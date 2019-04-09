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Сергей Шойгу провел селекторное совещание Минобороны

15:57. 9 апреля 2019 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=etjD3XIBmcU

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Селекторное совещание с командованием ВС России провел глава Минобороны Сергей Шойгу
Источник: www.youtube.com

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