стабильно выполняет и по объёмам, и по ценам и действует на основе долгосрочных контрактов и, несмотря ни на какие ценовые показатели, создаёт базовые условия для развития турецкой экономики, потому что бизнес понимает, как он будет жить на перспективу, уверен в этих поставках.

Более того, в зимне‑осенний период Россия увеличивает по просьбе турецкого правительства объёмы поставок наших энергоносителей на турецкий рынок, потому что другие партнёры Турции не справляются со взятыми на себя обязательствами, а мы делаем это исправно. Но при этом мы, конечно, отдаём себе отчёт в том, что торговля должна быть более сбалансированной, и у нас здесь есть возможности, мы сегодня об этом говорили», — прокомментировал президент РФ

«Поэтому так вот взять приклеить какой‑то штамп — это в пользу России или не в пользу… Это в пользу народа Турции и народа России, а над сбалансированностью мы будем работать», — добавил Владимир Путин.

Читайте также: Довыступались: Немцы обматерили украинскую делегацию в ПАСЕ